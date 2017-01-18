Вещь месяца: как «леопард» вернулся в гардероб или 20 вариантов с хищным принтом в Казани

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Еще два года назад каждая уважающая себя модница говорила, что хищные принты вульгарны, и их носят только дамы за 40 лет. Тем не менее, в последнее время у мировых дизайнеров наблюдается страсть к африканским мотивам, которая в том числе проявляется в появлении на подиумах полушубков, сумок и обуви с животным принтом.
Осенью и зимой 2016-2017 года "леопард" и "зебра" заявили о себе в казанских масс-маркетах. Вещи с таким рисунком станут отличным дополнением к зимнему и весеннему гардеробу.
ПРИМЕРЫ ИЗ КАЗАНСКИХ МАГАЗИНОВ
- Анималистичный принт в каком-то смысле становится классикой. Не в том, что такие модели надо носить с белыми рубашками или черными брюками, а в том, что принты, на самом деле, останутся в моде еще несколько сезонов и сочетаются со многими вещами. Например, пальто и шубы неплохо смотрятся с толстовками, боди, платьями и свитерами крупной вязки. На деле вещь с "леопардом" выглядит приглушенно и не бросается в глаза, поэтому ее можно дополнять вещами ярких расцветок. Избегайте большого количества черного в образе.
Леопард и зебра могут присутствовать как на блузке в романтическом стиле, так и на спортивных вещах - свитшоте или бомбере. Одним из беспроигрышных вариантов может стать брючный костюм в мужском стиле с леопардовым топом в бельевом стиле. Используйте контрастные сочетания - сексуальность "леопарда" легко компенсируется вещами в стилях "оверсайз"и "гранж".
А вот "низы" можно дополнить курткой-косухой или смокингом. Универсальным вариантом обуви станут лодочки или ботильоны длиной чуть выше щиколотки и на небольшом каблучке. Для уверенных в себе предлагаем дополнять брюки обувью на грубой подошве.
Безопасным вариантом окажется использование леопарда и зебры в аксессуарах. Мини-акцент покажет, что вы в курсе основных трендов. Лучше всего, если в образе будет только одна подобная деталь.
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