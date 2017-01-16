Казанский лукбук: экс-жительница Австрии в объемном пуховике и с кожаным рюкзаком

16+

Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

ЕЛЕНА МИРОНОВА

ПРИЕХАЛА ИЗ АВСТРИИ В КАЗАНЬ

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?



КОГДА РАБОТАЛА В АВСТРИИ, ЧАСТО НОСИЛА КЛАССИЧЕСКУЮ ОДЕЖДУ. СЕЙЧАС ПРЕДПОЧИТАЮ СТИЛЬ CASUAL: ДЖИНСЫ, РУБАШКИ, СВИТШОТЫ И СВОБОДНЫЕ ВЕЩИ.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?



РАЗДРАЖАЕТ НАПЫЩЕННОСТЬ И СЛИШКОМ ГЛАМУРНЫЕ ОБРАЗЫ НЕКОТОРЫХ КАЗАНЦЕВ.



3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

КРЕМЛЬ И КРЕМЛЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ.



4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ?



STRADIVARIUS, ZARA И PROMOD.



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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 16 января 2017, 09:25Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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