Казанский лукбук: стилист в пальто с меховыми карманами и рубашке с надписями

16+

Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!



АДЕЛЯ ГИМАЗЕТДИНОВА, 20 ЛЕТ

СТИЛИСТ, ПОМОЩНИК ДИЗАЙНЕРА В ШОУ-РУМЕ И АТЕЛЬЕ SKIN

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

ПРЕДПОЧИТАЮ СПОРТ-ШИК. ЧАСТО НОШУ ВЕЩИ В СТИЛЕ CASUAL. КАК И МНОГИЕ НАДЕВАЮ ТО, ЧТО УДОБНО.



2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

НЕ ЛЮБЛЮ СТРАЗЫ.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

СКОРЕЕ ЭТО МЕСТА ВНЕ КАЗАНИ. ЛЮБЛЮ ЕЗДИТЬ В СТОРОНУ ЗАЙМИЩА И ВЕРХНЕГО УСЛОНА.



4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ?

ZARA, НО Я СТАРАЮСЬ УХОДИТЬ ОТ НЕГО. ПРЕДПОЧИТАЮ ЗАКАЗЫВАТЬ ПОШИВ ВЕЩЕЙ ПО СОБСТВЕННЫМ ЭСКИЗАМ В АТЕЛЬЕ SKIN, А ТАКЖЕ ИЩУ АУТФИТЫ ОТ МАЛОИЗВЕСТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ.



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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 20 января 2017, 13:00Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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