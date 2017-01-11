Тренер детской хоккейной команды: «У меня не было времени поехать к Путину за наградой»

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Тренер детской команды Рафис Габдрахманов рассказал о хоккее, достижениях и почему не интересуется большим спортом

15 января отмечается Международный день зимних видов спорта. Если о жизни и победах известных спортсменов все знают и следят за новостями, то о начинающих мало кто знает.

Мы решили посмотреть как растут будущие звезды хоккея и отправились на одну из школьных хоккейных коробок.

Рафис Габдрахманов, тренер-преподаватель по хоккею

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

- Мне 47 лет, в тренерской деятельности я практически всю свою жизнь. В 8 лет случайно попал в хоккей, втянулся, потом профессионально выступал за клуб “Нефтяник” в Альметьевске. В 22 года, закончив карьеру из-за травмы, перешел на тренерскую работу в Казани. Поднимал очень много команд в Казани, в том числе “Стрелу” - клуб стадиона “Баско” и “Смену” из “Форварда”. Сейчас работаю с командой “Беркет” из 70-й школы Кировского района. Но есть и ребята, которые приезжают из разных районов города. Сейчас всего 47 детей от 6 до 16 лет. Старшие ребята уже полноценные помощники, могут провести тренировки.





КОМАНДА

Дети занимаются бесплатно. А за счет того, что мы занимаем призовые места и получаем денежные премии, можем обеспечить команду всем комплектом формы. Вообще, минимально одеться для игры в хоккей - это 25000 рублей, а максимально - более 100000 рублей. Родители тратятся по мелочам, например, теплые гамаши покупают. А родителям детей из других команд иногда приходится все приобретать самостоятельно.

Комплект формы весит по-разному, от 18 килограмм. А когда отсыреет, еще тяжелее. Но дело привычки, дети и носят самостоятельно, и играют, не замечая тяжести.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Тренировки проходят каждый день с 18.00 до 20.00, вне зависимости от погоды. Должно случиться что-то сверхъестественное, чтобы мы отменили тренировку. Даже в минус 30 выходим на лед: 20 минут покатаемся, потом заходим в раздевалку погреться, и снова тренировка. Есть специально составленная программа, учимся двигаться, делать броски. А в конце занятия обязательно делимся на команды и играем.





На работу я прихожу к 5 утра и весь день проходит за подготовкой льда: чищу, заливаю, поддерживаю площадку в хорошем состоянии. Иногда захожу в раздевалку отдохнуть или согреться. В самой школе бываю только по необходимости, например, пообедать: числюсь я в государственном учреждение “Подросток” и не обязан сидеть в школе.

Еще я общаюсь с учителями и своими детьми, контролирую их успеваемость. Если у кого-то из моих ребят появляются плохие оценки, провожу воспитательные беседы, подтягиваю знания по необходимости. Учеба должна быть на первом месте, у всех должно быть хорошее образование. Дети быстро исправляются, так как я могу и наказать: не допустить на тренировки, это для них самое страшное.

На все лето мы с командой уезжаем в лагерь “Восток” в Залесном на сборы. Оттуда приезжаем два раза в неделю на стадион “Форварт” потренироваться на искусственном льду, но, в основном, занимаемся на площадке: есть специальные тренировки, которые называются “Земля”.

Еще я получаю оклад, тренируя взрослую команду “Беркет”. Там мужчины уже тратят значительные суммы на амуницию. Да и лед им никто бесплатно не предоставит.

ДОСТИЖЕНИЯ

Наград очень много, мы постоянно участвуем в различных чемпионатах и занимаем призовые места. Сколько наград не знаю, нет времени посчитать. Самые значимые - это первые места на Чемпионате Республики в разные года и второе место во Всероссийском турнире в 2015 году в Сочи. Выездные игры тоже бывают: сейчас проходят районные этапы Всероссийского турнира “Золотая шайба”, весной, надеемся, будем играть уже на уровне республики.

Для меня очень значима грамота и медаль от президента России Владимира Владимировича Путина “За значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи”. Меня приглашали приехать и лично получить награды, но я был слишком занят на работе, поэтому мне их прислали по почте.

ЗДОРОВЬЕ

Хоккей закаляет, и дети никогда не болеют. Даже есть примеры, когда дети, болеющие простудой по несколько раз за сезон, после начала тренировок по хоккею в принципе забывают о недугах, так как поднимается иммунитет.

Я тоже всегда отличался отменным здоровьем, но в последнее время все же иногда бывают болезни: под Новый год спину прихватило. Все-таки немолодой уже, возраст дает о себе знать. Но ничего, лечусь. Куда деваться, работа такая. Но бросать ее не собираюсь: пока есть дети, которым я нужен, я буду работать.

ОБУЧЕНИЕ

Чтобы ребенок начал играть в хоккей более-менее профессионально, нужно 1,5-2 года тренировок. У взрослых этот срок побольше: около 3-х лет. Для них есть специальная программа, но тренировать взрослых сложнее, например, они иногда в силу работы пропускают занятия.

