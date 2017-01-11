Чем живут казанские банщики или как общественные бани конкурируют с модными spa

16+ Фото: Денис Петьовка

Сотрудники общественной бани, Елена и Евгений, рассказали о своей работе и о том, почему казанцы любят древнейшую паровую процедуру

Городские бани кому-то могут казаться чем-то устаревшим, однако на деле казанцы не перестают в них ходить. Мы узнали у казанских банщиков, кто к ним ходит и в чем особенность работы. Кстати, те, кто захочет после материала посетить баню, обратите внимание на наш подробный гид по баням Казани.



Евгений Туев

Банщик и массажист общественной бани №5

- Для того, чтобы работать банщиком, должно быть понимание анатомии человека, хорошее здоровье и чистоплотность. Насколько я знаю, в Казани нет специальных школ, где учат парить, несмотря на то, что это древнейшее занятие. Я с детсва умел парить, меня научили дом, а тонкости искусства познал на практике. Тем не менее, у меня за плечами медицинское образование, которое поможет в любой момент оказать первую помощь человеку и подсказать, как париться с пользой для здоровья.

"Правильная" баня обязательно состоит из трех отделений: парное, мыльное и предбанник. Каждое из этих отделений по-своему важно. Бар, где можно заказать напитки (пиво, чай, соки) и еду (пельмени, хот-доги), расположен в предбаннике. В нашей общественной бане три женских отделения и три мужских. Они отличаются наличием или отсутствием бассейнов, купели и температурой зала.

ПОЛЬЗА ОТ БАНИ

Баня улучшает состояние кожи и влияет на кровообращение, полезна всем худеющим и тем, у кого есть проблемы с дыхательной системой. Ко мне приходят казанцы, страдающие ожирением, которые скинули за счет тренировок и правильного питания 8-10 килограммов, но у них не получается скинуть больше. Благодаря банным процедурам вес начинал уходить.



За счет паровых процедур разжижается кровь, выходит лишняя жидкость, и в комплексе с упражнениями (можно дополнить занятия аквааэробикой, биостимулятором или кедровой бочкой) вы придете к хорошему результату. Естественно, только за счет бани вы не сбросите вес. Если вы ведете неправильный образ жизни, не устраиваете тренировки и едите фастфуд, толку не будет. Кроме того, совершенно не обязательно ходить в баню каждый день (это большая нагрузка на сердце), эффективным посещением считается 2-3 раза в неделю.

Одна из последних клиентов, Елена, сбросила 9 килограммов за 10 дней. Она весила 115 килограммов и хотела идти к хирургу. Сейчас она ходит в баню, фитнес, бассейн, на массаж и постоянно консультируется с диетологом. Поэтому ее вес стремительно снижается.

Рекомендую, для поддержания красоты кожи, наносить маски для лица и тела из глины, соды и соли, или меда. Потому что, при высокой температуре раскрываются поры, и кожа лучше впитывает полезные вещества.

Кроме того, баня перестала быть только местом для парения и мытья. Теперь многие бани, в том числе и нашу дополняют оздоровительным комплексом, медицинскими услугами и фитнес-залами. По-тихоньку они создают хорошую конкуренцию спа-комплексам.



