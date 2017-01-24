«Мисс Татарстан» и «Мисс Казань» о комментаторах в Instagram, сравнениях с БДСМ и зависти

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Девушки рассказали о планах на 2017 год и своих взглядах на конкурс

22 января в Казани завершился финал конкурса "Мисс Татарстан-2017". Президент общественной организации "Мисс Татарстан" Изольда Сахарова, обладательница титула "Мисс Татарстан - 2017" - Зульфия Шарафеева, и обладательница второго по важности титула конкурса "Мисс Казань-2017" - Камиля Харисова, рассказали о том, что ждет девушек в 2017 году.



Что ждет победительниц по окончании конкурса "Мисс Татарстан"? Участие в конкурсе "Мисс Россия", волонтерские миссии, стажировки?

Изольда Генриевна: "Следующий этап для победительниц в номинациях "Мисс Татарстан - 2017" и "Мисс Казань-2017" - это участие в финальном кастинге национального конкурса "Мисс Россия-2017". Что касается городских событий и волонтерской работы, мы стараемся участвовать практически во всех событиях Казани. Начиная с "Универсиады-2013", мы работаем на всех спортивных соревнованиях в качестве наградной группы. Напоминаю, что наша команда работала на Олимпиаде в Сочи и готовила всех волонтеров, которые работали в наградной группе".

Изольда Генриевна, расскажите о предстоящем юбилейном XX Конкурсе "Мисс Татарстан". Есть ли уже сегодня видение, в чем будет его особенность?

Изольда Генриевна: "Уникальность, в первую очередь, будет в том, что это юбилейный конкурс. Пока мы не продумывали детали этапов и финала, так как все усилия были приложены на создание стилистики мероприятия "Мисс Татарстан-2017", который получился очень строгим и лаконичным. Мы ушли от любого сравнения с эстрадным шоу в сторону fashion-мероприятия.



Каждый год вы сталкиваетесь с тем мнением, что выбрали не тех победительниц, и что есть девушки красивее. С чем связана такая реакция?

Изольда Генриевна: "Те, кто говорят об этом, добавляют, что их какая-нибудь соседка на лестничной площадке красивее всех победительниц. Можно говорить что угодно - надо философски относится к этой истории. Организуя конкурс, мы стараемся максимально объективно оценивать участниц, делаем огромное жюри, состоящее из референтных и авторитетных персон для зрителей конкурса. Мы ориентируемся на российские и международные конкурсы, работаем со специалистами, представителями конкурса "Мисс Россия", которые в курсе всех тенденций модной индустрии. Главная задача конкурса - его перспектива.

Английское издание Daily Mail сравнило украшения участниц финала конкурса "Мисс Татарстан", который прошел накануне в Казани, с аксессуарами в стиле бондаж. Статья была опубликована сегодня. Какова ваша реакция на подобное сравнение?

Изольда Генриевна: "Наше шоу сравнили к какими-то четырьмя буквами, значение которых мы не знали. Хочу сказать, что увидеть в показе эти буквы "БДСМ" может только воспаленный мозг. Показ - это совместная работа нашей команды, в которой принимала участие я, стилистику оформляла дизайнер - Катя Тонюшкина, режиссером постановки был Михаил Волконадский.

Реакция английских СМИ абсолютно непонятна, потому что головные аксессуары, которые придумывал дизайнер, в общей стилистике имели совершенно иной смысл. Искать какой-то крючок, за который зацепиться, можно только в мутной воде. Все 19 лет существования конкурса мы абсолютно прозрачны, и обвинять нас в чем-то вообще не имеет никакого смысла.

Опять же, некоторые комментаторы придрались к выходу в свадебных платьях. У победительницы был, по их мнению, слишком большой вырез. Как она позволила себе в нашей республике такой наряд? Пишут люди, кто не может сам реализоваться в жизни, и его самовыражение - это критика".

Если этап конкурса с выходом в купальниках постоянно вызывает споры, может быть стоит совсем отказаться от этапа?

Изольда Генриевна: "Как можно оценить внешний вид девушки, насколько она грациозна, насколько у нее красивая фигура без этого этапа? Что в этом зазорного? Я не понимаю. Мне говорят: "У нас мусульманская республика". Вы знаете, монахиням и христианкам по религии тоже нельзя выходить в купальнике. Не надо притягивать крайности. Сходите на пляж летом, все люди одеты в купальники".



