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Интерьер дня: собачки «поп-арт» и диван «пэчворк» в 3-комнатной казанской квартире

Интерьер дня: собачки "поп-арт" и диван "пэчворк" в 3-комнатной казанской квартире
16+
Об особенностях интерьера 3-х комнатной квартиры рассказал дизайнер Анатолий Кольчугин

- Интерьер 3-комнатной квартиры создавался для супружеской пары и их дочери-студентки. Основным пожеланием было придерживаться современного стиля.

Место: г. Казань, ул.Фукса.
Использованный стиль: современный с элементами поп-арта.
Комнаты: 3.
Санузлы: 1.
Метраж: 100,69 кв.м.

В прихожей разместились функциональные встроенные шкафы, а в качестве декора в холле подобрана фреска.

Яркий акцент в зоне гостиной - диван "пэчворк". Мебель, выполненная в технике лоскутного шитья, задает характер во всем интерьере квартиры. 

Кухонная зона разделена островом с приставной барной стойкой. На стене - картины собак "поп-арт".

Оригинальным элементом спальни хозяев являются часы, изготовленные в виде летающих птиц.

Акцентом в спальне стала стена у изголовья кровати с контражурной подсветкой и модульными картинами.

В интерьере комнаты дочери-студентки воплощено главное ее пожелания: короб в изголовье кровати с большими постерами.  

 В проекте использовались не совсем стандартные двери - высотой от пола до потолка. 

Отдельное помещение отведено для гардеробной комнаты, где расположилось небольшое рабочее место для хозяйки.

В интерьере ванной - отдельная душевая зона, а стиральная машина и водонагреватель установлены в встроенных шкафах. В качестве декора выбрана испанская плитка с ярким дизайном, имитирующим витраж.

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Тэги: Казанцы, Советы
Автор: Резеда Гайсина, 24 января 2017, 15:56
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Комментарии

Ия24 января 2017, 16:16
Понравилось, что кухня не похожа на кухню, хорошее решение для открытого пространства. Не понравились кресла в гостиной, белый пол и то что нет полноценного стола со стульями. А вообщем все приятно
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