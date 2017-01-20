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«Велком ту Иран»: красивые фотографии необычной страны от казанской путешественницы

«Велком ту Иран»: красивые фотографии необычной страны от казанской путешественницы
16+
Фото: Мария Блохина
Вы можете в это не верить, но Иран сегодня - это одна из самых популярных стран для туризма
Иран - это одна из старейших в мире цивилизаций. Это страна великих поэтов и ученых. Все ведь знают, например, Омара Хайяма, Хафиза или Авиценну? Именно в Иране была изобретена система кондиционирования - бадгир, самый точный солнечный календарь и многое другое.
 
За последние три с небольшим года Иран получил от иностранного туризма $24 млрд. За это время страну посетили более 16 миллионов иностранных туристов.
 
Иран сегодня на втором месте по росту популярности среди путешественников по статистике крупного международного сайта для поиска авиабилетов и отелей. Интерес к этой восточной стране значительно увеличился после снятия с нее мировых санкций в январе 2016 года. В течение всего года билеты в этом необычном направлении можно было купить всего от 6 000 рублей в обе стороны. 
 
Если вы в будущем хотите посетить эту восточную страну, то вот вам несколько рекомендаций: 
  • Виза. Есть несколько вариантов получения визы. Самый классический: нужно отправить в МИД Ирана анкету-опросник с заявкой на туристическое посещение страны. В течение нескольких дней виза одобряется, вы получаеете референс-код, с которым уже идете в Московское посольство, где оплачивается сбор и получается сама виза в паспорт. Можно и по-другому - получив референс-код от МИДа, получить визу прямо в тегеранском международном аэропорту. А еще проще просто прийти в Московское консульство и прямо там подать запрос на визу. Выбор за вами.
  • Авиабилеты. Между Москвой и Тегераном существуют прямые рейсы "Аэрофлота". Бронировать их советуем заранее. Также летать лучше в будни, со вторника по четверг цены значительно ниже. 
  • Отель. Отели Ирана нельзя забронировать через букинг или большинство других подобных систем. Нужно либо писать непосредственно в отель, либо бронировать через агентство. 
  • Правила поведения в Иране. Есть основные два правила, придерживаться которых очень желательно:
  1. в стране законодательно запрещён любой алкоголь (и он действительно нигде не продаётся);
  2. женщины в стране должны всегда и везде ходить с покрытой головой (хотя бы платочек на голове должен быть).
  • Что обязательно стоит увидеть. Иран стоить посетить хотябы для того, чтобы своими глазами увидеть самые древние города: 
Бишапур - древний персидский город, ныне пребывающий в руинах, признанный важным историческим памятником эпохи Сасанидов. Руины Бишапура расположены на территории современного Ирана, в пятидесяти километрах восточнее города Шираз.
 
Сервестан - древний персидский в город, расположенный на территории современного Ирана, в котором сосредоточены некоторые исторические памятники эпохи Сасанидов. Самым известным таким памятником является местный дворец, который в 1956 году был признан культурным наследием страны.
 
Пасаргады - столица древней Персии, ныне пребывающая в руинах. Город расположен на территории современного Ирана, в 130 километрах от Шираза. Пасагарды признаны культурным наследием страны и находятся под эгидой организации ЮНЕСКО.
 
Фирузабад - древний персидский город, расположенный на юге современного Ирана. В Фирузабаде сосредоточены основные исторические памятники эпохи Сасанидов, поэтому город является кандидатом на внесение в список Всемирного культурного наследия организации ЮНЕСКО.
 
Иран также вошел в список стран, рекомендованных к посещению в 2017 году. А теперь посмотрим, наполненные красотой, фотографии казанской путешественницы.
 
Фотограф: Мария Блохина

 

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Тэги: Искусство, Казанцы, Красота
Автор: Диана Аглямова, 20 января 2017, 10:37
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Комментарии

Горожанин20 января 2017, 11:07
В САМАРКАНДЕ еще красивее , но есть схожесть . Советую съездить , не пожалеете.
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Горожанин20 января 2017, 11:25
Режим там.
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Дюмм20 января 2017, 12:02
Вэлкам ту Иран-экскьюз ми господа
Летаю я с женой,туды ,сюды.туда
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Люда Лодка20 января 2017, 12:14
А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
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Горожанин20 января 2017, 12:17
В ответ на комментарий пользователя
В САМАРКАНДЕ еще красивее , но есть схожесть . Советую съездить , не пожалеете.
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Нах нам твой кишлак сдался
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