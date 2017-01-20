Казанские моржи: «На озеро мы приезжаем на конях, окунаемся и скачем обратно»

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Мы пообщались с любителями здорового образа жизни и узнали, почему они не болеют и ничего не боятся

В январе половина офисов и учреждений города пустует. Кто-то заболел гриппом или ОРВИ, кто-то еще не отошел от новогодних каникул, кто-то просто мерзнет и боится высунуть нос на мороз. Но есть группа людей, которым лишь подавай холода, дай купаться. Причем не только на Крещение, но и в свободное от работы время.



АЛЕНА ЦАРЕНКО

ЗАНИМАЕТСЯ МОРЖЕВАНИЕМ 11 ЛЕТ

- Я заканиваю медицинский университет. В свободное время от работы изучаю различные способы укрепления иммунитета и всех систем организма. Занимаюсь закаливаем с детства. Такое хобби передалось мне по наследству от дедушки-учителя физкультуры и спортсмена, его личность оказала сильное влияние на мое развитие. В детстве постоянно наблюдала за его образом жизни и привычками.

Мой здоровый образ жизни начался с ходьбы босиком по траве летом: подходит как щадящий вариант закаливания для взрослых и детей. Стимулирование биологически активных точек на поверхности ступней воздействием холода позволяет повысить тонус всех тканей, усилить сопротивляемость организма вирусным и бактериальным заболеваниям, нормализовать психический статус и тому подобное.

Впервые окунулась, когда мне было меньше 14 лет. Не могу сказать, что занимаюсь моржеванием регулярно. За зимний сезон в проруби получается искупаться всего несколько раз, а дедушка окунается каждый день и зимой, и летом. Мой личный рекорд температуры, при которой я купалась, составил -20 градусов.

О ЗАКАЛИВАНИИ

Самое важное в процессе закаливания - очень плавно и постепенно подходить к большой разнице в температурах: начинать с малого и безобидного. При этом необходимо учесть индивидуальные особенности человека - проконсультироваться с врачом для выявления строгих противопоказаний, хронических заболеваний. Лучше всего начать оздоровление с коррекции образа жизни в целом, так сказать с ознакомления о понятии ЗОЖ.

Риски при подобном купании несомненно есть, а точнее существуют конкретные противопоказания. Такие, как холодовая аллергия, воспалительные заболевания, болезни в острой стадии течения и так далее. Очень важно испытывать положительные эмоции при погружении в воду и с радостью окунаться. После закаливания я ни разу не заболела, стараюсь чувствовать свой организм и давать ему отдых, когда это необходимо.

Я готовлюсь к купанию либо распариванием в бане, либо небольшой физической нагрузкой - пробежкой до глубинного согревания (10-15 минут). Купаюсь в основном в купальнике, голову не окунаю - на ней шапка! Так мне более комфортно. Для закаливания хватает окунать только тело. После купаний, чтобы не замерзнуть, вытераюсь насухо, растираюсь полотенцем и надеваю тёплую сухую одежду. Затем проделать несколько упражнений для согрева мышц.

ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК МЕРЗНЕТ НА УЛИЦЕ?

Если вы мёрзнете на улице, советую, во-первых, одеваться теплее (термобелье и флисовая одежда, натуральные утеплители в пуховиках), во-вторых, как почувствуете холод, попрыгать, приседать и размяться. Организм сразу же получит тепло от работающей мускулатуры.

ГДЕ ВЫ КУПАЕТЕСЬ В КАЗАНИ?

В Казани я окунаюсь только на Голубом озере. Его красота меня завораживает и больше никуда не хочется! Прозрачно-синяя вода прекрасна зимой в сочетании с припорошенными снегом еловыми ветками. Это наверное самое яркое впечатление от новогодних праздников. Удивительное место, советую всем его обязательно посетить! Уверена, что летом приеду ещё раз и окунусь в прохладную воду под солнцем.



МАРИЯ ВОРОНАЯ

ЗАНИМАЕТСЯ МОРЖЕВАНИЕМ 3 ГОДА

- У меня 2 работы. Я - продавец спортивного питания и инструктор по верховой езде. Мы проводим конные прогулки по Крутушке и Голубому озеру. Раньше выступала в конкурсах бикини и боди-фитнесе, но перестала. Подобные конкурсы - очень дорогое удовольствие, а также высокая нагрузка на организм во время сушки. Моржевание - одно из моих экстремальных увлечений, в которые также входит сноубординг и полеты на самолете.

Я купаюсь зимой уже третий год. Рядом с работой есть Голубое озеро. И в нем круглый год температура воды всего 4 градуса. Раньше не залезала туда даже летом. Как-то раз в жару попробовала - понравилось. Так и сложилось, с тех пор постоянно купаюсь: и летом, и осенью, и зимой.

Меня никто никогда не отговаривал от занятий, знают, что я люблю приключения! А многие друзья даже присоединились.

