Бесплатная одежда в Instagram, музей Казанки и каршеринг: 8 идей для Казани в Год экологии

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Путешествия
2017 назван Годом экологии и общественных пространств в Татарстане, а также Годом экологии в России. В этом году в республике будет продолжена работа по озеленению городов и сел, обустройству водоемов. Также особое внимание уделят придомовым территориям. Известно, что на развитие общественных пространств в Татарстане из бюджета республики выделят 2 миллиард рублей. На что планируется выделить бюджет, можно узнать тут.
В "Инстаграм" с помощью тега #sharewear можно найти вещи, участвующие в проекте, и одолжить их, оставив комментарий под фотографией. Между прочим, проект уже запущен в 12 странах мира, в том числе, в США, России и Китае. Пиарят проект модные блогеры и fashion-редакторы. Интересно было бы видеть проект в нашем городе!
Россия не стала исключением. Экобюро GREENS осенью 2016 года организовало рейтинг "Зелёных офисов России 2016" и "Зелёных школ России 2016", который проходил при поддержке Московской школы управления СКОЛКОВО. Для участия необходимо было ответить на вопросы онлайн-анкеты. Победителем в "рейтинге зеленых офисов" стал офис The Boston Consulting Group. В компании существует программа BCG Green, в рамках которой осуществляется ряд инициатив по снижению негативного влияния деятельности бизнеса на окружающую среду.
Конечно, все в руках работодателей, и мы не властны посадить в кабинете газон, но тем не менее, отказаться от пластика и поставить на столе пару горшков с растениями можем!
Каршеринг
Каршеринг - аренда автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, обычно используемая для коротких внутригородских поездок. Вы арендуете автомобиль, а потом можете вернуть его в любом из пунктов обслуживания. Сервис хорошо работает при наличии большого количества пунктов аренды в городе. В Москве система работает около 4-5 лет.
Учеными калифорнийского университета в Беркли была изучена польза каршеринга для экологии и доказано, что услуга идет на пользу городу. По данным сайта econet.ru пользователи одного из популярных сервисов проезжали на 7% меньше миль, чем тогда, когда пользовались своими автомобилями или обычными сервисами такси. Уровень выброса парниковых газов в среднем упал на 10%. Также пользователи либо продавали свои машины, либо отказывались от покупки новых, и каждый автомобиль сервиса "увел" за собой 7-11 автомобилей, поэтому транспортных средств на дорогах стало меньше.
Известно, что некоторые компании (Anytime, Darenta) также хотели запустить и даже запустили проект в Казани, но об этом знает очень мало горожан, и в наличии очень мало машин. Ждем, когда проект раскрутится!
Фото: tender.mos.ru
Музей реки и музей леса
- Было бы интересно, чтобы в Казани открылся Музей Казанки, наподобие Музея Москвы-реки, который запустится в столице в 2017 году. По данным сайта мэрии Москвы музей расположится внутри теплохода "Московский эколог". Его обустроят конференц-залами, выставочным пространством, буфетом и каютами для экипажа. Отмечается, что на переоборудованном теплоходе москвичи смогут не только посмотреть выставочные экспозиции, но и совершить речную прогулку, а также взять пробу воды и оценить ее качество.
В 2016 году (Год водоохранных зон в Татарстане) с Казанкой не произошло практически никаких изменений, хочется, чтобы в 2017 году власти обратили внимание на ее состояние. А Музей Казанки (который пока только в мечтах) будет прекрасным дополнением к улучшению экологии реки.
Дополнительные центры реабилитации животных и вольерные комплексы
- В Казани расположены несколько коммерческих контактных зоопарков, Старый городской зоопарк и по-соседству строится Новый городской зоопарк. Тем не менее этих площадок недостаточно для того, чтобы погасить интерес к диким животным. Люди покупают домой экотических питомцев и держат их взаперти. Также в городе не хватает площадок, где можно оставить на передержку бездомное животное.
В Москве, по данным мэрии, в Год экологии в России, этим вопросом решили заняться вплотную. Глава Департамента природопользования и окружающей среды, Антон Кульбачевский, говорит: "Понятно, что построить по Московскому зоопарку в каждом округе невозможно, но можно сделать более компактные объекты, где животные будут находиться в полувольном содержании, где они смогут спокойно перемещаться. Чем больше будет таких точек, таких объектов, тем более образованными и более сознательными будут люди. В этом и есть основная идея". Еще одна идея, которую планируют реализовать в Москве в 2017 году - парк для фотоохоты на животных. Было бы не плохо, чтобы и у нас появился такой парк.
Инфографика: moseco.livejournal.com
Пропаганда экологичного образа жизни
Помочь поправить экологическое состояние Казани может каждый горожанин, практикуя простые правила. Почему-то большинство людей в нашей стране, не только в Казани, уверены, что начать вести экологичный образ жизни сложно, дорого и энергозатратно. Чтобы сломать стереотипы, авторы коллективного эко-блога #РОСЭКО создали уникальную инфографику "Полный спектр экологичного образа жизни", которая наглядно доказывает: сделать быт безвредным для окружающей среды гораздо проще, чем может показаться со стороны.
Возьмите за правило с сегодняшнего дня: сменить одноразовые пакеты и тару на многоразовые эко-сумки и кружки, передаривать надоевшие вам вещи, выставлять их на ярмарках, обменивая на то, что приглянется вам. А также не выбрасывать надоевший гаджет и использовать раздельный сбор отдохов.
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