Казанцы в шапках из «Иронии судьбы» о том, как одеваться в морозы и с чем носить меха

16+ Фото: Денис Петьовка

Мы поговорили с казанцами, которые в такие морозы предпочитают носить шапки из натурального меха

На дворе январские морозы под минус тридцать, и форсить в легких вещах становится невозможным. Как оказалось, многие казанцы достали с антресолей меховые головные уборы еще в ноябре и регулярно носят их. Мы спросили у горожан, с чем сочетать такие шапки, не напоминают ли они себя в головном уборе героя совесткого кино, и что еще стоит надеть, чтобы спастись от холода.



Алена Селезнева

Студентка ТИСБИ

- Я привезла песцовую шапку из Краснодарского края, откуда родом. Там живут все мои родственники и друзья, поэтому частенько бываю в солнечном регионе. Там нет своего пушного завода, поэтому просто купила шапку на рынке.



В холода всегда согреваюсь теплой шапкой из песца и шубой из мутона. Мне кажется, они неплохо сочетаются между собой, а по отдельности я их и не ношу. Считаю, что в нашем климате невозможно обойтись без шубы, обуви из меха и свитера из натуральной шерсти. Но в минус десять убираю меха подальше в шкаф, а не ношу их фанатично, и надеваю пуховик.





Артем Недышилов

Торговый представитель

- В нашей компании действует строгий дресс-код. У нас есть корпоративный стиль, и мы ходим в классике, хоть на улице минус сорок или пятьдесят. Чтобы согреться, я ношу подштаники, теплый свитер с вырезом (галстук должен быть виден) и меховой головной убор. Хотел бы носить шубу или дубленку, но боюсь, что в машине они деформируются.

Шапке уже около 8 лет, она выполнена из натуральной кожи и меха хорька. Купил ее еще студентом, когда зарабатывал на диплом. Мне нравится тем, что очень пушистая. Я обращаю внимание, что такой шапки больше ни у кого в Казани нет.



Максим Силантьев

Математик, студент КФУ

- На самом деле, я одеваюсь очень легко даже в холода. Как видите помимо шапки, на мне нет ничего теплого: легкая парка, ботинки и джинсы. В минус тридцать я буквально бегаю от автобуса до университета. Практически не гуляю, мне не очень нравятся зимние развлечения.

Сегодня немного приболел, поэтому пришлось надеть меховую шапку. Мне купил ее на зиму отец. Ношу крайне редко. Также редко ношу свитер, а махровые и шерстяные носки не покупаю вообще. На мой взгляд черная небольшая ушанка хорошо сочетается с паркой и пуховиком. С другими вещами не пробовал смотреть.



Мария Назарова

Преподаватель университета

- Чтобы не замерзнуть, я ношу большой свитер, платок, шапку и мутоновую шубу. Шапку и шубу купила недавно в "Мелите". Свой выбор остановила на пушистой модели, потому стандартные шапки на резинке уже надоели. Они плохо сохраняют тепло и совершенно не подходят к шубе. Да, я немного напоминаю в ней героинь из "Иронии судьбы", но мне нравится. Решила взять серую шапку, потому что такой цвет ко всему идет.

В теплую погоду я откладываю теплые вещи в шкаф и ношу пальто или легкую куртку. В этом году погода настолько не постоянна, что одним комплектом верхней одежды не обойдешься.



Самир Жафаров

Пенсионер

- В минус двадцать - минус двадцать пять, конечно, стараюсь одеться как можно теплее. Мне не так важен мой внешний вид, сколько комфорт. Джемпер, кардиган, шерстяные носки - обязательны в гардеробе. Я удивляюсь молодым людям, которые пренебрегают своим здоровьем и ходят в кроссовках. Некоторые даже умудряются подвернуть штаны и оставить голыми щиколотки. А потом у них болят суставы, поясница и внутренние органы. Как вот их назвать?

В том году я купил норковую шапку на рынке и хожу в ней всю зиму. Кстати, она похожа на те модели, что носят политики и депутаты. Обычно уши не мерзнут, но если дует ветер или идет снег, я подворачиваю "уши" - и мне хорошо. Даже не думал о том, с чем можно носить такую шапку. Всегда надеваю ее с этой теплой курткой.

Алина Деметьева

Студентка КФУ

- В морозы я ношу теплые колготки, и, если полезут со штанами, лосины. Также ношу свитер, который недавно купила в магазине. Я нашла модель из настоящей шерсти. Поделюсь одним лайфхаком: очень хорошо согревает тело плотно прилегающая майка, надетая под рубашку или свитер. Вам будет комфортно, потому что не будет продувать.

В прошлом году мне понравилась шапка из песца, которая сейчас на голове. Купила ее на рынке в Мордовии и нисколько не сожалею. Меховые шапки хорошо подчеркивают внешность. Черты лица становятся аккуратными и даже немного строгими. Ношу ее только в морозы, потому что в минус десять градусов в ней уже жарко.



Валерия Казакова

Студентка КФУ

- В морозные дни я ношу шубу, шапки и перчатки. На смену в теплую погоду у меня пуховик и вязаная шапка. Меховые изделия купила в Бугульме, откуда родом. Там нет мехового завода, но в магазинах довольно приличный выбор. Шапка сделана из песца, шуба из мутона. Это одно из самых удачных вариантов сочетания меха. Наверняка, многие знают, как сложно составить комплект из вещей, в основе которых разные по текстуре меха.

Конечно, окружающие обращают внимание на мою шапку. Говорят, что она необычная и видна издалека, спрашивают, почему выбрала белую. А мне нравится: в ней тепло, и мне идет.

Резеда Тухватуллова

Сотрудник скорой помощи и отделения реанимации

- Нельзя недооценивать морозные дни. Чаще всего люди болеют не из-за вируса, а потому что легко одеты. Постоянно вижу людей без головного убора и в легких штанах, или девушек в капроновых колготках. Конечно, они постоянно болеют и пропускают из-за этого учебу или работу.

В морозы я ношу шерстяной платок и убираю подальше синтетические модели. Они только притягивают холод. Также ношу натуральные шерстяные варежки и джемперы. Поверх надеваю шубу из песца и шапку из чернобурки. Шубе около 7 лет, а шапку я сшила недавно. Я очень люблю тепло одеваться, к тому же по профессии мне нельзя болеть.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 10 января 2017, 17:28Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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