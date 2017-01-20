Мороз по коже: 10 самых смелых и обаятельных жительниц Казани, купающихся на Крещение

16+ Фото: Instagram.com

Яркие и интересные фотографии из инстаграма казанцев

Жители Казани накануне вместе со всей страной встретили крещение Господне. Одной из главных традиций является купание в ледяной воде. Считается, что благодаря этому человек может не только избавиться от грехов и получить благословение, но и подкрепить здоровье.

Среди тех, кто решился окунуться в освященную прорубь, есть и прекрасные молодые девушки! ProKazan решил сделать подборку самых смелых и красивых жительниц республики, которые встретили православный праздник.

#goognight #gn Фото опубликовано INNA

С Крещением #раифа #прорубь #горячооо Фото опубликовано Ольга Муравьёва (@ola_bonitamur) Янв 20 2017 в 4:59 PST

Фото опубликовано ☀ (@molostova212) Янв 20 2017 в 12:59 PST

Читайте также:

Автор:

Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Светлана Михайлова , 22 января 2017, 16:00Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Добавить комментарий

Самое новое