Мороз по коже: 10 самых смелых и обаятельных жительниц Казани, купающихся на Крещение

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Жители Казани накануне вместе со всей страной встретили крещение Господне. Одной из главных традиций является купание в ледяной воде. Считается, что благодаря этому человек может не только избавиться от грехов и получить благословение, но и подкрепить здоровье.
Среди тех, кто решился окунуться в освященную прорубь, есть и прекрасные молодые девушки! ProKazan решил сделать подборку самых смелых и красивых жительниц республики, которые встретили православный праздник.
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