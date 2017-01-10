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Интерьер дня: пиратский дом и зеркальные стены в 3-комнатной казанской квартире

Интерьер дня: пиратский дом и зеркальные стены в 3-комнатной казанской квартире
16+
Как создавался интерьер, рассказала Марина Кучеева, руководитель и владелец студии авторского дизайна интерьера “Золотое сечение”
 
- Хозяева квартиры: молодая, очень стильная и современная пара с сыном. Главным требованием было сделать перепланировку, чтобы присутствовали все функциональные помещения.
 
 
Где: Казань, ул. Чистопольская.
Количество комнат: 3.
Количество санузлов: 1. 
 
 
Украшением хола стала вешалка в оригинальном обрамлении, а стены отделаны керамической плиткой с цветочным принтом. 
 
 
Кухня, как и вся квартира, выглядит стильно и оригинально: сливочных, кремовых и бисквитных оттенков и  достаточна проста по своей форме.
 
 
В процессе совместных творческих поисков, хозяева квартиры сами нашли необыкновенную мебель в столовую зону. А красоту этой мебели подчеркнули с помощью необычной черной люстры из стекла.
 
 
Гостиная отделана изумительными обоями в пепельно-голубом, аквамариновом и бирюзовых тонах, с вкраплениями золотистых оттенков. Но несмотря на наличие целых трех совершенно различных зон - кухни, столовой и гостиной, помещение выглядит цельным.
 
 
Спальня получилась очень теплой и нежной: кровать с мягким изголовьем цвета капучино, прикроватные лаковые тумбочки белоснежного цвета, с необычными ножками, которые добавляют кокетства этой спальне, впрочем, как и кружевные обои с жемчужными переливами.
 
 
Главное помещение - детская, самая большая комната. Сынишка заказчиков очень любит пиратов, корабли, попрыгать и побегать. Поэтому здесь всевозможные лазалки, турники и необычные развлекательно-развивающие  элементы.
 
 
Зеркальная стена в ванной комнате визуально увеличивает пространство.

 

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Тэги: Казанцы, Советы
Автор: Резеда Гайсина, 10 января 2017, 09:00
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Комментарии

Горожанин10 января 2017, 09:36
Всё у дизайнеров стильно и изумительно. Улыбнула столовая - пенал
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Горожданен10 января 2017, 09:38
У нас в подьезде этих пиратов до*я,заберите пож та парочку!?им даже ром не нужен, так, бутылочку боярышника!
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