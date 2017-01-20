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Мороз по коже: 10 самых смелых и обаятельных жительниц Казани, купающихся на Крещение

Мороз по коже: 10 самых смелых и обаятельных жительниц Казани, купающихся на Крещение
16+
Фото: Instagram.com
Яркие и интересные фотографии из инстаграма казанцев

Жители Казани накануне вместе со всей страной встретили крещение Господне. Одной из главных традиций является купание в ледяной воде. Считается, что благодаря этому человек может не только избавиться от грехов и получить благословение, но и подкрепить здоровье.

Среди тех, кто решился окунуться в освященную прорубь, есть и прекрасные молодые девушки! ProKazan решил сделать подборку самых смелых и красивых жительниц республики, которые встретили православный праздник.

 

 

 

 

 

 

 

 

#goognight #gn

Фото опубликовано INNA

 

 

С Крещением  #раифа #прорубь #горячооо

Фото опубликовано Ольга Муравьёва (@ola_bonitamur)

 
 

 

 
 

 

 
 

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Тэги: Религия, Казанцы, Здоровье
Автор: Светлана Михайлова, 22 января 2017, 16:00
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Комментарии

Гордон22 января 2017, 16:51
Хороши как не странно
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Дюмас люблю пивас22 января 2017, 16:53
Бик матур кызлар монда
Мин нишлэп юктыр анда?..
0
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Димон22 января 2017, 17:04
"но и подкрепить здоровье." Здоровье не подкоепляют, а УКРЕПЛЯЮТ! Грамотеи...
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Горожанин22 января 2017, 17:16
Как-то нерелигиозно почти полностью обнажаться. Наверное истинно верующие такого не допускают и окунаются в прорубь в рубахах каких- нибудь. Девушки симпатичные, даже в солярий сходили, подготовились. Но для чего? Чтобы покрасоваться и очередные фото сделать? Разьве это должно быть достоянием всех? Я так поняла, это на обычное моржевание.
И мужики, снимите уже эти детские плавочки под животом. Весь мир в купальных шортах купается, а в таких плавочках-трусиках только русские и геи.
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