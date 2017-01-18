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Казанский лукбук: фотограф в розовом жилете, платье-свитере и часах в мужском стиле

Казанский лукбук: фотограф в розовом жилете, платье-свитере и часах в мужском стиле
16+
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
 
ЛИЛИЯ ИСМАГИЛОВА, 27 ЛЕТ
МАМА, ФОТОГРАФ И СТИЛИСТ

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
 
МНЕ БЛИЖЕ ВСЕГО СТИЛЬ CASUAL. ГЛАВНОЕ, МОЛОДЫМ ДЕВУШКАМ БЫТЬ ЖЕНСТВЕННОЙ И НОСИТЬ НЕ ТО, ЧТО НА ПИКЕ МОДЫ, А ТО, В ЧЕМ ОНИ ВЫГЛЯДЯТ УВЕРЕННО. ПОЭТОМУ Я ПРЕДПОЧИТАЮ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ПОДЧЕРКИВАЮТ МОЙ ХАРАКТЕР И ВНЕШНОСТЬ.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

КИСЛОТНЫЕ ОТТЕНКИ: ОРАНЖЕВЫЙ И САЛАТОВЫЙ.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

ТЦ "МЕГА". ТАКЖЕ НРАВЯТСЯ КАЗАНСКИЕ ПАРКИ.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ?

ZARA, MANGO, PODIUM MARKET, САЙТ ASOS.COM.

 

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Тэги: Стиль, Лукбук
Автор: Асия Гиззатуллина, 18 января 2017, 09:04
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Комментарии

СВАХА18 января 2017, 09:19
ЯВНО ДЕВУШКА НЕ ПЕШКОДРАЛОМ ПЕРЕДВИГАЕТСЯ ПО ГОРОДУ,ИНАЧЕ В ТАКОМ НАРЯДЕ ДАВНО БЫ БОГУ ДУШУ ОТДАЛА.
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