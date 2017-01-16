Бесплатная одежда в Instagram, музей Казанки и каршеринг: 8 идей для Казани в Год экологии

16+ Фото: ekogradmoscow.ru

Мы выбрали яркие примеры, которые стоит перенять Казани у других городов и стран в Год экологии

2017 назван Годом экологии и общественных пространств в Татарстане, а также Годом экологии в России. В этом году в республике будет продолжена работа по озеленению городов и сел, обустройству водоемов. Также особое внимание уделят придомовым территориям. Известно, что на развитие общественных пространств в Татарстане из бюджета республики выделят 2 миллиард рублей. На что планируется выделить бюджет, можно узнать тут.

Мы решили помечтать и промониторили модные эко-примеры, которые можно перенять казанцам у других городов. Также мы спросили, какие идеи приходят в голову казанскому экологу и активисту, Дмитрию Спиридонову.

Дмитрий Спиридонов

Эколог, координатор проекта "Зеленое ГТО" в Казани

- Экологическое состояние Казани можно оценить на "4-". За последние несколько лет было много сделано в области улучшения экологической ситуации: открыты и реконструированы парки и скверы города. Администрация города и руководство Республики наладили конструктивный диалог с общественными активистами, Министерство экологии и природных ресурсов ведёт системную работу со многими Общественными организациями. Однако остается ряд вопросов, которые носят глобальный характер для развития города с экологической точки зрения.



Во-первых, ситуация со строительством мусоросжигательного завода. Проект важный для развития региона, в том плане, что есть необходимость решать вопрос с утилизацией отходов. Возможно стоит больше уделить внимание сортировке мусора. Во-вторых, это низкая информированность населения о том, как и где утилизировать опасные отходы (батарейки, градусники и т.д.). В-третьих, для того, чтобы населению города было легче перейти к экологичному образу жизни нужен импульс. Надеюсь, что год экологии как раз станет таким импульсом и поможет достучаться до большинства граждан.



Я занимаюсь экологическим просвещением, и вместе с женой, а также группой казанских активистов, мы пришли к выводу, что, если будем продвигать экологическую культуру поведения только классическими способами, коренного положительного сдвига в поведении граждан добиться не получиться.



Что же мы предлагаем сделать в 2017 году: каждую последнею пятницу месяца Центр развития добровольчества Республики Татарстан приглашает проверить свои знания экологического образа жизни и сдать "Зелёное ГТО" по адресу Тукая 58, офис 309. Так же есть прекрасная инициатива из Эстонии - Всемирная уборка "Сделаем", которая помогла жителям страны убрать её от мусора за 6 часов. Традиционно уборка проходит на добровольной основе и с раздельным сбором мусора.





Всемирная уборка "Сделаем"





По словам Дмитрия, активисты хотят реализовать акцию в сентябре. Если у ребят все получится, каждый житель города сможет принять в ней участие и очистить город за несколько часов. Следите за новостями по хэштегам #ЗеленоеГТО.







Бесплатная раздача эко-одежды на время в "Инстаграм" По статистике, которую привел эко-портал www.recyclemag.ru , ежегодно выбрасывается 7 миллионов тонн одежды и текстиля, из которых только 12% идет на переработку. Шведский совет по туризму VisitSweden запустил проект ShareWear, призванный еще раз обратить внимание на эту проблему и предложить креативное решение. В рамках проекта каждый может бесплатно одолжить на неделю вещь из специальной коллекции, созданной в сотрудничестве с ведущими шведскими модными брендами, с одним условием – передать ее дальше. - Сделаем! (Let's do it!) - глобальная акция по очистке Эстонии от мусора в 2008 году, породившая мировое движение. Впервые, 3 мая 2008 года за считанные часы вся территория Эстонии была очищена от мест с несанкционированным мусором. В акции приняло участие 50 тысяч добровольцев, которые собрали 10 тысяч тонн мусора и доставили его на легальные свалки. В 2012 году подобное мероприятие запустили в Москве, и в 2017 году, наконец-то, идея дошла до нашего города.По словам Дмитрия, активисты хотят реализовать акцию в сентябре. Если у ребят все получится, каждый житель города сможет принять в ней участие и очистить город за несколько часов. Следите за новостями по хэштегам #сделаемРТ В "Инстаграм" с помощью тега #sharewear можно найти вещи, участвующие в проекте, и одолжить их, оставив комментарий под фотографией. Между прочим, проект уже запущен в 12 странах мира, в том числе, в США, России и Китае. Пиарят проект модные блогеры и fashion-редакторы. Интересно было бы видеть проект в нашем городе!



Запрет пластиковой посуды



- Все знают, какой вред экологии наносит пластиковая посуда. Так вот во Франции власти поступили радикально и решили до 2020 года вывести из оборота всю одноразовую пластиковую посуду. Производителям запрещено создавать новые товары из пластика, а компаниям дали время до 2020 года для реализации уже имеющихся запасов. Все те, кто специализируется на производстве посуды, должны перейти на биоматериалы. Так что к 2020 году одноразовая посуда должна минимум наполовину состоять из натуральных материалов, а к 2025 году не менее чем на 60 процентов. Запрет также коснётся и заведений общественного питания, которые делают блюда навынос и предлагают покупателям одноразовую посуду.

