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Верхом и на карете, запряженной тройкой: где и за сколько казанцам покататься на лошадях

Верхом и на карете, запряженной тройкой: где и за сколько казанцам покататься на лошадях
16+
Мы собрали все конные дворы и клубы в Казани и рядом с фото, описанием и ценами для прогулок верхом всей семьей
Прогулка на лошадях всегда пользовалась популярностью среди детей и взрослых. Конных дворов достаточно и в Казани и рядом с городом. Многие выбирают себе любимчиков среди коней, не ориентируясь на цены и адреса. Если вы еще не нашли идеальную лошадь, мы подготовили для вас список конных дворов с адресами и ценами.
 
 
Комплекс "Казань"
 
Казанский ипподром, наверное, самое популярное место для катания на лошадях среди казанцев. Лошади в прокатном отделении - это призеры соревнований и просто успешные скакуны, вышедшие на пенсию. Они хорошо выдрессированы и слушаются команды наездника. Также здесь можно покататься на каретах, сделать красивую фотографию на выезде на белом коне, пройтись по музею коневодства и спорта.
 
Катание на лошадях (верхом, экипаж, сани) стоит 300 рублей, верховая езда с инструктором - 700 рублей за 45-минутное занятие, аренда лошади верхом - 1750 рублей за 1 час.
 
Режим работы: будни 8.00-20.00, выходные 8.00-17.00, обязательная предварительная запись.
Контакты: 279-29-92, ippodrom-kazan.ru.
Адрес: Патриса Лумумбы 47А.
 
 
Конный клуб "Верхом"
 
Если вы хотите покататься в лесу, то лучше направляться на окраину города. Также здесь есть индивидуальные занятия  - обучение навыкам верховой езде, катание детей, экскурсии по конюшне, катание в санях и повозке, фотосессии с лошадьми на природе в любое время года, в том числе костюмированные. А если у вас проходит мероприятие, то конный клуб может приехать к вам.
 
Экскурсия по конюшне и катание на лошади верхом в загоне обойдется в 200 рублей с человека, а 45-минутная прогулка по лесу  - 600 рублей. 
Режим работы: ежедневно с 11.00 до 19.00, обязательная предварительная запись.
Контакты: 8(962)562-20-30, vk.com/verhomkzn
Адрес: Cпортивная база «Динамо», Мирный, Ново-Давликеевская 2а. 
 
 
Конно-спортивный клуб "Казань"
 
Из-за названия этот клуб многие путают с тем, что расположен на территории Казанского ипподрома, а из-за места расположения - с клубом "Верхом". Но это отдельная муниципальная оргнаизация, где совсем другие лошади, к которым привыкли уже многие горожане.
 
В холодное время года покататься на лощадях можно в закрытом манеже: 500 рублей за 45 минут. Можно прокатиться в одноконной упряжке - 1000 рублей за 45 минут, а сколько же времени езды на настоящей карете, запряженной тройкой лошадей - 2750 рублей. Также есть зона отдыха и детская программа на 2 часа: экскурсия по конюшки и катания - 850 рублей с человека.
 
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 17.00, обязательная предварительная запись. 
Контакты: 250-23-92.
Адрес: Мирный, Новосельская 70.
 
 
Конный клуб Sky Horse 
 
В загородном конном клубе можно совершить прогулки на лошадях в лес, поле, на Голубые озера (1-2-часовые). Также есть обучение, катание детей, фотосессии. А на свою камеру во время прогулок вас будут фотографировать бесплатно. Час езды в манеже- 600 рублей, выезд в лес или поле - 700 рублей.  
 
Режим работы: индивидуальное расписание по предварительной записи.
Контакты: 8(987)221-48-28, 8(9033)13-74-24, vk.com/skyhorse777
Адрес: пос. Крутушка, Лагерь "Байтик", 18 километров от Казани.  
 
 
Конный клуб «Конфидо»
 
Здесь возможны прогулки в уличном манеже: час катания верхом для взрослых стоит 600 рублей в будни и 750 рублей в выходные, для детей - 400 рублей в будни и 500 рублей в выходные. Также в загородном клубе возможно организовать различные мероприятия, а для малышей есть контактный зоопарк с домашними животными. 
 
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00, обязательная предварительная запись.
Контакты: 8(917)390-93-25, vk.com/public35128738.
Адрес: Ореховка, Университетская 1, 22 километра от Казани по трассе Зеленодольск-Казань. 
 