О ЗАКАЛИВАНИИ

Учиться закаляться лучше постепенно, начиная летом. Периодически окунаться, в любую погоду. Кто-то советует начинать закаливание с воздушных ванн: прогулки на улице при температуре 15-16 градусов в легкой одежде. Кто-то - с обтирания кожи влажным махровым полотенцем, простыней или губкой. Причем, первые дни это следует делать водой, температура которой близка к температуре тела. Через каждые 3-5 дней вода должна быть холоднее на 1-2 градуса. Я согласна, что это тоже хорошие варианты. Потом пробуйте окунаться понемногу круглый год (для начала на 1-2 минуты). Постепенно вы сможете увеличить время купания до 10-15 минут. Зимой после купания обязательно надо тепло одеться! И главное, вам нужен хороший настрой.

Поймите, что благодаря закаливанию, организм человека становится более устойчивым к неблагоприятному воздействию окружающей среды, а также становится выносливее. Вероятность заболеть простудой в таком случае снижается в несколько раз.

После купаний я ни разу не болела. Простуда бывает всего один или в крайнем случае два раза в год, и то, несерьезно. Со мной за компанию часто ездят друзья, кто до этого осенью и зимой ни разу не купался. Все в восторге, и никто ни разу не заболел после купания.



Мы с друзьями приезжаем на озеро на конях, окунаемся, и скачем обратно. Лучше всего купаться в простом купальнике, а потом тепло одеться и завернуться в полотенце и шерстяные вещи. Кстати, после купания холод на улице вообще не ощущается.

Не слушайте людей, которые советуют выпить 50 грамм коньяка после купания в холод. Я категорически против алкоголя. Если заниматься здоровьем, то его точно нужно исключить. Он вас не согреет.

КУПАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НА КРЕЩЕНИЕ?

Нет, на Крещение еще ни разу не попадала. Всегда работаю в этот день. Зато пойду купаться 20-го числа на Голубое озеро. Я не планирую завершать моржевание. Хочу купаться до стольки лет, на сколько сил хватит. Я часто вижу на озере пенсионеров, несмотря на ледяную воду, они плавают по несколько минут.



АНТОН МАКСИМОВ

ЗАНИМАЕТСЯ МОРЖЕВАНИЕМ 11 ЛЕТ

- Я работаю коммерческим директором в транспортной компании. Люблю активные виды отдыха: сплавы, походы, моржевание, и предпочитаю их экстремальным развлечениям. Мне 28, до скольки лет буду плавать - не загадываю. Пока будет позволять здоровье буду этим заниматься. Если говорить о цифрах, минимальная температура на улице, при которой я купался, была -28 градусов. А температура воды была всегда примерно одинаковой, около 3-4 градусов.

Купаться в ледяной воде начал в 17-ти летнем возрасте, когда учился в 11 классе. С ребятами-одноклассниками бегал по утрам 3-4 километра, и после пробежки прыгал со всеми купаться в ледяной незамерзающий родник. Никто ни разу не отговаривал от занятия. Да и зачем! Все поддерживали данное увлечение. Правда, в студенческие годы было несколько раз, что ребята знакомые тоже "загорелись" начинать купаться зимой. На словах все храбрые, а когда доезжали до Голубых озер, бежали обратно в машину, замерзнув уже на улице.

О ЗАКАЛИВАНИИ

Закаливание нужно, чтобы тренировать защитные силы организма. Умение адаптироваться помогает противостоять воздействию окружающей среды. Закаливание очень важно для ослабленных и часто болеющих людей, чтобы поддержать иммунитет.

Основой закаливающих процедур являются перепады температур. Лучше всего начать с контрастного обливания дома в душе. Чередуйте температуру воды. Горячая - холодная, горячая - холодная, горячая - холодная. Заканчивать контрастный душ всегда нужно холодной водой. После месяца подобной закалки уже можно пробовать нырять в прорубь.

Нельзя начинать закаливание, если вы себя неважно чувствуете. Нужно сначала выздороветь, а потом начинать закаляться. В обратном случае можно получить осложнение болезни. Важное замечание - не стоит как сумасшедший сразу прыгать с головой в ледяную воду. Это большой стресс для организма и в частности для сердечно-сосудистой системы. Входить в ледяную воду нужно плавно и лишь потом окунаться с головой. Первые 3-4 раза думаю будет лучше окунать только тело, без погружения с головой под воду. Начинающим могу сказать, что самое сложное - не войти в воду, а выйти из нее спокойно и ощутив некую гармонию с собой. Естественно, не стоит принимать алкоголь ни до, ни после купания, лучше пейте горячий чай на травах в термосе.

Я купаюсь в самых обычных пляжных плавках. Согреваюсь после купания просто - насухо вытираюсь и одеваю сухую теплую одежду. После купания из-за усиленного прилива крови тело "горит". Поэтому не ощущаю холода. За одиннадцать лет, которые купаюсь, я ни разу не болел, скорее меня может продуть летом от кондиционера.

КУПАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НА КРЕЩЕНИЕ?

Я стараюсь купаться на Крещение. Правда, не люблю огромные очереди, которые образуются каждый год. В последнее время купаться стали очень многие. В Раифу, соответственно, в этом году точно не поеду. Из мест, которые я бы посоветовал для купания, кроме Голубого озера и Раифы - купель в поселке Бима. Это в сторону Лаишево, где Зимняя горка. Знаю, что еще купаются на Святом ключе в роднике в Нижнекамске.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 20 января 2017, 09:25Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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