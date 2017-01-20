7 модных кулинарных школ Казани, где учат готовить малиновое конфи и кролика по-татарски

16+ Фото: vk.com/mariemadeleinepastry

Кондитерские мастер-классы и кулинарные школы, где можно научиться красиво и аппетитно готовить

МАСТЕР-КЛАССЫ В КОНДИТЕРСКОЙ "МАРИ МАДЛЕН"

"Мари Мадлен" - это уютное мини-кафе в центре города с современными десертами и напитками, тортами на заказ, кондитерскими и кулинарными мастер-классами, кулинарной школой для детей. В сладком мире "Мари Мадлен" вас всегда ждут высокое качество и неповторимый стиль десертов и тортов, которые покорят с первого взгляда.

Ближайшие курсы: 28-29 января с 14:00 -18:00 - "Романтические десерты к 14 февраля". В вашем кондитерском арсенале появятся красивые и нежные десерты, которые вы сможете готовить своим половинкам и радовать их. В программе:

-Торт "Розе" бисквит Дакуаз, клубничное кули, ванильный крем, мусс с грейпфрутом;

-Торт "Рив" шоколадный бисквит с фундуком, карамельный крем, малиновое конфи, хрустящий карамельный слой, мусс молочный шоколад-пралине;

-Пирожное "Исфахан" макарон, крем с личи, малиновое конфи;

-Пирожное "Сан Оноре" с гранатом. Слоеное тесто, заварное тесто, гранатовый заварной крем;

-Так же шоколадный декор, зеркальная глазурь, велюр;

Стоимость - 7000 рублей.

Программа мастер-классов меняется ежемесячно, проследить за изменениями можно в группе в соцсетях.

Некрасова, 31, 258-97-38.



КУЛИНАРНАЯ СТУДИЯ "Я'НА КУХНЕ"

Я'НА НАКУХНЕ - новая кулинарная студия на Калинина, где проходят обучащие мастер-классы и курсы, где можно провести корпоративы, детские праздники, дни рождения и девичники в необычном формате. Также есть детские кулинарные мастер-классы, а это отличный способ отдохнуть всей семьей.

Праздники и корпоративы проходят в нескольких форматах: для вашей компании будет готовить шеф-повар или вы сможете поучаствовать в процессе приготовления вместе с поваром, а потом насладиться вашим шедевром. В ближайшее время в школе будут запущены курсы здорового питания.

Примеры мастер-классов:

- "Татарская кухня" - вы на практике научитесь готовить кыстыбый и треугольники (или кролика по-татарски и лапшу). Стоимость - 1300 рублей, скидка с другом 10%.

- "Грузинская кухня" - хачапури по-аджарски и чахохбили из курицы/хинкали и пхали. Стоимость - 1600 рублей, скидка с другом 10%.

- "Битва бургеров" - рыбный бургер против мясного бургера, цена по запросу.

Программа мастер-классов регулярно меняется, проследить за изменениями можно в группе в соцсетях.

Калинина, 6, 8-987-239-59-77.

МАСТЕР-КЛАССЫ В САЛОНЕ "МАРЦИПАН"

Салон кондитерского искусства "Марципан" известен среди казанских поваров, в нем продаются товары для кондитера оптом и в розницу. Большой выбор мастики, шоколада, сливок, сливочного сыра, бисквитных смесей, смеси для приготовления макаронсов, кексов, чизкейков и другого сырья, а так же большой выбор инвентаря, упаковок, все для декора и многое другое. Все можно заказать также через интернет-магазин: www.ski-marzipan.ru.

Кроме того, в салоне проходят обучения и практические мастер-классы, на которых вы сможете приобрести навыки приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий любой сложности.



Ближайшие мастер-классы:

- "Шоколад" - 29 января на мастер-классе вы научитесь темперированию темного и белого шоколада, готовить конфеты, пралине, и шоколадную выпечку. Стоимость - 3900 рублей.

Программа мастер-классов регулярно меняется, проследить за изменениями можно в группе в соцсетях.

Рихарда Зорге д. 66. ТК "Олимп", 3 этаж, 8 (937) 600-82-00.



