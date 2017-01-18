Отдохнуть и сэкономить на алкоголе: адреса и цены заведений в Казани с пробковым сбором

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Мы составили гид по различным казанским заведениям, куда можно прийти со своими напитками

Пробковый сбор - небольшая плата заведению за возможность принести свой алкоголь. По сравнению с другими городами и странами, в Казани это не особенно распространено и, по больше части, практикуется новыми заведениями, пока у них нет лицензии на алкоголь. Но мы нашли несколько заведений, куда вы можете прийти со своими крепким напитком.

"Свитер"

В городском кафе есть комплексные завтраки, гастрономические ланчи, блюда для полноценного ужина. Администрация кафе активно ведет группу в социальной сети, где можно следить за предстоящими мероприятиями. Например, в кафе часто проходят киновечера.

Также администрация заведения часто проводит insta-конкурсы, где можно выиграть что-нибудь из меню. Другой, не менее приятный бонус - бесплатный пробковый сбор по четвергам, вне зависимости от вида алкоголя.

Режим работы: ежедневно 09.00-22.00.

Пробковый сбор: 200 рублей за бутылку.

Бронь столов: 216-58-98.

"Кама"

Ресто-бар "Кама" - это переосмысление татарстанской кухни без привязок к религии и стереотипам о татарской культуре: меню строится вокруг местных овощей, фруктов, мяса, ягод и грибов, актуальных для региона в текущее время года.

В "Каме" два зала на 40 посадочных мест. А можно расположиться за барной стойкой и наблюдать за работой поваров и процессом приготовлением каждого блюда и напитка. Винная карта включает около 30 наименований, есть различные напитки, безалкогольные коктейли и крепкий алкоголь.

Режим работы: 12.00-16.00 - ланчи по будням и бранчи по выходным, 18.00-00.00 - вечернее меню.

Пробковый сбор: 450 рублей за бутылку вина (крепкий алкоголь можно приобрести в баре).

Бронь: 8(917)295-09-64.

Hookah Rooms

Кальянные заведения в Казани можно встретить на каждом шагу, но Hookah Rooms привлекает своей обстановкой и качественным обслуживанием. Здесь 3 зала с абсолютно разными концепциями и интерьерами, отдельными столиками и комнатами, есть танцпол, проектор с большим экраном и сцена, где проходят различные мероприятия и шоу-программы.

Меню состоит из салатов, пасты, пиццы, сэндвичей, десертов и различных напитков. По сравнению с другими заведениями, пробковый сбор здесь символический - на эту сумму вы должны заказать безалкогольные напитки.

Режим работы: будни 12.00-01.00, выходные 12.00-03.00.

Пробковый сбор: вино, шампанское - 0 рублей, крепкий алкоголь - 500 рублей за бутылку.

Бронь: 8(9656)200-800.

1st Gallery Lounge

Живая, динамичная атмосфера в другой кальянной - 1st Gallery lounge. Здесь неординарный, полный цвета и света интерьер, понятная каждому, но при этом креативная кальянная, выбор напитков и чайная карта - каждый найдет для себя что-то особенное.

1st Gallery расположена на набережной, неподалеку от Чаши - места сосредоточения модных клубов, ресторанов и парков - и все же стоит немного особняком, не смешиваясь с общей массой заведений.

Режим работы: ежедневно 12.00-03.00.

Пробковый сбор: 450 рублей со стола вне зависимости от количества бутылок.

Бронь: 290-77-36.

"ТОЧКА"

Недавно в Казани открылся кофе-бар с бюджетными ланчами, кофе с перцем и пивным брауни, о котором мы уже писали ранее . Здесь красивая подача блюд, минималистичный и скромный интерьер, близкий к скандинавскому стилю: пастельные тона, деревянные столики с маленькими растениями и естественный свет.

Одна из фишек - это качественный кофе, который подается в граненых стаканах: тут нет 100% арабики, которая обладает характерной кислинкой, используются сбалансированные сорта кофе: "боссанова" от Impresto, 60%-арабика/40%-робуста и другие. В меню нет определенной направленности: из итальянской карты есть несколько видов пасты, из восточной - кускус. Пока здесь нет алкоголя и при условии покупки позиций из меню, можно принести свой.

Режим работы: ежедневно 9.00-22.00.

Пробковый сбор: 0 рублей.

Бронь: 215-70-07.

Адрес: Большая Красная 48, : Большая Красная 48, vk.com/tochka_coffeebar

"Добыча Охотника"

Обычное на вид и по интерьеру кафе славится среди местных жителей вкусным и сочным шашлыком. Здесь спокойная и уютная атмосфера, вечеринки с отличным живым звуком и вокалистами. Можно собраться с друзьями вечером или пообедать с семьей днем по умеренным ценам.

Меню состоит из несколько наименований шашлыка, салатов, гарниров, горячих блюд и напитков. Кстати, если вам понравится блюда - в кафе организована доставка домой и в офис. А бонусом посещения станет бесплатный пробковый сбор за крепкие алкогольные напитки. Единственное условие: заказать 250 грамм шашлыка на одного гостя.

Режим работы: ежедневно 11.00-00.00.

Пробковый сбор: 0 рублей.

Бронь: 214-60-14.

"Древняя Бухара"

Многие посетители, как местные жители, так и туристы, ценят заведение за колоритный интерьер и уютную обстановку. И, конечно же, за восточную кухню: манты с бараниной, лагман, суп с фрикадельками, жареные пельмешки, чебуреки и многое другое.

Если вы хотите приятную тихию обстановку, то стоит забронировать столик на первом этаже. Для песен и танцев предусмотрен второй этаж. Как такового понятия "пробковый сбор" здесь нет, но при условии заказа от 2500 рублей на одного человека - алкоголь можно принести с собой.

Режим работы: ежедневно 12.00-00.00.

Пробковый сбор: 0 рублей.

Бронь: 292-17-59.

Lounge 3D cinema

Кино-кафе состоит из трех отличных по размеру залов, работающих 24 часа в сутки и 7 дней в неделю: можно собраться компанией до 20 человек. Также есть собственная кухня, где готовят роллы и пиццу. Крепкие алкогольные напитки можно принести с собой: понятие "пробкового сбора" отсутствует, нужно только оплатить аренду зала: зал до 6 человек - 700 рублей в час, до 12 человек - 1000 рублей в час, до 20 человек - 1500 рублей в час.

А бонусом, возможно, станет акция: за 500 рублей с компании можно принести любую еду и напитки с собой. Кроме легкого перекуса, здесь можно попеть в караоке, поиграть в игры, посмотреть фильмы или просто проводить вечер в компании друзей.

Режим работы: круглосуточно.

Пробковый сбор: 0 рублей.

Бронь: 24-777-27.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 18 января 2017, 17:58Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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