Куда в Казани пускают с крупными питомцами: собака тестирует метро, автобус, кафе и отель

16+ Фото: Денис Петьовка

Мы решили проверить, легко ли перемещаться в Казани на автобусе, такси, метро и ходить в общественные пространства с большой собакой

Для проведения эксперимента мы пригласили семилетнего пса македонской породы, Тошу, и тренера и няню для собак, Настю Еремину. По словам Насти, дальние прогулки с собакой в новые места полезны для психики питомца. Животное изучает новые запахи, познает территорию и тратит накопленную энергию. Так что для Тоши эксперимент пошел только на пользу.

Перед нами стояла задача посетить места: банк, кафе, торговый центр, отель и Казанский Кремль, добираясь на общественном транспорте. Мы хотели узнать, куда нас пустят с Тошей, и как реагируют на появление с собакой сотрудники общественных служб.

Для начала, мы, конечно, заглянули в закон и посмотрели, чего нам делать точно нельзя. По "Статье 9. Правила выгула собак" запрещается:

1. Осуществлять выгул собак на детских и спортивных площадках, пляжах, на территориях образовательных и медицинских организаций.

2. Купание собак в водных объектах, расположенных в местах массового отдыха граждан.

3. Осуществлять в общественных местах выгул собак, которые не зарегистрированы в установленном настоящим Законом порядке, в целях удовлетворения их естественных потребностей.

4. Оставлять собак без присмотра во время их выгула.

5. Осуществлять выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также лицами, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут контролировать движения собак и пресекать их агрессивное поведение во время выгула; осуществлять выгул собак лицами, не достигшими 14-летнего возраста, за исключением случаев выгула собак мелкого размера.



МЕТРО

Итак, сначала мы пошли в метро. По правилам маленьких собак бесплатно провозят в намордниках и на поводке, а крупных - в перевозках. Настя сказала: "В принципе Тошу пустят в метро и без перевозки, только надо надеть намордник, и скорее всего, на него придется покупать жетон". В итоге с собакой проблем не было! Дежурные сотрудники метро разрешили нам пройти с собакой бесплатно, но пустили при условии, что на ней будет намордник.



Зато они привязались к нашему фотографу и изучали его технику. Тоше очень не нравилась затея с намордником, и пока фотограф разбирался со своими проблемами, пес дважды снял оковы прямо на глазах работников метро. Без намордника не пускали. Мы еле уговорили его потерпеть.

Нам повезло, на станциях метро, которые проезжали, мы не встретили эскалаторы. А если бы встретились, пришлось бы поднимать пса на руки. Стоя на эскалаторе, есть риск, что шерсть на собачьих лапах застрянет между механизмами, и ей придется несладко.

В метро пес снял намордник и вел себя послушно. Мы не стали надевать его обратно. Как можно мучить такую милую собаку?



ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Из метро зашли прямиком в "Кольцо". Мы не заметили сразу табличку "Вход с собакой запрещен".



Также не встретили преград на своем пути и стали гулять по ТЦ. Только когда мы дошли до эскалатора, нас заметил охранник и вежливо попросил выйти, сказав, что на дверях есть табличка "вход с собакой запрещен".



Исключение на вход делают только для собаки-повадыря, которую легко узнать по комплекту снаряжения, необходимому для работы с ней: специальной шлейке собаки-поводыря с опознавательными знаками и светоотражающими элементами. Кроме того, у владельца собаки всегда должен быть при себе паспорт на такую собаку.



КАФЕ, ФАСТФУД

Настя говорит, что по закону, в кафе и ресторанах, где запрещен вход с собакой, на входе должен быть соответствущий знак. Нет знака - нет запрета. Но на деле она никогда бы не пошла в общепит с собакой. "Я думаю, вряд ли окружающие будут радоваться при виде собаки. Есть элементарные санитарные нормы, которые надо соблюдать, и собаке не стоит портить обед посетителям". Мы решили проверить, есть ли таблички, запрещающие вход с собакой в ресторанах быстрого питания. Может, хотя бы в очереди разрешат постоять?

В "Бургер Кинге" табличка с запретом на вход с собакой оказалась прямо перед нашим носом. Увы, никто там не ждал нас с Тошей.



ОТЕЛЬ

Заодно решили проверить гостиницу "Татарстан". Пустить в гостиницу с собакой - пустили. Но дальше холла пройти не разрешили. Отель не подразумевает заселение гостей с питомцами. Даже хомячка нельзя приносить.

