Интерьер дня: пиратский дом и зеркальные стены в 3-комнатной казанской квартире

Как создавался интерьер, рассказала Марина Кучеева, руководитель и владелец студии авторского дизайна интерьера “Золотое сечение”

- Хозяева квартиры: молодая, очень стильная и современная пара с сыном. Главным требованием было сделать перепланировку, чтобы присутствовали все функциональные помещения.

Где: Казань, ул. Чистопольская.

Количество комнат: 3.

Количество санузлов: 1.

Украшением хола стала вешалка в оригинальном обрамлении, а стены отделаны керамической плиткой с цветочным принтом.

Кухня, как и вся квартира, выглядит стильно и оригинально: сливочных, кремовых и бисквитных оттенков и достаточна проста по своей форме.

В процессе совместных творческих поисков, хозяева квартиры сами нашли необыкновенную мебель в столовую зону. А красоту этой мебели подчеркнули с помощью необычной черной люстры из стекла.

Гостиная отделана изумительными обоями в пепельно-голубом, аквамариновом и бирюзовых тонах, с вкраплениями золотистых оттенков. Но несмотря на наличие целых трех совершенно различных зон - кухни, столовой и гостиной, помещение выглядит цельным.

Спальня получилась очень теплой и нежной: кровать с мягким изголовьем цвета капучино, прикроватные лаковые тумбочки белоснежного цвета, с необычными ножками, которые добавляют кокетства этой спальне, впрочем, как и кружевные обои с жемчужными переливами.