КУЛИНАРНАЯ СТУДИЯ "БЕЛАЯ СОВА"

Для тех, кто предпочитает необычный отдых, студия предлагает развлекательное и обучающее кулинарное шоу, рассчитанное на любой возраст. Студия работает в нескольких направлениях: индивидуальные и групповые мастер-классы, кулинарные вечеринки для компании, курсы молодых хозяек, а также мастер-классы для детей.

Одновременно в студии могут заниматься до 20 человек. В команде работают 8 именитых шеф-поваров. Вы найдете специалистов по мексиканской, итальянской, паназиатской и другим кухням, также имеется шеф-кондитер и су-шеф, которые помогут советом и всегда придут на помощь гостям студии.

Ближайшие мастер-классы:

- "День студента или Татьянин день!" - 25 января в 18:00. Вы научитесь готовить испанскую тартиль и "Июльский" салат. Стоимость - 1800 рублей, студентам 2 билета по цене одного, при предъявлении студенческого 50% скидка.

- "Гастрономический вечер" - 28 января в 18:00. Вы научитесь готовить скумбрию с пюре из свеклы , печеным яблоком и зеленой гречкой, а также шоколадно-ореховый бисквит с ганашем из белого шоколада и соусом из клубники.

Стоимость - 2000 рублей.



Программа мастер-классов регулярно меняется, проследить за изменениями можно в группе в соцсетях.

Островского, 102, 290-18-98.



КУЛИНАРНАЯ СТУДИЯ "ТАРЕЛКА"

Здесь проходят мастер-классы, веселые Дни Рождения, корпоративы с коллегами или незабываемые встречи с друзьями, добрый семейный вечер или заряженные энергией детские уроки. Можно научиться азам кулинарии (стоимость курса 14 000 рублей), блюдам разных кухонь народов мира (курс по Французской кухне стоит 5800 рублей) и многому другому.

Ближайшие мастер-классы:

- "Кондитерский мастер-класс" - 25 января (среда) в 19:00. Вы научитесь готовить классический чизкейк с карамельным сиропом и шоколадный брауни. Стоимость - 2900 рублей. В честь праздника всем Татьянам и студентам при предъявлении студенческого билета - скидка 10 %!

- "Грузинская кухня" - 26 января (четверг) в 19:00. Будут готовить хинкали и хачапури по-аджарски. Стоимость - 1900 рублей.

Программа мастер-классов регулярно меняется, проследить за изменениями можно в группе в соцсетях.

Петербургская, 55 лит. 3, 239-31-01.



СТУДИЯ TRAINING POINT

Компания Training Point (создана на основе клуба красоты "Лазурный берег") заниматся проведением курсов и мастер-классов в бьюти-сфере, менеджменту и кулинарии. На кулинарных мастер-классах вы можете приготовить: борщи, стейки, балеши, карбонару, лазанью, ризотто и макаруны. А также научиться готовить блюда вегетарианской кухни.

Ближайшие мастер-классы:

- "Вечерний кулинарный курс" - дату проведения курсов уточняйте у администратора. На мастер-классе можно научится готовить мясо по-чешски, пиццу, жаркое по-домашнему и другие блюда. Стоимость 599 рублей.

- "Готовим бэлеш" - 29 января. Вы научитесь секретам приготовления национального татарского блюда. Стоимость и время уточняйте у администратора.

Программа мастер-классов регулярно меняется, проследить за изменениями можно на странице в соцсетях.

Кремлевская, 2а, 8 (903) 343-27-27.





КУЛИНАРНАЯ СТУДИЯ "РАТАТУЙ"

Кулинарная студия приглашает всех любителей на мастер-классы с шеф-поварами города, где вы откроете для себя по-новому мир кулинарии. Можно научиться готовить средиземноморскую, итальянскую, японскую кухни и многое другое. Кстати, вы будете не только готовить, сервировать, но и обязательно пробовать всё то, что готовится на мастер-классе.

Ближайшие мастер-классы:

- "Итальянская кухня" - 27 января в 18:00, осталось на него пару мест. Вы научитесь готовить утку с апельсинами, "пьяную грушу", ризотто с морепродуктами и десерт "Тирамису". Стоимость - 2800 рублей.



- "Татарская кухня для гостей столицы" - 29 января в 11:00. Вы научитесь готовить элеш с бульоном, кыстыбый и чак-чак. Стоимость - 1800 рублей.



Портовая, 25а, 297-01-83.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 20 января 2017, 17:28Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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