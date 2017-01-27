Вход воспрещен: что скрывается за кулисами цирка в Казани: лилигр и кристаллы Swarovski

16+

Мы побывали за кулисами цирка и узнали о жизни артистов и животных вне сцены

В Казань в очередной раз приехал заслуженный артист цирка Гия Эрадзе. Три года назад казанцы смогли увидеть шоу "5 Континентов". По сборам представления собрали намного больше, чем цирк Дю Солей с шоу Dralion. Возможно, это связано тем, что люди, при всей своей любви к зрелищам: акробатам, гимнастам и жонглерам, хотят видеть в цирке и животных.

В новом шоу "Королевский цирк" участвуют более 100 животных и 120 артистов. И все это в окружении огромного количества реквизита - более 2000 костюмов, тонны бархата, хрустальные люстры, занавес, скрывающий весь манеж, современное сценическое световое и звуковое оборудование.

Премьера шоу состоится 28 января в 17.30 и сколько пробудет в Казани пока неизвестно. Мы побывали за кулисами цирка и узнали, как проходит подготовка артистов к шоу и что таится там, куда простому зрителю вход воспрещен.

Костюмы для шоу "Королевский цирк" - эксклюзивные, их придумывают дизайнеры цирка, а шьют и помогают артистам переодеваться 5 костюмеров. За время представления артисты успевают по 8-9 костюмов. И если одни костюмы - это удобные майки и брюки, то другие - произведение искусства. Например, в некоторых коронах - более 500 страусиных и 1000 павлиньих перьев, общая высота костюма - более 3,5 метров. Вес некоторых одеяний доходит до 50 килограммов, в среднем каждый весит 15-20 килограмм.

Особенно много костюмов у участников балета. Эта, казалось бы большая по площади комната, наполнена костюмами и здесь переодеваются лишь три артиста.

Для перевозки реквизита, артистов и животных используются 19 фур. В России это самый большой гастролирующий цирк. Но приезжает "Королевский цирк" не ко всем: необходимы большие помещения, для размещения цирка и подготовленная арена для красочного шоу.

Ведь не секрет, что многие здания цирка построены еще в советские времена, и, например, крепить трапеции под куполом для воздушных гимнастов - небезопасно. Кстати, в этом году здание Казанского цирка ждет реконструкция. Какая именно - пока не уточняется.

Именно из-за размахов шоу и размеров здания цирка реквизит находится везде. Например, здесь можно увидеть вращающиеся тумбы из номера с тиграми. Во время шоу вокруг тумб бьют огромные фонтаны, что многих зрителей приводит в восторг.

Молодые львы живут отдельно от взрослых. Все животные в цирке живут как и обычные дети: в младенчестве они живут с "родителями" - дрессировщиками. Со временем, молодые львы и тигры начинают ходить в детский садик - начинают жить в цирке, а потом в школу - учатся делать трюки и если есть способности - начнут карьеру циркового артиста. Если у животного нет способностей, или в силу возраста нет возможности выступать - подбирается зоопарк для постоянного проживания.

В основном звери приобретаются у зоопарков, где нет возможности содержать потомство - ведь один взрослый лев ест 6 килограмм мяса в день.

В шоу есть уникальное животное - лилигр Барон, таких зверей в мире только трое. Он родился от лигрицы (детеныша льва и тигра) и белого африканского тигра.

Еще одно редкое животное, участвующее в представлениях, - белый тигр завораживает своим внешним видом с первого взгляда.

Дрессировщица Людмила Суркова работает с тиграми уже 9 лет. Она выполняет уникальный номер - полет с животными над куполом цирка. Кстати, тигров различают по полоскам: у каждой особи они индивидуальные.

Уникальная хищная птица - африканские рогатые вороны. Ни в одном другом цирке их нет: такой вид не поддается дрессуре. Но именно эти птицы принимают участие в шоу: они родились в неволе, поэтому не такие дикие. Бытует мнение, что они живут до 200 лет. В цирке их приобрели уже взрослыми и они живут здесь уже 15 лет.

В отделение для крупных животных все вольеры "Королевский цирк" также возит с собой. К сожалению, в данном плане здание Казанского цирка проигрывает другим городам, где цирк переехал в новое здание: нет обустроенных загонов.

У "Королевского цирка" более десятка различных животных: зебры, лошади разных пород, антилопа, верблюд и многие другие. Яки, которые могут переносить морозы, живут в загоне на улице. Все эти животные участвуют в различных номерах шоу и давно привыкли к цирковой жизни: для них дом там, где находятся те, к кому они привыкли - дрессировщики. А у цирковых артистов дом там, где зритель.

И, конечно же, главное для артистов цирка, чтобы питомцы были рядом. Ведь они уже стали членами семьи.

Или наоборот: мраморный дог у дрессировщицы изначально появился как домашний питомец. Уже потом возникла идея, сделать номер с этими огромными животными.

Каждый артист цирка иногда терпит неудобства из-за постоянных переездов, ограниченное пространство и лабиринты закулисья очередного цирка ради зрителя.

У цирковой труппы репетиции проходят ежедневно, с утра и до поздней ночи и всего лишь один выходной в неделю.

Для каждого шоу цирк делает новые декорации: например, для "Королевского цирка" построили мобильный 13-метровый дворец, вокруг которого и строится спектакль.

Дворец примечателен тем, что для его украшения использовали настоящие кристалы Сваровски. Эти камни выполнены из чистейшего и сверхпрозрачного горного хрусталя, и великолепно имитируют бриллианты.

Каждый цирк имеет свою визитную картоку: у Гии Эрадзе - это гиганские люстры под куполом.

Шоу создается не только артистами, но и ассистентами, которых на сцене вы не увидите. Например, в "Королевском цирке" - 7 профессиональных инженеров, которые отвечают за монтаж декораций и необходимого оборудования, соответственно, и за безопастность артистов во время выступлений.

Цирковые артисты мобильные люди: они могут по приезду за сутки разгрузить весь реквизит и животных, за одну ночь собрать необходимое на арене и начать выступать.

Скоро мы подготовим репортаж с премьеры шоу.

Читайте также:

Автор:

Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 27 января 2017, 11:27Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Добавить комментарий

Самое новое