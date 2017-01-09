Как поужинать, не выходя из дома: 9 доставок еды в Казани с блинами, паниром и фахитас

Афиша | Отдых
Путешествия
После новогодних застолий сложно заставить себя готовить, а на улицу выходить так холодно. Для тех, кто устал от кухонного рабства, мы подготовили обзор доставок, которые привозят еду и днем, и поздно вечером.
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНА"
"АМИГО МИГЕЛЬ"
Кафе предлагает мексиканскую кухню по приемлемым ценам. В меню: фахитас, кесадилья, тако и другой характерный фастфуд. Из достоинств места: щедрые порции и насыщенный вкус. Единственное, обратите внимание, что блюда доставляются только по Приволжскому, Вахитовскому и Советскому району.
Цены: кесадилья - 170 рублей, тако - 150 рублей, фахитас - 350 рублей.
Режим работы: понедельник-вторник: с 17.00 до 24:00, среда: с 17:00 до 22:00, четверг- суббота: с 17:00 до 24:00. Среднее время доставки 60-90 минут.
Группа в соцсетях. 8 (987) 271-02-02
"ИЗБУШКА"
Фирменное блюдо службы доставки - блины с разнообразными начинками. Каждое утро пекари заготавливают тесто и другие ингредиенты на производственной кухне. Блины выпекаются для каждого покупателя только после заказа. Повары не используют замороженные полуфабрикаты, а только свежие и качественные продукты, что гарантирует превосходный вкус и качество приготовленных блюд.
Цены: блин с начинкой "Мехико", 150 рублей, блин "Богатырь", 155 рублей, блин с вишней, 65 рублей.
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 22:00, суббота с 11:00 до 22:00, воскресенье - выходной.
Минимальная сумма заказа от 400 рублей в зависимости от района, время доставки от 60 минут.
Группа в соцсетях. 8 (952) 038-30-78
MEATBALL BOX
Небольшое заведение, в котором предлагается необычный фастфуд: митболы, фалафель, хумус и многое другое, активно работает на доставку блюд. Из последних новинок, которые можно заказать - панир - молодой сыр, обжаренный во фритюре со специями. Это хит индийской кухни, вегетарианский вариант шашлыка, который подается с соусами на выбор.
Цены: фалафель в пите с овощами, 180 рублей, панир, 140 рублей, митболы из говядины, 130 рублей.
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 22:00. Доставка от 600 рублей - бесплатно, время доставки - 90-120 минут.
Группа в соцсетях. 8 (927) 034-33-66
MR'S DOODLS
Доставка делает ориентир на азиатскую кухню. Вместо скучного комплексного обеда, за ту же цену вы можете заказать настоящую китайскую лапшу, обжаренную в сковороде-вок + вариация на ваш вкус с копченой курочкой, телятиной, ананасами, креветками, кальмарами, грибами, перецем чили и другими наполнителями. Также на выбор свежие и легкие салаты и десерты, супы и напитки.
Цены: Вок с курицей - 149 рублей, Ролл с лососем - 200 рублей, ступ с курицей - 148 рублей.
Режим работы: понедельник-суббота с 10:00 до 23:00, воскресенье с 12:00 до 23:00. При сумме заказа от 500 рублей - бесплатная доставка, менее 500 рублей - доставка обойдется в 100 рублей. Доствака в удаленные районы города (Авиастроительный район, Приволжский район (Борисково), Дербышки, Нагорный – 150 рублей. Время доставки оговаривается в каждом отдельном случае дополнительно.
mrdoodls.ru. 528-0-825
"РУККОЛА"
Бренд поддерживает тренд на ЗОЖ и предлагает доставку правильной еды. Кулинары решили объединить свои способности, чтобы поделиться с вами самыми вкусными и полезными блюдами. При этом постарались учесть интересы всех и каждого, поэтому ко всем блюдам добавили карту пищевой ценности, чтобы следить за своим питанием вам было проще, чем когда-либо.
Цены: паста с баклажанами, 179 рублей, стейк из индейки, 189 рублей, пита, 169 рублей.
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00. Бесплатная доставка от 400 рублей (до данной суммы стоимость доставки 100 рублей). В отдаленные районы доставка бесплатная от 600 рублей (до данной суммы стоимость доставки 200 рублей).
Группа в соцсетях. 216-79-80
ТРИ ПИРОГА
По названию очевидно, что ребята предлагают доставку пирогов в различных вариациях: от осетинских до сладких. У компании существует легенда, почему они предлагают именно эти блюда. Согласно древним обычаям осетинского народа, уважаемых гостей и членов семьи всегда встречали традиционно. Накрывали на стол и подавали к обеду три осетинских пирога с различной начинкой. Каждый из пирогов символизировал собой стихию огня, воды и земли. За качество пирогов можно не переживать, их начинают готовить только в момент подтверждения оформленного заказа. Помимо пирогов можно заказать горячие блюда русской кухни.
Цены: осетински пирог с говядиной, 800 грамм, 549 рублей, русский пирог с капустой, 1200 грамм, 498 рублей.
Режим работы: круглосуточно и ежедневно. Доставка заказа в течение 40 - 60 минут, при заказе от 600 рублей - бесплатно.
kzn.3-piroga.ru. 202-08-68
"2 БЕРЕГА"
"2 Берега" - долгоиграющая служба доставки пиццы, суши и вок. Ребята одними из первых сделали круглосуточную и ежедневную службу доставки, стараются как можно быстрее доставить еду, следят за качеством, а также постоянно проводят акции. Например, пицца в подарок к заказу, три пиццы по цене 777 рублей, при покупке двух наборов роллов - третий в подарок, и другие. Список можно продолжать бесконечно.
Цены: Осетинский пирог с курицей и сыром - 490 рублей, американский скрэмбл с ветчиной и картофелем на завтрак - 220 рублей, бургер "Бродвей" - 212 рублей.
Режим работы: ежедневно и круглосуточно. Минимальная сумма заказа - 450 рублей. Бесплатная доставка (от 45 минут).
kazan.2-berega.ru 202-40-04
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
или авторизуйтесь