Оказывают ли вам внимание в соцсетях? Если посмотреть аккаунт в Instagram у Зульфии, то можно обратить внимание, что всего за день после победы количество подписчиков увеличилось на 300 человек. Есть ли у вас определенные ограничения и рекомендации, как надо вести соцсети?

Зульфия: "Действительно, мне оказывают большое внимание в соцсетях. Страшно заходить, там такая активность. С одной стороны это приятно, с другой забавно читать некоторые комментарии. Особенно удивляет реакция людей, которые не знают, как проходил конкурс. Они, судя по фотографии в Instagram, говорят, что другие девушки симпатичнее. Откройте странички девушек в соцсетях - там все красивые.

Не зря конкурс "Мисс Татарстан" включает в себя несколько этапов: визитки, выход в купальниках, интеллектуальные конкурсы, которые оценивает профессиональное жюри. Мне даже жалко, что люди тратят свое драгоценное время для такого бесполезного дела.

Люди пишут: "У меня половина одногруппниц красивее победительницы". Где же эти девушки? Почему они не приходят на конркурс? В чем проблема, если приглашают всех?".

Изольда Генриевна: "На плохие комментарии я хочу сказать известную восточную мудрость: "Собака лает, караван идет". У меня есть некая демографическая статистика. Оказалось, что отзывы и комментарии оставляют в основном девушки. Видимо некоторые леди способны реализоваться только таким образом".

Зульфия уже окончила университет, а Камиля учится на третьем курсе КФУ. Какие у Вас профессиональные планы, связаны ли они с вашими специальностями?

Зульфия: "Я окончила Институт вычислительной математики и информационных технологий в 2013 году и думаю о том, чтобы поступить в магистратуру. Я не стала поступать в магистратуру сразу, мне нужна была пауза, чтобы решить для себя, чего хочу. Возможно, что сменю сферу деятельности. Помимо основной профессии также планирую развиваться в модельной сфере и заниматься хобби - вокалом".

Камиля: "Я учусь в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций на 3 курсе. Мне нравится сфера деятельности, она кажется творческой и перспективной в нашей республике и России. В наших силах cделать так, чтобы мы были впереди всех и развивали новые технологии. Поэтому я хочу и дальше двигаться в этом направлении".



Вы едете на финальный кастинг конкурса "Мисс Россия". Скажите, почему на протяжении нескольких последних лет победительницы были брюнетками? У блондинок совсем нет шансов?

Зульфия: "Дело в том, что по статистике просто блондинок меньше, чем брюнеток. И поэтому победительниц-блондинок, соответственно, меньше. Здесь работает теория вероятности".

Вопрос Камиле, не возникло ли чувства зависти внутри коллектива? Сложно поверить, что ее не было.

Камиля: "Нет, чувства зависти не было. Когда я была маленькой в 15 лет и пришла на конкурс, с уважением и большим интересом смотрела на старших девушек. Они мне помогали и советовали. Также они научили меня относится к конкурсу, как к отдельной школе, и учили вести себя достойно. Сейчас мне 20 лет, и я помню их слова и не поддаюсь таким чувствам слабости. С нами работают воспитанные девушки, а злые - долго не задерживаются".



Девушки, подскажите топ-5 секретов красоты, которые вы используете?

Зульфия: "Я буду банальной, но это: домашняя здоровая еда (мне не приходится себя ограничивать в еде), положительные эмоции и объективная реакция на все, что происходит в жизни. Я много чего нового узнала о себе после победы на конкурсе и поняла, что не надо воспринимать весь негатив близко к сердцу. Также я поддерживаю фигуру в тренажерном зале.

Камиля: "Согласна с Зульфией, что для красоты важны здоровый сон, правильное питание и спорт. Сейчас столько возможностей поддерживать фигуру, что тренировки и упражнения должны быть в нашем расписании каждый день. Секретом красоты я также считаю постоянное развитие. Надо пробовать себя в разных сферах и пробовать что-то новое. Например, недавно я стала работать ведущей на канале UNIVER TV. И никогда не стоит забывать о книгах".

И последнее, в 2017 году в Казани пройдет Кубок конфедераций, будете ли вы привлечены к мероприятию?

Изольда Генриевна: "На казанские спортивные соревнования привлекают волонтерские группы. Нас просят подготовить волонтеров к соревнованию. Дирекция спортивных и социальных проектов ведет с нами работу с 2013 года, и 2017 год, включая Кубок конфедераций, скорее всего не станет исключением. Если только, не возникнет сильная конкуренция, которую я пока не вижу".

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 24 января 2017, 18:40Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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