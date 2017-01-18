Тест от ProKazan.ru: угадай, кто дает советы как не замерзнуть в мороз - врач или знахарь?

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Пройди наш тест и узнай как не замерзнуть в мороз: советы от дипломированного врача и народного целителя

Казанцы пережили рождественские морозы, ожидаются крещенские: по приметам в эти дни всегда обещают морозную погоду. Да и календарная зима не скоро закончится. Мы пообщались со знахарем и казанским врачом и узнали, что они советуют для безопасного времяпрепровождения на улице в морозные дни.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 18 января 2017, 13:00Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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