«Я работаю официантом 46 лет»: казанцы ломают стереотипы о работе не по возрасту

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Мы узнали зачем люди в возрасте работают в ресторанах и отелях, а молодежь ведет тихую жизнь в библиотеках и музеях

Максим Софонов, библиотекарь Казанской Центральной городской библиотеки

- Мне 25 лет и я работаю библиотекарем чуть больше года. Это моя первая официальная работа. До этого, еще студентом, подрабатывал официантом. Конечно, работать в библиотеке я не планировал, как и многие школьники вообще не задумывался о будущем. Потом, с возрастом, осознал, что работа в библиотеке мне подойдет по образу жизни: здесь тихо, спокойно. У меня высшее образование, закончил Институт культуры по специальности “библиотекарь”.

В мои обязанности входит оцифровка книг: перевожу из бумажного в электронный вид. С одной стороны, может показаться, что это скучная работа: отсканировать и проверить на правильность. На самом деле это очень ответственная работа, так у большего количества людей появляется возможность прочесть тут или иную книгу. На оцифровку некоторых больших изданий порой уходит несколько месяцев.

В библиотеке много сотрудников, в основном это, конечно, люди в возрасте и женского пола. Но в коллектив я вливался спокойно, меня тепло приняли, помогли адаптироваться, моя начальница помогала во всем.

На работе всегда все спокойно, ничего экстраординарного не случается. Иногда у нас проводятся различные мероприятия, например, собираются молодые люди из литературного клуба. Наблюдение за ним со стороны, общение, приносит разнообразие в мою работу. Я пока не задумывался о будущем, и не знаю, свяжу ли свою жизнь с библиотекой.

Татьяна Максимова, горничная в гостинице

- Мне 55 лет, и в гостиничном деле я уже почти 20 лет. На эту работу устроилась случайно: в кризис 90-х годов, завод, где я работала, закрылся. Работу найти было сложно и пришлось соглашаться на любое предложение. Первое впечатление было очень хорошим: после 6-дневки на заводе, я начала работала по графику сутки через трое. Стало очень много свободного времени. Сейчас график изменился, работаю по графику 2 через 2, но это меня вполне устраивает: я очень люблю заниматься садом, и все выходные провожу на даче. На работе коллектив очень дружный, поэтому тружусь с удовольствием.

Многие думают, что в гостиницах обычно работают молодые девушки, но это не так. В основном молодежи не хочется работать на физически тяжелой работе. В мои обязанности входит подготовка номера к заселению, помощь гостям при необходимости. Иногда, конечно, очень тяжело в силу возраста, но справляюсь.

В гостиницу заселяются самые разные люди, но радует, что в последние годы культура поведения у большинства на высоком уровне: нет ни дебоширов, ни людей, придирающихся по мелочам. В планах продолжать работать и построить новую дачу.

Маргарита Огородникова, хранитель фондов дома-музея академиков А.Е. и Б.А. Арбузовых

- Мне 31 год, в музее я работаю уже 6 лет. Связывать жизнь с музеем никогда не планировала. Получила высшее образование психолога, но никогда не работала по специальности. Была только достаточно длительная подработка в качестве библиотекаря. В 25 лет я случайно от знакомых узнала о вакансии в музее и пришла ради любопытства. Прошла собеседование, так и осталась работать.

Вливалась в коллектив спокойно: мне все было интересно, каждый день находила что-то новое в разных уголках музея. Хотя первое время было страшно проводить экскурсии из-за страха перед публичными выступлениями. А еще я боялась забыть какую-нибудь важную информацию. Со временем все запомнила и никаких проблем не возникало. Наверное, это еще потому, что мое образование все-таки связано с общением с людьми.

На все время работы, был только один случай, который я запомню на всю жизнь: на экскурсию привели группу около 20 маленьких детей из начальных классов. Они были очень шумными, не организованные, я чуть не сорвала голос, пытаясь их перекричать. Детей вообще сложно увлечь и заинтересовать. А еще я боялась за сохранность фондов музея, так как дети любопытные, им хотелось все потрогать, а этого делать категорически нельзя. Но вроде у меня все получилось.

Конечно, новые знакомые когда слышат, что я работаю в музее, чаще всего удивляются и сразу начинают интересоваться где именно, что делаю. А на работе все относятся нормально: у нас коллектив молодой. Редко бывают случаи, когда посетители музея удивляются, ожидая увидеть здесь даму преклонного возраста. Но все же, стереотип, что в музеях работают одни бабушки уже изжил себя: уже во многих музеях молодые сотрудники.

Милош Веселич, старший официант

- Мне 67 лет, и 46 из них я работаю в ресторанно-гостиничном бизнесе. Был и официантом, и управляющим, занимал другие должности. Я родом из Сербии, и последние 16 лет постоянно проживаю в России, но стараюсь каждый 3-4 месяца ездить на работу к жене, детям и внучке. Работал в самых разных городах России, где открывали наши рестораны средиземноморской кухни. Меня приглашают, я организовываю деятельность ресторана, рассказываю сотрудникам с профессиональной точки зрения о нюансах работы. Наладив работу в одном городе, отправляюсь в следующий.

В Казани я уже 5 лет. Планирую еще тут проработать три года до юбилея, а потом открыть на родине собственный ресторан и проработать еще 15-20 лет. Я очень люблю свою работу, другие профессии никогда даже не рассматривал. Целенаправленно учился, в Белграде получил высшее образование по ресторанно-гостиничному направлению. Я всегда любил работать с людьми, общаться. Даже языки учу при разговоре с гостями ресторана: знаю русский, английский, немецкий, итальянский, французский, даже японский немного. Работа мне очень нравится, никакой усталости нет.

Другие сотрудники в ресторане помоложе меня, я их учу, во всем помогаю, за это они меня ценят и уважают. Гости меня тоже любят: когда приходят в ресторан, всегда сначала со мной общаются, спрашивают сколько мне лет, интересуются откуда я и как попал в Россию. Некоторые постоянные гости меню даже не открывают, а полагаются на мое мнение.

У нас ресторан средиземноморской кухни, кроме основного меню мы можем приготовить любое блюдо: я считаю, что рыбу, морепродукты и устрицы каждый человек должен употреблять в пищу постоянно. Поэтому наши гости всегда довольные и возвращаются снова.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 13 января 2017, 18:33Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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