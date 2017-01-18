Казанский лукбук: фотограф в розовом жилете, платье-свитере и часах в мужском стиле

16+

Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

ЛИЛИЯ ИСМАГИЛОВА, 27 ЛЕТ

МАМА, ФОТОГРАФ И СТИЛИСТ



1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

МНЕ БЛИЖЕ ВСЕГО СТИЛЬ CASUAL. ГЛАВНОЕ, МОЛОДЫМ ДЕВУШКАМ БЫТЬ ЖЕНСТВЕННОЙ И НОСИТЬ НЕ ТО, ЧТО НА ПИКЕ МОДЫ, А ТО, В ЧЕМ ОНИ ВЫГЛЯДЯТ УВЕРЕННО. ПОЭТОМУ Я ПРЕДПОЧИТАЮ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ПОДЧЕРКИВАЮТ МОЙ ХАРАКТЕР И ВНЕШНОСТЬ.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?



КИСЛОТНЫЕ ОТТЕНКИ: ОРАНЖЕВЫЙ И САЛАТОВЫЙ.



3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

ТЦ "МЕГА". ТАКЖЕ НРАВЯТСЯ КАЗАНСКИЕ ПАРКИ.



4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ?

ZARA, MANGO, PODIUM MARKET, САЙТ ASOS.COM.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 18 января 2017, 09:04Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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