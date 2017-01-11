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Казанский лукбук: студентка в шубе из песца, розовой вязаной шапке и сумке с буквами

Казанский лукбук: студентка в шубе из песца, розовой вязаной шапке и сумке с буквами
16+
Фото: Денис Петьовка
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

ЛЕРА ШАЙХУТДИНОВА, 19 ЛЕТ

СТУДЕНТКА КФУ

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

Я НЕ ПРИДЕРЖИВАЮСЬ КОНКРЕТНОГО СТИЛЯ. ПОКУПАЮ ТО, ЧТО НРАВИТСЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КЛАССИКА ЭТО ИЛИ СПОРТ.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

НИЧЕГО НЕ РАЗДРАЖАЕТ, СТАРАЮСЬ ПОКУПАТЬ ВЕЩИ В МАГАЗИНАХ, В КАЧЕСТВЕ КОТОРЫХ Я УВЕРЕНА.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

КРЕМЛЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ?
 
MASSIMO DUTTI, ZARA И "СВЯТАЯ".

 

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Тэги: Мода, Женщины, Лукбук
Автор: Асия Гиззатуллина, 11 января 2017, 09:00
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Комментарии

Горожанин11 января 2017, 07:50
шубу купила, на обувь нормальную денег не осталось.
1
2
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Горожанин11 января 2017, 08:22
Мышка мышкой. Хвостика не хватает и пару точек на щечках. Не идет совершенно
0
6
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Горожанин11 января 2017, 09:04
Как все красиво расписали... сумка брендовая... шуба заграничная...) Ничего личного, но ведь это обычные рыночные товары.
0
2
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Горожанин11 января 2017, 09:43
Хоть бы улыбнулась.
0
1
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Горожанин11 января 2017, 09:48
че у вас все такие страшные аа???
0
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Горожанин11 января 2017, 09:55
Вкус у человека либо есть, либо нет, тут второе
0
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