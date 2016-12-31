Багамы, Доминика и Москва: где и как провели зимний отпуск игроки казанского «Рубина»

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Подборка фотографий из социальных сетей о зимнем отпуске игроков казанского "Рубина"

Сегодня, 12 января, игроки казанского «Рубина» вышли из отпуска - уже вечером команда приступит к тренировкам – первое занятие пройдет в тренажерном зале. Мы решили узнать, как и где игроки провели свой отпуск.

Yeni yıl herkese barış, sağlık,mutluluk ve huzur getirsin������������Пусть Новый год Всем принесет мира,здоровья,счастья и спокойствия������������#Karadenizailesi#GK61 Фото опубликовано Gökdeniz Karadeniz (@gokdenizkaradeniz61) Дек 31 2016 в 9:19 PST

Полузащитник Гекдениз Карадениз традиционно провел отпуск с семьей, на этот раз в Дубае. Кстати, 11 января легендарный игрок отметил 37-й день рождения.

С Рождеством!!! Мира,добра и понимания вашим семьям!!! Фото опубликовано Maxim Kanunnikov (@maxkanun) Янв 7 2017 в 6:48 PST Нападающий Максим Канунников проводил время с семьей в разных частях света: Тайланде, Сингапуре и Белграде. Кстати, в отпуске Максим впервые начал выкладывать в сеть фотографии своего малыша.

Защитник Серхио Санчес отдыхал в Малаге, Испания.

Известно, что защитник Тарас Бурлак отдыхал в Москве, но подробностями в сетях не делился.

Wishing all the best to our fans in 2017. Let's go for it #DavaiRubin @fcrk @fcrk_en #НашРубин #OurRubin Фото опубликовано Rubén Rochina (@rubenrochina) Янв 3 2017 в 1:52 PST

Защитник Рубен Рочина также решил не откровенничать об отдыхе, но поздравил поклонников c Новым годом из Испании.

А вот защитник Карлос Самбрано посчитал идеальным провести отпуск с семьей и братом на пляже в Доминиканской Республике, променяв казанские морозы на теплое море.

Нападающий Жонатас тоже веселился, но в своей родной Бразилии. Там же Жонатас с супругой отметили годовщину: восемь с половиной лет совместной жизни.

Фото опубликовано @rifatzhemaletdinov Дек 31 2016 в 1:49 PST А вот нападающий Рифат Жемалетдинов решил быть патриотом и провел отпуск в Москве с семьей, но не стал делиться чем конкретно занимался.

Полузащитник Янн М'Вила не особо охотно делился фотографиями отпуска. Месяц назад Янн узаконил отношения и, возможно, пара провела отпуск на Багамах. Кстати, недавно полузащитник продлил контракт с "Рубином" и обрел стабильность и в работе.

Где отдыхал вратарь Сергей Рыжиков с семьей неизвестно: один из лучших игроков команды не особо любит распространяться о личной жизни. Но судя по фото, он решил немного отдохнуть от снега.

Фото: vk.com/fcrk

Защитник Олег Кузьмин также решил провести время с супругой Ксеньей в теплых краях: они поплавали в огромном бассейне на крыше здания в Сингапуре.

Фото: vk.com/fcrk

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 12 января 2017, 14:50Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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