Интересно, что в Казани некоторые заведения уже подметили тенденцию, и заменили пластиковую упаковку на бамбуковый тарелки. Так, например, поступили в семейном кафе "ПанКот", где еда детям подается в бамбуковых тарелках.

На фото: офис рекламного агентства TBWA Hakuhodo в Японии



Зеленый офис

Многие мечтали хоть однажды сбежать с работы пораньше, чтобы сменить обстановку и погулять на природе. В офисе зачастую нас не устраивает отсутствие свежего воздуха, одинаковая или неудобная мебель и белые стены коридоров. Один из трендов, который стоит перенять в Год экологии - необычные офисы, созданные в гармонии с природой. Экологичные офисы появляются в разных странах мира.

Россия не стала исключением. Экобюро GREENS осенью 2016 года организовало рейтинг "Зелёных офисов России 2016" и "Зелёных школ России 2016", который проходил при поддержке Московской школы управления СКОЛКОВО. Для участия необходимо было ответить на вопросы онлайн-анкеты. Победителем в "рейтинге зеленых офисов" стал офис The Boston Consulting Group. В компании существует программа BCG Green, в рамках которой осуществляется ряд инициатив по снижению негативного влияния деятельности бизнеса на окружающую среду. Конечно, все в руках работодателей, и мы не властны посадить в кабинете газон, но тем не менее, отказаться от пластика и поставить на столе пару горшков с растениями можем!



Каршеринг

Каршеринг - аренда автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, обычно используемая для коротких внутригородских поездок. Вы арендуете автомобиль, а потом можете вернуть его в любом из пунктов обслуживания. Сервис хорошо работает при наличии большого количества пунктов аренды в городе. В Москве система работает около 4-5 лет.

Учеными калифорнийского университета в Беркли была изучена польза каршеринга для экологии и доказано, что услуга идет на пользу городу. По данным сайта econet.ru пользователи одного из популярных сервисов проезжали на 7% меньше миль, чем тогда, когда пользовались своими автомобилями или обычными сервисами такси. Уровень выброса парниковых газов в среднем упал на 10%. Также пользователи либо продавали свои машины, либо отказывались от покупки новых, и каждый автомобиль сервиса "увел" за собой 7-11 автомобилей, поэтому транспортных средств на дорогах стало меньше.

Известно, что некоторые компании (Anytime, Darenta) также хотели запустить и даже запустили проект в Казани, но об этом знает очень мало горожан, и в наличии очень мало машин. Ждем, когда проект раскрутится!



Фото: tender.mos.ru

Музей реки и музей леса

- Было бы интересно, чтобы в Казани открылся Музей Казанки, наподобие Музея Москвы-реки, который запустится в столице в 2017 году. По данным сайта мэрии Москвы музей расположится внутри теплохода "Московский эколог". Его обустроят конференц-залами, выставочным пространством, буфетом и каютами для экипажа. Отмечается, что на переоборудованном теплоходе москвичи смогут не только посмотреть выставочные экспозиции, но и совершить речную прогулку, а также взять пробу воды и оценить ее качество.

В 2016 году (Год водоохранных зон в Татарстане) с Казанкой не произошло практически никаких изменений, хочется, чтобы в 2017 году власти обратили внимание на ее состояние. А Музей Казанки (который пока только в мечтах) будет прекрасным дополнением к улучшению экологии реки.



Дополнительные центры реабилитации животных и вольерные комплексы

- В Казани расположены несколько коммерческих контактных зоопарков, Старый городской зоопарк и по-соседству строится Новый городской зоопарк. Тем не менее этих площадок недостаточно для того, чтобы погасить интерес к диким животным. Люди покупают домой экотических питомцев и держат их взаперти. Также в городе не хватает площадок, где можно оставить на передержку бездомное животное.

В Москве, по данным мэрии, в Год экологии в России, этим вопросом решили заняться вплотную. Глава Департамента природопользования и окружающей среды, Антон Кульбачевский, говорит: "Понятно, что построить по Московскому зоопарку в каждом округе невозможно, но можно сделать более компактные объекты, где животные будут находиться в полувольном содержании, где они смогут спокойно перемещаться. Чем больше будет таких точек, таких объектов, тем более образованными и более сознательными будут люди. В этом и есть основная идея". Еще одна идея, которую планируют реализовать в Москве в 2017 году - парк для фотоохоты на животных. Было бы не плохо, чтобы и у нас появился такой парк.



Инфографика: moseco.livejournal.com

Пропаганда экологичного образа жизни

Помочь поправить экологическое состояние Казани может каждый горожанин, практикуя простые правила. Почему-то большинство людей в нашей стране, не только в Казани, уверены, что начать вести экологичный образ жизни сложно, дорого и энергозатратно. Чтобы сломать стереотипы, авторы коллективного эко-блога #РОСЭКО создали уникальную инфографику "Полный спектр экологичного образа жизни", которая наглядно доказывает: сделать быт безвредным для окружающей среды гораздо проще, чем может показаться со стороны.

Возьмите за правило с сегодняшнего дня: сменить одноразовые пакеты и тару на многоразовые эко-сумки и кружки, передаривать надоевшие вам вещи, выставлять их на ярмарках, обменивая на то, что приглянется вам. А также не выбрасывать надоевший гаджет и использовать раздельный сбор отдохов.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 16 января 2017, 17:18Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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