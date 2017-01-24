Вырезка, рибай и филе-миньон: где и за сколько в Казани можно поесть стейки
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Стейк - одно из любимых блюд всех мясоедов мира. Предлагаем вам подборку заведений с отличным гриль-меню, чтобы вы смогли выбрать самое вкусное блюдо на углях
"Brown Bear"
Концепция стейк-хауса, который существует в Казани уже два года, простая - вкусно, качественно и профессионально. Видов стейка в заведении много, есть из чего выбрать. Например, "Мексиканский" - тонкий край фермерской телятины (Стриплойн), подается с бобовой острой сальсой и жареной пшеничной лепешкой, украшается зеленью - 880 рублей. Не забывайте спрашивать степень прожарки.
"Квартира 63"
Гастробар позиционирует себя как место с приятной, дружественной атмосферой, с простым, но уютным интерьером, а главное - с хорошей, понятной, но при этом нетривиальной едой. В авторском меню представлены завтраки, ланчи и ужины с большим выбором блюд. Например, можно попробовать фланк стейк - мясо из нижней части живота бычка: удлиненный и плоский кусок не содержит ни костей, ни жира - 620 рублей.
"Flambelle"
Совсем недавно открылось
семейное кафе Flambelle Grandcafe - место для настоящего семейного отдыха. Кухня представлена европейская и авторская, с современными нотками, многие блюда меню выполнены по оригинальным рецептам шеф-повара. Например, рекомендуем попробовать корейку ягненка с молодым зеленым стручковым горошком, помидорами черри и вешенками - настоящее произведение гастрономического искусства - 1 190 рублей за 400 грамм.
"Родео"
В классическом стейк-хаусе для приготовления используется мясо молодых бычков породы "Черный Ангус" зернового откорма. Благодаря тонким волокнам и легкоплавкому жиру, это мясо получается увидительно нежным и сочным. Например, можно попробовать стейк под названием "Портерхаус", который еще называют «королевским» - это самым большой и сытный из всех существующих говяжьих отрубов. Готовят его из поясничной части говяжьей туши. Вес готового блюда приблизительно один килограмм - 400 рублей за 100 грамм. Также в меню есть салаты, супы, вторые блюда, бургеры, шашлык и напитки.
"Gute Elefant"
Пивной ресторан объединяет в своем меню предложения для всех и каждого: здесь используются исключительно натуральные ингредиенты первоклассного качества. Есть разнообразные салаты, закуски, напитки. Выбор мясных блюд тоже большой. Например, можно попробовать классический стейк Рибай - 1 350 за 450 грамм. Подается с помидорами и огурцами, обжаренными на гриле, картофелем фри и соусом сальса.
"Хлеб и вино"
После открытия
городского кафе прошло чуть больше месяца и оно уже стало популярный среди жителей Казани. Заведение афиширует себя так: "Это не кафе. Это не ресторан. И даже не винотека. Это особая атмосфера, которой пропитано все кругом. Здесь собираются люди, которые хотят почувствовать вкус вина, вкус еды, вкус настоящей жизни". Стейки здесь также представлены, например: филе-миньон, который готовится из медальона - куска говядины, отреза тонкой части вырезки - 650 рублей за 200 грамм.
"Grillwood"
Гриль-бар позиционирует себя довольно просто - демократичные цены и вкусная кухня. В гриль-баре можно заказать полноценный обед или ужин, или просто насладиться сочными стейками. Здесь подают стейки из свининой вырезки - 250 рублей и свиной шеи - 290 рублей, кеты - 225 рублей и лосося - 450 рублей, и, конечно же, самый популярный - из говядины, 550 рублей. В цену включено 150 грамм мяса, 100 грамм любого гарнира на выбор, капустный салат и соус. Также здесь есть различные виды шашлыков.
"Приют холостяка"
Ресторан давно славится за среди жителей за уютную атмосферу, обсулуживание и отличную еду. Меню ресторана разнооборазное, например, можно попробовать стейк "Баффало": говяжья вырезка - отбивная, микс салат, помидоры черри, перец чили, соус на выбор - 710 рублей за 250 грамм.
Контакты
: Чернышевского 27А, 292-07-71, prihol.ru
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"Бурбон"
Ресторан европейской кухни наполнен легкой буржуазностью, томностью и ненавязчивостью. Кухня ресторана - это нетривиальные рецепты старых и необычных итальянских и французских блюд c едва уловимым национальным акцентом. Например, мачете стейк (или стейк мясника, как называют его в Мексике) по праву может считаться лучшим из альтернативных стейков за его высокую степень мраморности и яркий интенсивный вкус -840 рублей за 300 грамм. Акции в будни с 12.00 до 16.00: цена составит 450 рублей за 250 грамм.
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Автор: Резеда Гайсина
, 24 января 2017, 10:00
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