«Велком ту Иран»: красивые фотографии необычной страны от казанской путешественницы

16+ Фото: Мария Блохина

Вы можете в это не верить, но Иран сегодня - это одна из самых популярных стран для туризма

Иран - это одна из старейших в мире цивилизаций. Это страна великих поэтов и ученых. Все ведь знают, например, Омара Хайяма, Хафиза или Авиценну? Именно в Иране была изобретена система кондиционирования - бадгир, самый точный солнечный календарь и многое другое.

За последние три с небольшим года Иран получил от иностранного туризма $24 млрд. За это время страну посетили более 16 миллионов иностранных туристов.

Иран сегодня на втором месте по росту популярности среди путешественников по статистике крупного международного сайта для поиска авиабилетов и отелей. Интерес к этой восточной стране значительно увеличился после снятия с нее мировых санкций в январе 2016 года. В течение всего года билеты в этом необычном направлении можно было купить всего от 6 000 рублей в обе стороны.

Если вы в будущем хотите посетить эту восточную страну, то вот вам несколько рекомендаций:

Виза. Есть несколько вариантов получения визы. Самый классический: нужно отправить в МИД Ирана анкету-опросник с заявкой на туристическое посещение страны. В течение нескольких дней виза одобряется, вы получаеете референс-код, с которым уже идете в Московское посольство, где оплачивается сбор и получается сама виза в паспорт. Можно и по-другому - получив референс-код от МИДа, получить визу прямо в тегеранском международном аэропорту. А еще проще просто прийти в Московское консульство и прямо там подать запрос на визу. Выбор за вами. Авиабилеты. Между Москвой и Тегераном существуют прямые рейсы "Аэрофлота". Бронировать их советуем заранее. Также летать лучше в будни, со вторника по четверг цены значительно ниже. Отель. Отели Ирана нельзя забронировать через букинг или большинство других подобных систем. Нужно либо писать непосредственно в отель, либо бронировать через агентство. Правила поведения в Иране. Есть основные два правила, придерживаться которых очень желательно: в стране законодательно запрещён любой алкоголь (и он действительно нигде не продаётся); женщины в стране должны всегда и везде ходить с покрытой головой (хотя бы платочек на голове должен быть). Что обязательно стоит увидеть. Иран стоить посетить хотябы для того, чтобы своими глазами увидеть самые древние города: Бишапур - древний персидский город, ныне пребывающий в руинах, признанный важным историческим памятником эпохи Сасанидов. Руины Бишапура расположены на территории современного Ирана, в пятидесяти километрах восточнее города Шираз. Сервестан - древний персидский в город, расположенный на территории современного Ирана, в котором сосредоточены некоторые исторические памятники эпохи Сасанидов. Самым известным таким памятником является местный дворец, который в 1956 году был признан культурным наследием страны. Пасаргады - столица древней Персии, ныне пребывающая в руинах. Город расположен на территории современного Ирана, в 130 километрах от Шираза. Пасагарды признаны культурным наследием страны и находятся под эгидой организации ЮНЕСКО. Фирузабад - древний персидский город, расположенный на юге современного Ирана. В Фирузабаде сосредоточены основные исторические памятники эпохи Сасанидов, поэтому город является кандидатом на внесение в список Всемирного культурного наследия организации ЮНЕСКО. Иран также вошел в список стран, рекомендованных к посещению в 2017 году. А теперь посмотрим, наполненные красотой, фотографии казанской путешественницы. Фотограф: Мария Блохина https://vk.com/orangked

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Диана Аглямова , 20 января 2017, 10:37Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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