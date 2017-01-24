Интерьер дня: собачки «поп-арт» и диван «пэчворк» в 3-комнатной казанской квартире

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Об особенностях интерьера 3-х комнатной квартиры рассказал дизайнер Анатолий Кольчугин

- Интерьер 3-комнатной квартиры создавался для супружеской пары и их дочери-студентки. Основным пожеланием было придерживаться современного стиля.

Место: г. Казань, ул.Фукса.

Использованный стиль: современный с элементами поп-арта.

Комнаты: 3.

Санузлы: 1.

Метраж: 100,69 кв.м.

В прихожей разместились функциональные встроенные шкафы, а в качестве декора в холле подобрана фреска.

Яркий акцент в зоне гостиной - диван "пэчворк". Мебель, выполненная в технике лоскутного шитья, задает характер во всем интерьере квартиры.

Кухонная зона разделена островом с приставной барной стойкой. На стене - картины собак "поп-арт".

Оригинальным элементом спальни хозяев являются часы, изготовленные в виде летающих птиц.

Акцентом в спальне стала стена у изголовья кровати с контражурной подсветкой и модульными картинами.

В интерьере комнаты дочери-студентки воплощено главное ее пожелания: короб в изголовье кровати с большими постерами.

В проекте использовались не совсем стандартные двери - высотой от пола до потолка.

Отдельное помещение отведено для гардеробной комнаты, где расположилось небольшое рабочее место для хозяйки.

В интерьере ванной - отдельная душевая зона, а стиральная машина и водонагреватель установлены в встроенных шкафах. В качестве декора выбрана испанская плитка с ярким дизайном, имитирующим витраж.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 24 января 2017, 15:56Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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