Никаких противопоказаний для хоккея нет, было бы желание играть. Если желания нет, то играть ребенок не будет и заставить никто не сможет. Я своего сына тоже хотел приучить к хоккею, но ему не понравилось и он ушел в футбол. Я не стал противостоять его желанию, каждый сам выбирает чем заниматься в жизни. Сейчас он уже взрослый, занимается коммерческой деятельностью, в спорте, как я, не остался. Хотя привычка у сына осталась, периодически они с друзьями собираются и играют.

Детей лучше отдавать в хоккей с 5 лет, можно и с 3-х. Если захочет, то, благодаря тренировкам, любой научится. В хоккей обычно идут активные дети, иногда это можно понять по координации движений и не обязательно на льду, даже в спортивном зале. Но обычно в хоккей никого находить не надо, они сами приходят. Исключение, наверное, Евгения Блиновская: я сам ее заметил. Она для своего возраста, 5 лет, была очень активным ребенком и я очень долго уговаривал ее маму отдать девочку в хоккей.

Конечно, есть требования для игры в команде - нужно сдать определенные нормативы ГТО: подтягивание, приседание, прыжки со скакалкой, упражнения на брусьях. Если ребенок изъявит большое желание заниматься хоккеем, в команду примут любого: каждому даем шанс решить, точно ли он хочет играть. Обычно все дети приходят слабые: например, с лишним весом или, наоборот, слишком худые. Но, благодаря тренировкам, особенно летом соблюдая режим, все приходят в норму: кому надо - поправятся, а кто-то наоборот сбросит вес.

БОЛЬШОЙ СПОРТ

Свою команду я часто вожу на игры казанского хоккейного клуба “Ак Барс”, у многих там есть свои фавориты. Но мне это не особо интересно: я сам профессионально играл, знаю всю кухню изнутри. Вот когда выступал, то равнялся на легендарного Валерия Харламова.

Для меня большее значение имеет детский хоккей, развитие ребят от начального уровня и до профессионала. Самый старший мой выпуск - это дети 1992 года рождения, они уже взрослые люди с детьми. Некоторые забросили спорт, другие играют на любительском уровне, а кто-то стал профессионалом. Например, 14-летний Александр Табак перешел из "Беркета" профессионально заниматься в детскую сборную “Ак Барса”, а сейчас переезжает в Москву и будет выступать за ЦСКА.

ХОББИ

В свободное время я занимаюсь мотокроссом. С друзьями выезжаем на Высокую Гору, Лебяжье - поездить на мотоциклах, попрыгать, повысить уровень адреналина. Но это любительский уровень: на большее у меня просто нет времени - я на хоккейной коробке практически всегда, а в летнее время - на сборах в лагере. Еще иногда, в выходные в хорошую погоду, собираемся с ветеранами хоккея поиграть вместе.

СУЕВЕРИЯ

Я всегда придерживаюсь правила, хотя это и не обязательно: начинаю одевать коньки только с правой ноги. Еще ни в коем случае нельзя брать чужую клюшку и амуницию, должно быть все свое. Про шайбу нет никаких суеверий: иногда бывает залетит куда нибудь, найдется - значит поднимем, а нет - так пусть остается.

Мы с командой соблюдаем ежегодную традицию отмечать Новый год вместе: приглашаем Деда Мороза, прямо на льду дети веселятся, угощаются и получают подарки.

Главное в хоккее - быть дисциплинированным, аккуратным, опрятным, поддерживать спортивную форму, а учеба в школе всегда должна быть на первом месте. Все эти пункты есть в клятве хоккеиста: даже если ребенок пришел с раннего возраста, посвящение происходит только в возрасте 11-12 лет: когда будет уже разумное желание заниматься спортом.

Для начинающих игроков в хоккей, как маленьких, так и взрослых, могу дать только один совет: если есть желание, то главное набраться терпения - в первое время будет очень тяжело, даже вставать на коньки.





АСКАР САФИН, 11 лет, хоккеист команды "Беркет"

- В клубе "Беркет" я уже полгода и мне очень нравится заниматься с Рафисом Акрамовичем. Я даже успел побывать в летнем лагере с командой. А вообще в хоккее уже 8 лет. Мне очень нравится, интересно, так как это игра для настоящих мужчин. Даже других увлечений нет, только в школу хожу. Тренировки у нас каждый день, ни одну игру не пропускал. В дальнейшем хочу попасть в какой-нибудь профессиональный клуб и заниматься хоккеем всю жизнь.

ЕВГЕНИЯ БЛИНОВСКАЯ, 12 лет, хоккеист команды "Беркет"

- Я в хоккее уже с 5 лет. Заниматься начала случайно: каталась на катке, тренер Рафис Акрамович заметил меня и пригласил в команду. Мама согласилась, и я начала ходить на тренировки. Тяжело не было, привыкла сразу. В команде есть еще одна девочка, но она еще маленькая - ей 6 лет, а я уже давно играю. Мальчики не обижают, только постоянно указывают что делать, даже никаких уступок не дают. Хочу в дальнейшем попасть в сборную России, так как уже не раз выигрывала с командой различные соревнования.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 11 января 2017, 18:55Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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