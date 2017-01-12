Новое место: кофе-бар с бюджетными ланчами, кофе с перцем и пивным брауни в Казани

16+ Фото: Денис Петьовка

На Большой Красной открылся кофе-бар "ТОЧКА" с демократичными ценами и акцентом на кофейные напитки

В декабре между зданием БКЗ им. Сайдашева и 7 учебным зданием КНИТУ-КАИ открылось заведение "ТОЧКА" с красивой подачей блюд, минималистичным и скромным интерьером и невысоким средним чеком (любое блюдо не дороже 280 рублей). На месте нового кофе-бара раньше находилась кофейня Coffee Cava, закрывшаяся 2 года назад.





Анна Гончарова и Карина Хайруллина, основательницы кофе-бара

- Мы работали в одном казанском ресторане около 6 лет. Начинали с линейного персонала, а позднее Карину повысили до управляющей, а меня (Анну) до менеджера заведения. Близко начали общаться, когда я получила повышение до должности Карины, управляющей заведения.

Около года назад в шутку во время обеденного перерыва представили, как должно выглядеть кафе, если бы его открыли мы. Был легкий разговор, без конкретных идей, в результате которого было понятно, что мыслим в одном направлении. Это должно было быть кафе с качественным кофе и красивой подачей блюд по невысоким ценам.

В мае мы решили приступить к открытию своего заведения. Время от идеи до воплощения заняло полгода. Концепцию места сделали согласно задумке: кофе-бар с собственными десертами и несложной кухней по доступным ценам.



НАЗВАНИЕ

Над названием думали дольше всего, до самого открытия. Не стали мониторить популярные примеры московских или казанских кофеен, а старались подобрать точную ассоциацию к месту. "ТОЧКА" связана с тем, что создание нейма стало завершающим этапом открытия и расставило все точки над "и". Оно получилось аскетичным - все скромно и ничего лишнего, как мы и хотели.



МЕСТО

Локация понравилась тем, что в районе НКЦ и Большой Красной несколько зданий вузов и, соответственно, большое количество студентов. Это та часть центра, в которой минимальная насыщенность кофейнями. При этом можно найти место для парковки: оставить машину можно около 7 здания КАИ-КНИТУ, а в выходные - на Жуковского. Кстати, мы узнали о том, что здесь была кофейня Coffee Cava, уже после того как выбрали для себя место. Помещение пустовало около двух лет.

Интерьер получился лаконичным и близким к скандинавскому стилю: пастельные тона, деревянные столики с маленькими растениями и естественный свет. Не хотелось наполнять зал большим количеством деталей. Главным объектом интерьера стала открытая барная стойка, выполненная из дерева, позади которой развешаны квадратные зеркала. В планах заменить стулья и диваны, расположенные в зале, и дополнить стены новыми элементами декора.



ФИШКИ

Одна из фишек - это качественный кофе, который подается в граненых стаканах. Мы ушли от 100% арабики, которая обладает характерной кислинкой, и используем сбалансированные сорта кофе: "боссанова" от Impresto, 60%-арабика/40%-робуста, 100% робуста.

В кофейной карте помимо классических эспрессо, капучино и латте можно попробовать кофе с перцем и молоком (130 рублей), медовый капучино (130 рублей), финский кофе (130 рублей) и пряный кофе (160 рублей). Работу баристы в кофейне полностью курирует Анна.

Можно взять кофе с собой: американо, капучино и латте по 90 рублей.



МЕНЮ

В меню нет определенной направленности: из итальянской карты есть несколько видов пасты, из восточной - кускус. Стоит попробовать: пасту с морепродуктами (270 рублей), пасту с томатами, паприкой и тимьяном (190 рублей), кускус с курицей в медово-томатном соусе (220 рублей) и минестроне с беконом (180 рублей).

Пока у нас нет алкоголя и при условии покупки позиций из меню, вы можете принести свой. Со временем планируем запустить винную карту, как только получим лицензию.



В "ТОЧКЕ" собственная кондитерская. Из десертов обратите внимание на два вида панна-котты (120 рублей), пивной брауни с морской солью (180 рублей) и парфе из сыра Маскарпоне (160 рублей).







Каждый день до 15:00 действуют завтраки стоимостью от 150 до 250 рублей, а по будням с 12:00 до 16:00 - ланчи стоимостью от 210 до 280 рублей.

Теперь классные заведения нашего города редакция отмечает специальной наклейкой "Здесь вкусно". Увидели? Смело заходите, значит место вам однозначно понравится!

Кофе-бар "ТОЧКА"

Большая Красная, 48, @tochka_coffeebar, vk.com/tochka_coffeebar

Режим работы: ежедневно с 9 утра до 10 вечера

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 12 января 2017, 15:33Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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