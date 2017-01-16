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Интерьер дня: белоснежные комнаты и танцпол на балконе в 2-комнатной казанской квартире

Интерьер дня: белоснежные комнаты и танцпол на балконе в 2-комнатной казанской квартире
16+
Как создавался интерьер 2-комнатной квартиры рассказала дизайнер Лариса Шабанова

 

- Интерьер разрабатывался для молодой семьи с маленьким ребенком. Основное пожелание клиентов - сделать комнаты светлыми, но с яркими акцентами.

 

 

Место: г. Казань, улица Чистопольская.
Площадь: 56 кв.м.
Комнаты: 2.
Санузлы: 1.


 

Холл дает представление об интерьере всей квартиры: здесь только светлые тона с более яркими вставками в напольной плитке. Множество точечных светильников делают интерьер разнообразным.

 

 

Ярким акцентом в интерьере кухни стали рулонные шторы бирюзового цвета, такой же цвет повторяется в обивке стульев. 

 

 

Бирюзовые цвета присутствуют и в оформлении интерьера гостиной, главное предназначение которой - большое пространство для отдыха. В дальнейшем интерьер с легкостью можно изменить для оформления комнаты подрастающему малышу.

 

 

Балкон отличается от остальной квартиры: здесь яркие цвета, чем-то напоминают интерьер ночного клуба. Такой интерьер позволяет организовать более активный отдых, чем в гостиной.

 

 

При оформлении спальни решили не отходить от традиционных оттенков большей части квартиры. Акцент интерьеру придали оригинальная люстра и декоративное панно над изголовьем кровати.

 

 

В ближайшие несколько лет малышу не понадобится отдельная комната, поэтому детская кроватка расположена рядом с родительской.

 

Яркие акценты в интерьере ванной - мозаика разных видов и расцветок.

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Тэги: Советы
Автор: Резеда Гайсина, 16 января 2017, 17:55
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Комментарии

Горожанин16 января 2017, 18:06
56метров!! Маленький ребенок!! родители дибилы делать 'танцпол' и засовывать детскую кроватку в спальню.
0
3
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Жирафа16 января 2017, 18:20
С маленьким ребенком интерьер через год будет уже не белый.
0
2
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