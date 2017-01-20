Может ли обычный казанец стать популярным блогером на youtube?

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В последние годы видеоблогеры обходят по популярности офлайн-звезд и становятся кумирами молодежи. Почему это так популярно и как набирать сотни тысяч просмотров, читайте в материале

Сейчас у всех, даже у ребенка, есть современные гаджеты, ноутбуки и возможность познавать мир, развиваться или просто весело проводить время с помощью интернета. С ростом популярности разных интернет каналов, стало появляться больше людей, которые снимают всевозможные музыкальные, детские, юмористические ролики и выкладывают их в интернет. Их и называют видеоблогерами. Кто-то занимается этим для своего личного пиара, для кого-то это является доходом. Но однозначно можно сказать, что и видеоблогеру, и тем, кто подписан на его канал, это очень нравится. Быть видеоблогером значит не только заниматься любимым делом и хобби, но и быть популярным в обществе. И, конечно, за просмотры видео и подписчиков видеоблогеры получают неплохие деньги!

На youtube много каналов на различные темы. Большой популярностью среди автолюбителей пользуются видео с тест-драйвами машин, например канал Александра Шаталина

Также многие подписаны на канал скандально известного Эрика Давидыча, который нравится своей прямолинейностью, желанием добиться справедливости.

Представительницы прекрасного пола предпочитают смотреть каналы известных звезд шоу бизнеса, следить за модой и ее новыми тенденциями, кулинарные блоги. Зрители, полюбившие телепроект Дом-2 наблюдают за своими любимчиками даже после ухода с телепроекта. Те же, в свою очередь, выкладывают свою личную жизнь, работу, времяпрепровождение на Youtube и в Periscope. Например, семья Пынзарь

Ничем не уступают и наши казанские видеооблогеры, ни по количеству просмотров, ни по уникальности обзоров. Один из таких ярких представителей Раиль Арсланов https://vk.com/rail_arslanov.

Раиль Арсланов-музыкант, мультиинструменталист и автор песен. Первый канал на Youtub он открыл в 2010 году. В январе 2015 года он открыл второй музыкальный развлекательно-обучающий канал "Хижина музыканта", где он учит по своей методике играть на гитаре и губной гармонике.

Еще на его канале стало больше разборов и интересных каверов. Многие видео на его канале набирают по 500 тыс просмотров!

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Римма Ахметзянова , 20 января 2017, 16:41Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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