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Казанский лукбук: студент в черной парке, штанах с лозунгами и бейсболке

Казанский лукбук: студент в черной парке, штанах с лозунгами и бейсболке
16+
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

МАКСИМ ЮДИН, 19 ЛЕТ
СТУДЕНТ ТИСБИ, СОТРУДНИК КАРАОКЕ-БАРА
 
1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
 
SWAG И TRAP.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?
 
НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА ЛЮДИ ОДЕВАЮТСЯ СЛИШКОМ ВЫЧУРНО.
 
3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

ЦЕНТР ГОРОДА, МЕГА, ПАРК ГОРЬКОГО.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ?

H&M, BERSHKA И BLACK STAR.
 

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Тэги: Казанцы, Лукбук
Автор: Асия Гиззатуллина, 25 января 2017, 13:53
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Комментарии

Горожанин25 января 2017, 14:17
не любит, когда одеты вычурно? а сам-то?:-D мужики работать должны, а не об одежде думать.
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3
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Горожанин25 января 2017, 14:19
gei
0
0
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Goroganin25 января 2017, 14:20
очень стильно, молодой и красивый парень здорово! больше таких в нашем городе !
3
2
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Дюма25 января 2017, 14:32
Он с детства лозунги любил и облачался по последней моде
Ему создали все условья, и он доволен всем был вроде
Но думал он что моды маловато ,ещёб даваши бы и злато
Ведь трудно всех нам убедить-богатым нужно в жизни быть
0
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Горожданен25 января 2017, 14:50
Заднеприводный шпагоглотатель!
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Горожанин25 января 2017, 14:54
Он в лосинах?%-8
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