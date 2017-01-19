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Около Казани склоны лучше чем на Урале: как проходит чемпионат России по сноуборду

Около Казани склоны лучше чем на Урале: как проходит чемпионат России по сноуборду
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Мы побывали на открытии Чемпионата России по сноуборду и пообщались со спортсменами и олимпийскими чемпионами
 
Соревнования проходят 19-20 января на трассе в "Свияжских холмах". Всего принимают участие 76 спортсменов со всех уголков нашей страны: 43 мужчин и 33 девушки. Татарстан представляют 21-летний Валерий Колегов и 19-летний Алексей Вопилов. 
 
 
Чемпионат проходит в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. Параллельный слалом - одновременный спуск по параллельным трассам двух спортсменов. Побеждает тот, кто прошел дистанцию быстрее, при условии соблюдения правил.
 
 
Параллельный слалом-гигант - олимпийская дисциплина с игр 2002 года: от обычного отличается большими расстояниями ворот и, следовательно, более высокими скоростями и зрелищностью.
 
 
Существуют и другие дисциплины, и есть надежда, что когда-нибудь Казань сможет принять чемпионаты уже мирового уровня. В этом году уже планировалось провести этап Кубка мира по сноуборду, но не сложилось по техническим причинам. 
 
 
Денис Валерьевич Тихомиров, Президент Федерации сноуборда России 
 
- В Казани все сделано на европейском уровне. По сравнению с Сочи - здесь хороший климат, можно спокойно подготовиться и не зависеть от погодных условий. Проведение Чемпионата по графику было запланировано в другом месте - на Урале. Старший тренер, увидев как все устроено, поменял решение: здесь есть тренажерный зал и созданы условия, поэтому все спортсмены довольны. В Казани я уже третий раз, до этого был с инспекцией. Очень красивый город.
 
 
Сноуборд как вид спорта не имеет возрастных ограничений: соревнуются спортсмены от 15 до 30 лет.
 
 
Екатерина Тудегешева, обладательница Кубка мира в общем зачёте и малого Кубка мира в параллельных дисциплинах по сноуборду, город Москва
 
- Трасса мне очень понравилась: немного коротковая, но, тем не менее, очень интересная. Надеюсь, к финалу трассы будут такие же ровные и одинаковые. В Казани я уже не в первый раз, в прошлом году приезжала с ребенком на детские соревнования. Все понравилось, очень красиво - организаторы постарались. Хочется сказать им огромное спасибо, потому что очень редко в России делают соревнования на таком высоком уровне. У меня ощущение, что я выступаю на Кубке Мира, а не на Чемпионате России.
 
 
Из-за высоких скоростей и зрелищных виражей, наверное, только специалист разберется спортсменов: - разберется кто выполняет трюки - мужчина или женщина: зрители, затаив дыхание, следили за каждым участником.
 
 
Звезда соревнований Вик Уайлд из Московской области - двукратный олимпийский чемпион 2014, единственный сноубордист, выигравший две золотые медали на одних Играх и единственный в истории представитель сборной России по сноуборду, выигравший олимпийское золото, также похвалил трассы и организацию Чемпионата. 
 
 
Алёна Заварзина, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, чемпионка мира, призёр юниорских чемпионатов мира по сноуборду, Красноярский край 
 
- Комплекс шикарный, отлично построенные трассы. Мне нравится как они задуманы по рельефу.  А еще нравится, что гостиницы расположены около склонов и можно выйти из номера и сразу кататься. Это очень по-европейски, даже сказала бы, что - это курорт мирового уровня. Я бы с удовольствием здесь провела выходные, если бы жила недалеко. В самой Казани пока не были, из аэропорта проехали по центру города: видели Кремль, здание цирка - в целом все красиво. Завтра собираемся на экскурсию и надеюсь все увидим. 
 
Конкуренцию именитым спортсменам представляли и молодые таланты. 
 
 
Алексей Вопилов, кандидат в мастера спорта России, Казань 
 
- Сноубордом я занимаюсь 11 лет, уже не раз выступал в Чемпионатах России. Тренировался на разных трассах, и назвать какую-либо идеальной нельзя: в каждой есть своя изюминка. Но в "Свияжских Холмах" я тренируюсь уже давно, здесь все очень удобно сделано.
 
 
Но все же первый часы чемпионата спортсмены заметно нервничали: сноуборд динамичный вид спорта, и судьба спортсменов решается также быстро: в паралелльном слаломе за один день проходят и квалификационные и финальные заезды. Поэтому никто после спуска не расслаблялся. 
 
 
Жаль, что сноуборд в нашем городе не так распространен, как другие виды большого спорта, и поболеть за спортсменов приехали в основном их близкие.
 
 
Для удобства спортсменов на финише была установлена специальная палатка с обогревом, любой желающий мог выпить горячий чай. 
 
 
Подъемники не подвели спортсменов и работали без перебоев. 
 
 
Именно на старте происходит самое важное - каждый занят подготовкой.
 
 
 
 
Кто-то готовится к очередному показательному заезду, кто-то - к самому ответственному в своей жизни спуску.
 
 
А сноуборд - это такой же вид спорта, как и все остальные. У каждого есть тренер и личный инвентарь, за которым ухаживают. 
 
 
Затем - стремительный прыжок, огромная скорость и выброс адреналина.
 
 
И все ради 30 секунд бешенной скорости - именно столько максимально должен длиться спуск в параллельном слаломе.
 
 
30 секунд, которые спортсмены готовы повторять снова и снова.

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Тэги: Казанцы, Спортивные объекты, Звезды Казани
Автор: Резеда Гайсина, 19 января 2017, 19:00
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