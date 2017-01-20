Верхом и на карете, запряженной тройкой: где и за сколько казанцам покататься на лошадях

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Мы собрали все конные дворы и клубы в Казани и рядом с фото, описанием и ценами для прогулок верхом всей семьей

Прогулка на лошадях всегда пользовалась популярностью среди детей и взрослых. Конных дворов достаточно и в Казани и рядом с городом. Многие выбирают себе любимчиков среди коней, не ориентируясь на цены и адреса. Если вы еще не нашли идеальную лошадь, мы подготовили для вас список конных дворов с адресами и ценами.

Комплекс "Казань"

Казанский ипподром, наверное, самое популярное место для катания на лошадях среди казанцев. Лошади в прокатном отделении - это призеры соревнований и просто успешные скакуны, вышедшие на пенсию. Они хорошо выдрессированы и слушаются команды наездника. Также здесь можно покататься на каретах, сделать красивую фотографию на выезде на белом коне, пройтись по музею коневодства и спорта.

Катание на лошадях (верхом, экипаж, сани) стоит 300 рублей, верховая езда с инструктором - 700 рублей за 45-минутное занятие, аренда лошади верхом - 1750 рублей за 1 час.

Режим работы: будни 8.00-20.00, выходные 8.00-17.00, обязательная предварительная запись.

Адрес: Патриса Лумумбы 47А.

Конный клуб "Верхом"

Если вы хотите покататься в лесу, то лучше направляться на окраину города. Также здесь есть индивидуальные занятия - обучение навыкам верховой езде, катание детей, экскурсии по конюшне, катание в санях и повозке, фотосессии с лошадьми на природе в любое время года, в том числе костюмированные. А если у вас проходит мероприятие, то конный клуб может приехать к вам.

Экскурсия по конюшне и катание на лошади верхом в загоне обойдется в 200 рублей с человека, а 45-минутная прогулка по лесу - 600 рублей.

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 19.00, обязательная предварительная запись.

Адрес: Cпортивная база «Динамо», Мирный, Ново-Давликеевская 2а.

Конно-спортивный клуб "Казань"

Из-за названия этот клуб многие путают с тем, что расположен на территории Казанского ипподрома, а из-за места расположения - с клубом "Верхом". Но это отдельная муниципальная оргнаизация, где совсем другие лошади, к которым привыкли уже многие горожане.

В холодное время года покататься на лощадях можно в закрытом манеже: 500 рублей за 45 минут. Можно прокатиться в одноконной упряжке - 1000 рублей за 45 минут, а сколько же времени езды на настоящей карете, запряженной тройкой лошадей - 2750 рублей. Также есть зона отдыха и детская программа на 2 часа: экскурсия по конюшки и катания - 850 рублей с человека.

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 17.00, обязательная предварительная запись.

Контакты: 250-23-92.

Адрес: Мирный, Новосельская 70.

Конный клуб Sky Horse

В загородном конном клубе можно совершить прогулки на лошадях в лес, поле, на Голубые озера (1-2-часовые). Также есть обучение, катание детей, фотосессии. А на свою камеру во время прогулок вас будут фотографировать бесплатно. Час езды в манеже- 600 рублей, выезд в лес или поле - 700 рублей.

Режим работы: индивидуальное расписание по предварительной записи.

Адрес: пос. Крутушка, Лагерь "Байтик", 18 километров от Казани.

Конный клуб «Конфидо»

Здесь возможны прогулки в уличном манеже: час катания верхом для взрослых стоит 600 рублей в будни и 750 рублей в выходные, для детей - 400 рублей в будни и 500 рублей в выходные. Также в загородном клубе возможно организовать различные мероприятия, а для малышей есть контактный зоопарк с домашними животными.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00, обязательная предварительная запись.

Адрес: Ореховка, Университетская 1, 22 километра от Казани по трассе Зеленодольск-Казань.

Конный клуб "Радужный"

В небольшом конном дворике можно совершить прогулки по живописным местам вблизи города и провести индивидуальные занятия верховой ездой. Предварительно проводится обучение основным правилам верховой езды в манеже. Инструктор научит взаимодействовать и общаться с лошадью, расскажет об основах управления и научит держаться в седле при разных аллюрах.

Конная прогулка по лесному маршруту, индивидуальное обучение верховой езде стоят по 600 рублей за 1 час, семейная конная прогулка "Мама, папа и я" - 1500 рублей за 1 час.

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 19.00, обязательная предварительная запись.

Адрес: Константиновка, Озерная 5б.

Высокогорский конный двор

Прокатиться на свежем воздухе можно и на другой площадке за городом - в Высокой Горе, в 16 километрах от выезда из города со стороны Дербышек. Час верховой езды обойдется в 500 рублей с человека, а покататься на санях - 1000 рублей в час.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 16.00, обязательная предварительная запись.

Контакты: 290-95-51.

Адрес: Высокая Гора, Степная 2-я.

Конно-спортивный клуб "Престиж"

В 12 километрах от выезда из города со стороны Дербышек есть и другой клуб. Здесь возможна верховая езда, в том числе индивидуальное обучение, конные прогулки в лес и поля, катание на каретах и санях, фотосессии, возможен выезд на ваше мероприятие.

Также администрация предусмотрела подарочные сертификаты и оригинальные программы, например, услугу "Принц на белом коне" - оригинальное признание в любви на коне, под окнами любимой принцессы. Разовая конная прогулка с инструктором обойдется в 600 рублей за 1 час, а конные прогулки в лес - 1100 рублей за 1,5 часа.

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00, обязательная предварительная запись.

Адрес: ГК «Дубай», Высокогорский район, 817 км М7.

Конный клуб "Рассвет"

Небольшой конный дворик организовывает конные прогулки по живописным местам Лаишева, а также индивидуальные занятия верховой ездой. Здесь можно провести время, общаясь с лошадьми, научиться сидеть в седле, или просто получать удовольствие от прогулок верхом.

Индивидуальное обучение верховой езде, выезд на лошадях в леса и поля - по 500 рублей за 1 час. Фотосессия с фотографом клуба - 1200 рублей за 1 час, а аренда лошади для фотосессии - 500 рублей за 1 час.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00, обязательная предварительная запись.

Адрес: Лаишево, 66 километров от Казани.

Конный клуб "Белый всадник"

Клуб, в недавнее время очень популярный в Казани, переехал за город. Теперь здесь доступны конные прогулки по живописным местам рядом с курортом "Свияжские холмы", обучение верховой езде, общение с лошадьми для взрослых и детей, фотосессии и иппотерапия.

Прогулка верхом стоит 1000 рублей за 1 час, катание на санях - 2000 рублей за 1 час. Индивидуальное обучение 7000 рублей за 10 часов занятий.

Режим работы: индивидуально по обязательной предварительной записи.

Адрес: Верхнеуслонский район, Введенская Слобода, 38 километров от Казани.

Раифский Конный Двор

Можно покататься на лошадях по территории Раифского заповедника, дыша свежим загородным воздухом. Верховая езда в манеже обойдется в 600 рублей за 1 час, прогулка по лесу длительностью 60 минут - 1200 рублей. Также есть фотосессии и лечебная верховая езда (иппотерапия) - 800 рублей рублей за 45 минут.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00,

Адрес: Бело-безводное, Юбилейная 7а, 31 километр от Казани.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 20 января 2017, 18:15Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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