 
Конный клуб "Радужный" 
 
В небольшом конном дворике можно совершить прогулки по живописным местам вблизи города и провести индивидуальные занятия верховой ездой. Предварительно проводится обучение основным правилам верховой езды в манеже. Инструктор научит взаимодействовать и общаться с лошадью, расскажет об основах управления и научит держаться в седле при разных аллюрах.  
 
Конная прогулка по лесному маршруту, индивидуальное обучение верховой езде стоят по 600 рублей за 1 час, семейная конная прогулка "Мама, папа и я" -  1500 рублей за 1 час.
 
Режим работы: ежедневно с 09.00 до 19.00, обязательная предварительная запись.
Телефон: 8(917)254-86-21, 8(9393)923-913, kanny-club.ru
Адрес: Константиновка, Озерная 5б. 
 
 
Высокогорский конный двор
 
Прокатиться на свежем воздухе можно и на другой площадке за городом - в Высокой Горе, в 16 километрах от выезда из города со стороны Дербышек. Час верховой езды обойдется в 500 рублей с человека, а покататься на санях - 1000 рублей в час.
 
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 16.00, обязательная предварительная запись.
Контакты: 290-95-51.
Адрес: Высокая Гора, Степная 2-я.
 
 
Конно-спортивный клуб "Престиж"
 
В 12 километрах от выезда из города со стороны Дербышек есть и другой клуб. Здесь возможна верховая езда, в том числе индивидуальное обучение, конные прогулки в лес и поля, катание на каретах и санях, фотосессии, возможен выезд на ваше мероприятие.
 
Также администрация предусмотрела подарочные сертификаты и оригинальные программы, например, услугу "Принц на белом коне" - оригинальное признание в любви на коне, под окнами любимой принцессы. Разовая конная прогулка с инструктором обойдется в 600 рублей за 1 час, а конные прогулки в лес - 1100 рублей за 1,5 часа.
 
Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00, обязательная предварительная запись.
Контакты: 216-39-26, bestkoni.ru.
Адрес: ГК «Дубай», Высокогорский район, 817 км М7.
 
 
Конный клуб "Рассвет" 
 
Небольшой конный дворик организовывает конные прогулки по живописным местам Лаишева, а также индивидуальные занятия верховой ездой. Здесь можно провести время, общаясь с лошадьми, научиться сидеть в седле, или просто получать удовольствие от прогулок верхом.
 
Индивидуальное обучение верховой езде, выезд на лошадях в леса и поля - по 500 рублей за 1 час.  Фотосессия с фотографом клуба - 1200 рублей за 1 час, а аренда лошади для фотосессии - 500 рублей за 1 час. 
 
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00, обязательная предварительная запись.
Контакты: 8(8919)683-49-40, vk.com/club65047431.
Адрес: Лаишево, 66 километров от Казани. 
 
 
Конный клуб "Белый всадник"
 
Клуб, в недавнее время очень популярный в Казани, переехал за город. Теперь здесь доступны конные прогулки по живописным местам рядом с курортом "Свияжские холмы", обучение верховой езде, общение с лошадьми для взрослых и детей, фотосессии и иппотерапия.
 
Прогулка верхом стоит 1000 рублей за 1 час, катание на санях - 2000 рублей за 1 час. Индивидуальное обучение 7000 рублей за 10 часов занятий. 
 
Режим работы: индивидуально по обязательной предварительной записи.
Контакты: 8(919)698-51-50, vk.com/belyi_vsadnik.
Адрес: Верхнеуслонский район, Введенская Слобода, 38 километров от Казани.
 
 
Раифский Конный Двор
 
Можно покататься на лошадях по территории Раифского заповедника, дыша свежим загородным воздухом. Верховая езда в манеже обойдется в 600 рублей за 1 час, прогулка по лесу длительностью 60 минут - 1200 рублей. Также есть фотосессии и лечебная верховая езда (иппотерапия) - 800 рублей рублей за 45 минут.
 
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00,  
Контакты: 8(927)411-53 -75, vk.com/raifahorseclub.
Адрес: Бело-безводное, Юбилейная 7а, 31 километр от Казани.
 

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Тэги: Казанцы, Спорт
Автор: Резеда Гайсина, 20 января 2017, 18:15
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Комментарии

Дюма20 января 2017, 18:39
У меня как у коня,
Есть мечта , совсем .....ня
Ветер в поле обогнать
Ночью, в теплом стойле спать.
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Димон20 января 2017, 19:32
Смотрел, смотрел, но не обнаружил ни одной кареты, заявленной в заголовке!
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Марина Буцко20 января 2017, 19:44
А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu
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