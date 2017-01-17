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Доминантные бармены и смешной салат: что пишут казанцы в книгах отзывов кафе и ресторанов

Доминантные бармены и смешной салат: что пишут казанцы в книгах отзывов кафе и ресторанов
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Какие комментарии оставляют посетители казанских кафе и ресторанов в книгах отзывов и предложений

Мы думали, что с появлением интернет-порталов с отзывами и рейтингами кафе, книга жалоб и предложений окажется "прошлым веком". Как бы не так, на деле выяснилось, что посетители ведут акитивную переписку с руководством заведений.

Редакция посетила 8 кафе и ресторанов и сфотографировала отзывы. Интересно, что в некоторых кафе книга отзывов ведется аж с 2011 года и до сих пор не заполнена, а в других - начала свое существование полгода назад, и в ней уже нет места. Так же примечательно, что в некоторых местах ("Бинхартс", "Кофе Бин") она стоит на видном месте, а в других - спрятана в дальний угол ("Амбар", "Квартира 63"). 

COFFEE BEAN

Книга отзывов расположена рядом с отделом, где продается зерновой кофе. Она выглядит обветшало, еще бы, ведется с 2011 года! Инетресено, что в ней на протяжении 6 лет (и в 2011 году, и в 2017) пишут об одной и той же просьбе: поставить вешалки для верхней одежды. Годы летят, а вешалки так и нет. 

  

В основном в кофейне хвалят выпечку и кофе. Кто-то просит обновить настольные игры: шашки и шахматы, и обещает проверить, заменят их или нет.

  

Есть комментарии, написанные ужасным подчерком. Кстати, в отличие от многих заведений, в "Кофе Бин" постоянно отвечают гостям.

  

BEANHEARTS

В "Бинхартс" на Островского книга также расположена на видном месте: за барной стойкой. Помимо книги жалоб и предложений, ребята получают обратную связь от клиентов за счет анкеты гостя, которую раздуют каждому вместе со счетом. 

  

В кафе ругают "доминантного бармена" и острые кресла (хотя они там не острые совсем), а также хвалят еду. Также люди переживают, то в кафе практически нет свободных мест по будням во время ланча и вечером по выходным.

"СТАРЫЙ АМБАР"

Мы посетили "Старый Амбар" на Амирхана. Найти книгу жалоб и предложений в одном из долгоиграющих заведений сложно. Вас ждет небольшой квест. В результате окажется, что ее надо попросить у кассира, который сидит рядом с барной стойкой. Ничего сверх плохого в книге нет. Наоборот, положительные отзывы и в основном про официантов, что они наизусть знают меню. Есть "работы" с ужасным подчерком и невозможно понять, что хотел гость. 

  

КВАРТИРА 63

Жалобную книгу надо попросить у бариста. Книга спрятана за барной стойкой. При этом ее без проблем отдадут, по вашему желанию. В книге много хорошего. Что "Оливье - не как оливье", что шеф-повар в прошлом - художник. 

  

Есть и странные записи, например, "Верните ведро!!!", или жалоба об отсутcтвии в меню "углеводов".

  

MCDONALD'S

В "Макдоналдсе" жалобная книга расположена прямо на кассе. В заведении на Амирхана отзывов очень много, только мистическим образом сначала записи заканчиваются 2011 годом, и тут же начинаются отзывы датируемые 2016 годом. Видимо, кто-то вырвал листочки. 

  

Кто-то хвалит ресторан за то, что потерял свой кошелек, и его сохранили, а родители 17 детей хвалят некого Александра 71. Впечатляще выглядит жалоба на 2 страницы от женщины, которая так и не смогла принять участие в "Монополии"!

  

BURGER KING

В "Бургер Кинг" крайняя книга ведется с лета 2016 года и почти полностью заполнена. Одна из самых запоминающихся записей, как официантка отправила клиента в "Макдоналдс".

  

Конечно, гости удивляются вегетарианской акции, в которой странным образом продавали "куриные" бургеры.

  

"ДОДО ПИЦЦА"

В "Додо Пицца" помимо жалобной книги можно оставить отзыв, приклеив стикер на стенд на входе.

В книге отзывов просят плакаты с реальными размерами пиццы и пишут положительные комментарии конкуренты.

  

TRUFFO

В одном из самых вкусных и аутентичных ресторанов даже книга отзывов особенная. Она не лежит на видном месте, ее надо попросить у официанта. Правда, сначала официант переспросит у вас несколько раз: "Все ли в порядке? Не позвать ли официанта?" 

В отзывах пишут диферамбы повару, Ришату - "истинному французу по духу", а также учат, как готовить макаруны.

  

Если знаете место, где оставляли интересные отзывы, пишите в комментариях!

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Тэги: Казанцы, Еда
Автор: Асия Гиззатуллина, 17 января 2017, 16:40
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