Интерьер дня: белоснежные комнаты и танцпол на балконе в 2-комнатной казанской квартире

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- Интерьер разрабатывался для молодой семьи с маленьким ребенком. Основное пожелание клиентов - сделать комнаты светлыми, но с яркими акцентами.
Место: г. Казань, улица Чистопольская.
Площадь: 56 кв.м.
Комнаты: 2.
Санузлы: 1.
Холл дает представление об интерьере всей квартиры: здесь только светлые тона с более яркими вставками в напольной плитке. Множество точечных светильников делают интерьер разнообразным.
Ярким акцентом в интерьере кухни стали рулонные шторы бирюзового цвета, такой же цвет повторяется в обивке стульев.
Бирюзовые цвета присутствуют и в оформлении интерьера гостиной, главное предназначение которой - большое пространство для отдыха. В дальнейшем интерьер с легкостью можно изменить для оформления комнаты подрастающему малышу.
Балкон отличается от остальной квартиры: здесь яркие цвета, чем-то напоминают интерьер ночного клуба. Такой интерьер позволяет организовать более активный отдых, чем в гостиной.
При оформлении спальни решили не отходить от традиционных оттенков большей части квартиры. Акцент интерьеру придали оригинальная люстра и декоративное панно над изголовьем кровати.
В ближайшие несколько лет малышу не понадобится отдельная комната, поэтому детская кроватка расположена рядом с родительской.
Яркие акценты в интерьере ванной - мозаика разных видов и расцветок.
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