На заметку туристам, мы решили погуглить, есть ли в Казани отели с функцией "размещение с животными". В интернете вышло 6 вариантов: "Ривьера", "Корстон", "Волга", "Шаляпин Палас Отель", "Гранд Отель" и "Ибис Казань".



БАНК

Следующим по пути мы посетили Сбербанк. Мы с легкостью прошли внутрь холла, где принимают посетителей, и даже немного постояли в очереди. Никто из окружащих не стал ругаться. Тоша вел себя воспитанно и деликатно. Похоже, что собака была совсем безразлична людям.



ТАКСИ

Настал черед такси. Покопавшись в приложении, мы так и не нашли, где перед заказом указать, что с нами поедет крупная собака. Это возможно только после того, как мы уже выберем машину. Плюнув на все, пришлось впервые за год-полтора позвонить диспетчеру. Машина нашлась сразу!

Настя, как тренер, иногда перемещается по городу с большими собаками. Говорит, что почти во всех случаях приходится платить за собаку сверх положенного еще рублей двести-триста. Как-то она ездила с немецким догом, который по размерам ничуть не уступает жеребенку-подростку, пришлось нанимать специальную машину.



Таксист не ожидал такого пса, как Тоша. Говорит, что в первый раз вообще принял заказ с собакой и ждал микро-породу. Но обаяние Тоши сработало и здесь, нам не отказали. Мы поехали в Кремль и по дорого чувствовали, что от собаки немного пахнет, и она оставляет после себя шерсть. Хотелось быстрее добраться до места.

Никаких доплат за присутствие собаки от нас не потребовали. Кстати, выйдя из машины, мы заметили что на сиденье остались шерстинки. "Ничего! Другие клиенты сядут - протрут!" - сказал таксист.



КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ

Встретив на своем пути несколько охранников, мы спокойно зашли на территорию Кремля с центрального входа. Погуляли по территории и заглянули в выставочный зал "Манеж".



Из посетителей никого не было. Подшли на кассу и спросили: "Можно ли пройти в зал с собакой?" Нам ответили с ноткой агрессии: "Конечно, нет! С чего вы взяли, что можно?" Но тут сотрудники увидели Тошу. Его вид растопил сердца женщин. С ним стали знакомиться, гладить его, чесать за ухом. В общем нам дали ответ: "Вы проходите, посмотрите выставку, а мы пока с ним посидим!"

Мы не стали оставлять Тошу в чужих руках и пошли на выход. На обратном пути решили уточнить у охранников, неужели зайти с собакой в Кремль и на выставки вот так легко? Везде не пускают, а на территорию Кремля пускают. Охранник ответил, что вход с собакой запрещен и уточнил: "Вы наверное пришли с другого входа?" "Нет" - отвечаем мы, - "мы спокойно прошли с центрального входа на глазах у нескольких охранников Кремля". Тот удивился и начал сомневаться. Вопрос оставался открытым, так можно или нельзя зайти с собакой в Кремль? Мы решили найти табличку с правилами посещения.



Правила Кремля гласят: запрещено выгуливать собак. По закону, под выгулом подразумевается временное нахождение собак на открытом воздухе вне мест их постоянного содержания в присутствии хозяина в целях удовлетворения их физиологических потребностей и гармоничного развития. Выгул осуществляется с применением поводка, ошейника и намордника.

Выгул собаки без поводка допускается за пределами границ населенных пунктов, а также в местах для выгула собак, около которых установлены знаки, разрешающие такой выгул. Получается, что все-таки в Кремль Тоше нельзя!



ИТОГ

Во многих европейских городах есть не только площадки для выгула собак (которых практически нет в нашем городе), но и разрешается посещение общественных пространств с животными. Но в Казани закон есть закон. В кафе, торговые центры, музеи и другие пространства нас с Тошей не пускали. Расстраивает, что в Третьей столице отдохнуть с питомцем по-человечески не получится!

Зато, оказалось, что казанцы очень дружелюбны к собакам. Горожане, которые встречались по-пути были толерантными, никто не жаловался на присутствие Тоши. Видимо, если собака не лает и не делает резких движений, она не вызывает опасений. Еще нас порадовало, что незнакомцы пытались общаться с Тошей, гладили его и уделяли всяческое внимание. Так что наши жители в эксперименте проявили себя с лучшей стороны.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 23 января 2017, 16:18Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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