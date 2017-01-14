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Казанские девушки соревнуются в бикини: как прошел Beauty Round конкурса «Мисс Татарстан»

Казанские девушки соревнуются в бикини: как прошел Beauty Round конкурса "Мисс Татарстан"
16+
Фото: Денис Петьовка
Как проходит популярный конкурс для казанских красоток

Вчера в концерт-холле "Эрмитаж" прошел, ставший традиционным, Beauty Round конкурса красоты "Мисс Татарстан-2017". В нем приняли участие 21 девушка, которые состязались в трех конкурсах: "Визитка", "Купальник" и "Творческий номер".

Финал конкурса красоты "Мисс Татарстан-2017" состоится 22 января в КРК "Пирамида".
 

Первым заданием для участниц стала "Визитка", где каждая конкурсантка рассказала о себе в трех-четырех предложениях. Если по окончании задания жюри было сложно выделить фавориток соревнований, то следующее задание "Творческий номер" максимально раскрыло девушек.
 

Каждая участница в течение минуты демонстрировала свои таланты.

Юные леди демонстрировали игры на музыкальном инструменте, танцы, художественную гимнастику, элементы циркового шоу и многое другое. Завершающим заданием этапа Beauty Round стал выход девушек в купальниках. Судя по реакции зала, зрители ждали выход больше всего.
 

Условия для девушек были едиными: выход в черном раздельном купальнике и черных туфельках.
 

В номинации "Мисс Бикини-2017" победительницей была признана 20-летняя Екатерина Тебекина, студентка третьего курса Казанского института Культуры. Победительница получила награду из рук Валерии Тимкиной, обладательницы титула "Мисс Бикини-2016".
 

В номинации "Мисс Талант-2017" победила 19-летняя Екатерина Грудцова, которая учится на политолога в Казанском федеральном университете. Победительницы вошли в состав финалисток основного конкурса "Мисс Татарстан".

Теперь всех участниц ждет основной этап конкурса, который развернется с 15 января, когда приедут 17 представительниц районов Татарстана. Из 38 участниц придется выбрать 30, которые 22 января будут участвовать в финале конкурса. 
 

Екатерина Тебекина, "Мисс Бикини-2017"

- Я совмещаю учебу с работой преподавателем в модельном агентстве. Мои маленькие воспитанники показывают отличный результат, радуя меня и своих родителей. Другая моя страсть - это участие в конкурсах красоты. Каждый из них - это особенная и интересная история.

Это моя вторая победа в номинации, я также была "Мисс Бикини - 2015". Также я обладательница титула "Мисс Бикини" в международном конкурсе "Мисс Апполон". В планах хорошо выступить на завершающем этапе конкурса "Мисс Татарстан", а в долгосрочных планах и мечтах - успешное окончание института, а так же участие в конкурсе "Мисс Россия".
 

Екатерина Грудцова,"Мисс Талант-2017"

- Моя будущая профессия - политолог. Многие считают, что девушки аполитичны, однако существуют яркие примеры, когда именно женщины вершили ход истории и решали судьбу. С самого раннего детства я увлекаюсь хореографией. Именно народные танцы проявили мою любовь к искусству.

Я участвую в конкурсе "Мисс Татарстан" второй раз. Очень долго готовилась к конкурсу, репетировала все новогодние каникулы вместе с мамой. Мы даже сами сшили костюм, потому что хотелось быть в уникальном наряде. Многие интересуются, не смущают ли меня конкурсы, в которых надо выходить в купальниках. Я уже привыкла и отнеслась к этапу спокойно. В планах хорошо выступить на завершающем этапе конкурса "Мисс Татарстан" и победить в одной из лучших номинаций. В прошлом году я стала "Мисс Фото", и мне хочется показать еще лучший результат.


Источник : https://realnoevremya.ru/articles/53305Источник : https://realnoevremya.ru/articles/53305

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Тэги: Казанцы, Женщины
Автор: Асия Гиззатуллина, 14 января 2017, 12:45
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Комментарии

Горожанин14 января 2017, 12:53
Стыдобище.Ещё бы стрип станцевали
1
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Димас люблю пивас14 января 2017, 12:53
Хочу мисс пивас!
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1
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Горожанин14 января 2017, 13:01
Прошмандовки:-D
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я14 января 2017, 13:03
Заверните парочку)))
0
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Горожанин14 января 2017, 13:28
Девушка #4,меньше жрать и срочно в фитнесценр.
0
0
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Рашид14 января 2017, 13:30
Удащливым это ощень нравится патомущта это гламурно
0
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Горожанин14 января 2017, 13:33
https://
0
0
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Горожанин14 января 2017, 13:37
Печальное зрелище! ..."купили" девочек за пакетики!
0
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Горожанин14 января 2017, 13:44
Фуу....
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