КОМУ НЕЛЬЗЯ ХОДИТЬ В БАНЮ Нельзя ходить в баню тем, у кого тромбозы, атеросклерозы и артрозы, проблемы с давлением. Общие противопоказания для бани это – несовместимость с алкоголем, пребывание на голодный желудок или после сытного обеда, перед сном. Если человек принимает парение, а не он парит в бане, можно выпить немного пива. ТЕХНИКА ПРОПАРКИ Техника пропарки основана на четырех элементах: обмахивания (предварительный бесконтактный прогрев), припарки (прогрев определенной области тела), отбивки (активное парение), протирки (завершающее протирание веником). Кто-то предпочитает парится один раз с ног до шеи в течение 10 минут (рекомендуемый способ для новичков) спереди и сзади, кто-то парится в три захода и чередуют парение с погружением в купель с водой. Я знаю случай, когда люди заказывали парильщика на дом и платили ему 10 тысяч долларов за качественную работу. Этот человек настолько сконцентрирован на работе и человеке, а также владеет техникой, что ему платят такие деньги. Причина еще в том, что он - психолог, который способен замотивировать человека и настроить на новый лад. После его процедур, люди говорят, насколько им лучше. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МУЖСКОГО ЗАЛА В баню мужчин ходит в два раза больше, чем женщин. Большинство - люди среднего возраста. Они практически не посещают дополнительные оздоровительные услуги, ходят компанией и сидят по три четыре часа. К нам приходят и иностранцы, особенно нравится баня корейцам и въетнамцам. Особенно много было посетителей в предновогоднюю неделю. 31 декабря в одном из залов было 300 гостей, которые просидели до 10 вечера. А что делать мужчинам? Стол им готовить не надо, вот они не торопились. Посетители поздравляли нас, украшали баню и парную елочками и ароматными травами. Никто не вел себя, как в фильме "Ирония судьбы". Вели себя спокойно, пили пиво и общались. Залы для мужчин и женщин похожи: стоит купель или бассейн, душевые, парная и предбанник. Отличие от женских только в баньках-"поддавалквх", куда надо подливать воду для создания насыщенного пара.



Елена Шумилова

Банщик и администратор общественной бани №5

- Я работаю в общественной бане около полугода. Ушла из совершенно другой сферы: раньше была начальником поезда "Гранд Экспресс" в Москве. Банщица в женском отделении - это администратор, который следит за чистотой, может попарить посетителя, следит за условиями в зале. Помимо нее в женском зале по четвергам, пятницам и субботам работает парильщик - женщина, которая непосредственно занимается тем, что парит гостей.

В Казани нет специальной школы, которые бы обучали искусству банщика. При трудоустройстве смотрят на качества будущего сотрудника: любовь к общению с людьми, знание основ техники безопасности в бане и анатомического строения тела. Должно быть хорошее здоровье, потому что постоянно нужно проводить время в парилке.

Я работаю в зале, где средняя температура в парилке - 90 градусов, в зале отдыха - 26 градусов. На нижних этажах - за 30. В бане есть постоянные клиенты, казанцы которые ходят всю жизнь. Ограничений по посещению бани нет.



ИСТОРИЯ

До 90-х казанцы ходили парится в общественные бани старого образца. Помню, как ребенком посещала баню в Соцгороде на Побежимова. Внутри были деревянные скамеечки, сидела бабуля-банщица, а помывка стояла 15-16 копеек. Было очень много людей: в то время в основном жили в коммуналках, где был общий душ и не было горячей воды. Все старались похуже одеться и не брать лишние деньги, потому что в любой момент могли обокрасть.

Самым элитным считался "Комбинат Здоровья", в котором не было кафе, а было лишь место для помывки, а также продажа веников.

В 90-е же начали популяризироваться частные сауны и бани. Тем не менее, общественная баня не изжила себя, поток посетителей не прекращается до сих пор. Есть пенсионеры, которые ходят всю жизнь в эту баню и в жару, и в мороз. По их словам, это уже привычка.



ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЖЕНСКОГО ЗАЛА

Женщины, как и мужчины приходят отметить день рождения и корпоративы в бане. В предбаннике, где расположен бар, можно включить музыку. Что хорошо, в баню не нужно красится и делать прическу.

Иногда дамы приходят, чтобы покрасить голову в бане, но мы им запрещаем. Сегодня при бане чаще всего работает салон красоты и оздоровительный комплекс, где можно получить все спа-процедуры. Женщины любят бани за спокойствие. Здесь можно отдохнуть от семьи, расслабится (в среднем дамы приходят на 2 часа) и перекусить. После бани девушки себя чувствуют здоровыми, как после спа-процедур.

Девушки предпочитают париться березовыми или дубовыми вениками. В наличии нет елочных веников, но на удивление некоторые женщины приносят свои. Так делают клиенты от 35 до 70 лет.

За неделю до Нового года и в январские каникулы - была высокая посещаемость. 31-го декабря наш зал посетило 78 женщин (в соседний зал мужчин пришло в два раза больше, 147 человек), примерно столько же человек было в других женских залах. Приходили, как молоденькие девушки, так и бабушки под 90 лет.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 11 января 2017, 18:30Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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