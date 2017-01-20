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Казанский лукбук: стилист в пальто с меховыми карманами и рубашке с надписями

Казанский лукбук: стилист в пальто с меховыми карманами и рубашке с надписями
16+
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!


АДЕЛЯ ГИМАЗЕТДИНОВА, 20 ЛЕТ
СТИЛИСТ, ПОМОЩНИК ДИЗАЙНЕРА В ШОУ-РУМЕ И АТЕЛЬЕ SKIN
 
1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
 
ПРЕДПОЧИТАЮ СПОРТ-ШИК. ЧАСТО НОШУ ВЕЩИ В СТИЛЕ CASUAL. КАК И МНОГИЕ НАДЕВАЮ ТО, ЧТО УДОБНО.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

НЕ ЛЮБЛЮ СТРАЗЫ. 

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

СКОРЕЕ ЭТО МЕСТА ВНЕ КАЗАНИ. ЛЮБЛЮ ЕЗДИТЬ В СТОРОНУ ЗАЙМИЩА И ВЕРХНЕГО УСЛОНА.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ?

ZARA, НО Я СТАРАЮСЬ УХОДИТЬ ОТ НЕГО. ПРЕДПОЧИТАЮ ЗАКАЗЫВАТЬ ПОШИВ ВЕЩЕЙ ПО СОБСТВЕННЫМ ЭСКИЗАМ В АТЕЛЬЕ SKIN, А ТАКЖЕ ИЩУ АУТФИТЫ ОТ МАЛОИЗВЕСТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ.
 

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Тэги: Казанцы, Стиль, Женщины
Автор: Асия Гиззатуллина, 20 января 2017, 13:00
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Комментарии

Горожанин20 января 2017, 13:17
Сиське замёрзнут.
0
2
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СВАХА20 января 2017, 13:17
ДУБА ДАСТ В ТАКОЙ ОДЕЖОНКЕ)))
0
2
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Оранжевое море20 января 2017, 13:27
Куда не ткни, все на ней брендовое, а все равно выглядит простушкой. А если пальто застегнуть, надеть на девушку шапку, отобрать модный журнал, вообще весь лоск спадет.
0
2
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Горожанин20 января 2017, 13:31
В ответ на комментарий пользователя
Сиське замёрзнут.
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Это для шоу-рума, чтоб стояле, прогулка-проветривание.
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0
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Дюмм20 января 2017, 13:33
О ЭТОТ МЕХОВОЙ КАРМАН
-МАНЯЩИЙ ВЗГЛЯД ШАЛЬНОЙ ТУМАН
И В МОДЕ ТОЙ ОНА ИМПЕРАТРИЦА
Я С НЕЙ ИДУ И МНЕ НЕ СНИТЬСЯ
ПРОСТРАНСВО МОД,ПРОСТРАНСТВО МОД
Я В МОДЕ БЫЛ ВСЕГДА УРОД
ПОЭТОМУ МЕНЯ ВЛЕКЛО
СМОТРЕТЬ В ТО(МОДНОЕ ОКНО
ГДЕ МОЛОДЫЕ МАНЕКЕНЫ
ШТУРМУЮТ МОДНЫЕ АРЕНЫ
0
0
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Горожанин20 января 2017, 13:41
В ответ на комментарий пользователя
О ЭТОТ МЕХОВОЙ КАРМАН
-МАНЯЩИЙ ВЗГЛЯД ШАЛЬНОЙ ТУМАН
И В МОДЕ ТОЙ ОНА ИМПЕРАТРИЦА
Я С НЕЙ ИДУ И МНЕ НЕ СНИТЬСЯ
ПРОСТРАНСВО МОД,ПРОСТРАНСТВО МОД
Я В МОДЕ БЫЛ ВСЕГДА УРОД
ПОЭТОМУ МЕНЯ ВЛЕКЛО
СМОТРЕТЬ В ТО(МОДНОЕ ОКНО
ГДЕ МОЛОДЫЕ МАНЕКЕНЫ
ШТУРМУЮТ МОДНЫЕ АРЕНЫ
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Меховой карман? Руки погреть хочешь? Экий ты проказник.:-D
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Горожанин20 января 2017, 13:42
Не бережет себя от холода. А ради будущего ребенка надо
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Горожанин20 января 2017, 13:49
Впечатление, у девушки ухогорлонос, в приемный покой выпустили за гостинцами - журналом.
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