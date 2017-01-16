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Казанский лукбук: экс-жительница Австрии в объемном пуховике и с кожаным рюкзаком

Казанский лукбук: экс-жительница Австрии в объемном пуховике и с кожаным рюкзаком
16+
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

ЕЛЕНА МИРОНОВА
ПРИЕХАЛА ИЗ АВСТРИИ В КАЗАНЬ
 
1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

КОГДА РАБОТАЛА В АВСТРИИ, ЧАСТО НОСИЛА КЛАССИЧЕСКУЮ ОДЕЖДУ. СЕЙЧАС ПРЕДПОЧИТАЮ СТИЛЬ CASUAL: ДЖИНСЫ, РУБАШКИ, СВИТШОТЫ И СВОБОДНЫЕ ВЕЩИ.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

РАЗДРАЖАЕТ НАПЫЩЕННОСТЬ И СЛИШКОМ ГЛАМУРНЫЕ ОБРАЗЫ НЕКОТОРЫХ КАЗАНЦЕВ.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

КРЕМЛЬ И КРЕМЛЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ?

STRADIVARIUS, ZARA И PROMOD.
 

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Тэги: Стиль, Женщины
Автор: Асия Гиззатуллина, 16 января 2017, 09:25
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Комментарии

Злобный Аноним16 января 2017, 09:41
ОМГ! Ну сколько раз писать, что дырявые джинсы- не для российских морозов! 8-| Что тогда не в пляжных сланцах на шерстяной носок, зачем на сапоги тратиться?
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