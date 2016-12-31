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Багамы, Доминика и Москва: где и как провели зимний отпуск игроки казанского «Рубина»

Багамы, Доминика и Москва: где и как провели зимний отпуск игроки казанского "Рубина"
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Подборка фотографий из социальных сетей о зимнем отпуске игроков казанского "Рубина"

Сегодня, 12 января, игроки казанского «Рубина» вышли из отпуска - уже вечером команда приступит к тренировкам – первое занятие пройдет в тренажерном зале. Мы решили узнать, как и где игроки провели свой отпуск.

Полузащитник Гекдениз Карадениз традиционно провел отпуск с семьей, на этот раз в Дубае. Кстати, 11 января легендарный игрок отметил 37-й день рождения.
 
 

С Рождеством!!! Мира,добра и понимания вашим семьям!!!

Фото опубликовано Maxim Kanunnikov (@maxkanun)

Нападающий Максим Канунников проводил время с семьей в разных частях света: Тайланде, Сингапуре и Белграде. Кстати, в отпуске Максим впервые начал выкладывать в сеть фотографии своего малыша.
 

Защитник Серхио Санчес отдыхал в Малаге, Испания. 

 

Известно, что защитник Тарас Бурлак отдыхал в Москве, но подробностями в сетях не делился.

 

 

Wishing all the best to our fans in 2017. Let's go for it #DavaiRubin @fcrk @fcrk_en #НашРубин #OurRubin

Фото опубликовано Rubén Rochina (@rubenrochina)

Защитник Рубен Рочина также решил не откровенничать об отдыхе, но поздравил поклонников c Новым годом из Испании.
 

А вот защитник Карлос Самбрано посчитал идеальным провести отпуск с семьей и братом на пляже в Доминиканской Республике, променяв казанские морозы на теплое море.

 

 

Meu

 
Нападающий Жонатас тоже веселился, но в своей родной Бразилии. Там же Жонатас с супругой отметили годовщину: восемь с половиной лет совместной жизни.
 
 
А вот нападающий Рифат Жемалетдинов решил быть патриотом и провел отпуск в Москве с семьей, но не стал делиться чем конкретно занимался. 

 

 

Полузащитник Янн М'Вила не особо охотно делился фотографиями отпуска. Месяц назад Янн узаконил отношения и, возможно, пара провела отпуск на Багамах.  Кстати, недавно полузащитник продлил контракт с "Рубином" и обрел стабильность и в работе. 

Где отдыхал вратарь Сергей Рыжиков с семьей неизвестно: один из лучших игроков команды не особо любит распространяться о личной жизни. Но судя по фото, он решил немного отдохнуть от снега.

Фото: vk.com/fcrk

Защитник Олег Кузьмин также решил провести время с супругой Ксеньей в теплых краях: они поплавали в огромном бассейне на крыше здания в Сингапуре. 

Фото: vk.com/fcrk

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Тэги: Футбол, ФК Рубин, Спорт
Автор: Резеда Гайсина, 12 января 2017, 14:50
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Комментарии

Горожанин12 января 2017, 15:03
Нам типа за этих тунеядцев порадоваться?
Лучший комментарий
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Горожанин12 января 2017, 15:03
Им бы на колыме отдыхать
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Горожанин12 января 2017, 15:11
Я бы не хуже отдыхал за такие бабки, только зачем им столько платят не пойму...
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Горожанин12 января 2017, 15:13
Ну и на кой х.. это выкладывать? Людям зарплаты задерживают, а эти футболеры жируют как всегда!!!>-(>-(>-(
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9
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Горожанин12 января 2017, 15:18
Не Ксения,а шкура какая-то !?
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Горожанин12 января 2017, 15:28
Не заслуженные деньги ,не заслуженный отдых ,одним словом деревянный рубин , воры !
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Казанец12 января 2017, 15:29
Вот это настоящие патриоты и работяги!
Ходить по полю как наши футболисты, это вам не в шахте или на заводе работать. После таких прогулов нужно хорошенько отдыхать.
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Горожанин12 января 2017, 16:15
Зажрались милионами , не работая !
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