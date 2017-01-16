Интерьер дня: белоснежные комнаты и танцпол на балконе в 2-комнатной казанской квартире

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Как создавался интерьер 2-комнатной квартиры рассказала дизайнер Лариса Шабанова

- Интерьер разрабатывался для молодой семьи с маленьким ребенком. Основное пожелание клиентов - сделать комнаты светлыми, но с яркими акцентами.

Место: г. Казань, улица Чистопольская.

Площадь: 56 кв.м.

Комнаты: 2.

Санузлы: 1.





Холл дает представление об интерьере всей квартиры: здесь только светлые тона с более яркими вставками в напольной плитке. Множество точечных светильников делают интерьер разнообразным.

Ярким акцентом в интерьере кухни стали рулонные шторы бирюзового цвета, такой же цвет повторяется в обивке стульев.

Бирюзовые цвета присутствуют и в оформлении интерьера гостиной, главное предназначение которой - большое пространство для отдыха. В дальнейшем интерьер с легкостью можно изменить для оформления комнаты подрастающему малышу.

Балкон отличается от остальной квартиры: здесь яркие цвета, чем-то напоминают интерьер ночного клуба. Такой интерьер позволяет организовать более активный отдых, чем в гостиной.

При оформлении спальни решили не отходить от традиционных оттенков большей части квартиры. Акцент интерьеру придали оригинальная люстра и декоративное панно над изголовьем кровати.

В ближайшие несколько лет малышу не понадобится отдельная комната, поэтому детская кроватка расположена рядом с родительской.

Яркие акценты в интерьере ванной - мозаика разных видов и расцветок.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 16 января 2017, 17:55Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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