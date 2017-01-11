Казанский лукбук: студентка в шубе из песца, розовой вязаной шапке и сумке с буквами

16+ Фото: Денис Петьовка

Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

ЛЕРА ШАЙХУТДИНОВА, 19 ЛЕТ

СТУДЕНТКА КФУ

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

Я НЕ ПРИДЕРЖИВАЮСЬ КОНКРЕТНОГО СТИЛЯ. ПОКУПАЮ ТО, ЧТО НРАВИТСЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КЛАССИКА ЭТО ИЛИ СПОРТ.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

НИЧЕГО НЕ РАЗДРАЖАЕТ, СТАРАЮСЬ ПОКУПАТЬ ВЕЩИ В МАГАЗИНАХ, В КАЧЕСТВЕ КОТОРЫХ Я УВЕРЕНА.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

КРЕМЛЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ?

MASSIMO DUTTI, ZARA И "СВЯТАЯ".





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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 11 января 2017, 09:00Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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