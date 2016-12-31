Багамы, Доминика и Москва: где и как провели зимний отпуск игроки казанского «Рубина»

Афиша | Отдых
Путешествия
Сегодня, 12 января, игроки казанского «Рубина» вышли из отпуска - уже вечером команда приступит к тренировкам – первое занятие пройдет в тренажерном зале. Мы решили узнать, как и где игроки провели свой отпуск.
Защитник Серхио Санчес отдыхал в Малаге, Испания.
Известно, что защитник Тарас Бурлак отдыхал в Москве, но подробностями в сетях не делился.
А вот защитник Карлос Самбрано посчитал идеальным провести отпуск с семьей и братом на пляже в Доминиканской Республике, променяв казанские морозы на теплое море.
Полузащитник Янн М'Вила не особо охотно делился фотографиями отпуска. Месяц назад Янн узаконил отношения и, возможно, пара провела отпуск на Багамах. Кстати, недавно полузащитник продлил контракт с "Рубином" и обрел стабильность и в работе.
Где отдыхал вратарь Сергей Рыжиков с семьей неизвестно: один из лучших игроков команды не особо любит распространяться о личной жизни. Но судя по фото, он решил немного отдохнуть от снега.
Фото: vk.com/fcrk
Защитник Олег Кузьмин также решил провести время с супругой Ксеньей в теплых краях: они поплавали в огромном бассейне на крыше здания в Сингапуре.
Фото: vk.com/fcrk
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