Интерьер дня: собачки «поп-арт» и диван «пэчворк» в 3-комнатной казанской квартире

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- Интерьер 3-комнатной квартиры создавался для супружеской пары и их дочери-студентки. Основным пожеланием было придерживаться современного стиля.
Место: г. Казань, ул.Фукса.
Использованный стиль: современный с элементами поп-арта.
Комнаты: 3.
Санузлы: 1.
Метраж: 100,69 кв.м.
В прихожей разместились функциональные встроенные шкафы, а в качестве декора в холле подобрана фреска.
Яркий акцент в зоне гостиной - диван "пэчворк". Мебель, выполненная в технике лоскутного шитья, задает характер во всем интерьере квартиры.
Кухонная зона разделена островом с приставной барной стойкой. На стене - картины собак "поп-арт".
Оригинальным элементом спальни хозяев являются часы, изготовленные в виде летающих птиц.
Акцентом в спальне стала стена у изголовья кровати с контражурной подсветкой и модульными картинами.
В интерьере комнаты дочери-студентки воплощено главное ее пожелания: короб в изголовье кровати с большими постерами.
В проекте использовались не совсем стандартные двери - высотой от пола до потолка.
Отдельное помещение отведено для гардеробной комнаты, где расположилось небольшое рабочее место для хозяйки.
В интерьере ванной - отдельная душевая зона, а стиральная машина и водонагреватель установлены в встроенных шкафах. В качестве декора выбрана испанская плитка с ярким дизайном, имитирующим витраж.
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