Как поужинать, не выходя из дома: 9 доставок еды в Казани с блинами, паниром и фахитас

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Мы выбрали 9 по-своему интересных сервисов: с мексиканской кухней, полезными блюдами и круглосуточной доставкой

После новогодних застолий сложно заставить себя готовить, а на улицу выходить так холодно. Для тех, кто устал от кухонного рабства, мы подготовили обзор доставок, которые привозят еду и днем, и поздно вечером.



"ЛЮБИМАЯ ЖЕНА"

Доставка при ресторане с необычным названием предлагает полуфабрикаты, готовые блюда и бизнес-ланчи, также любимый всеми фастфуд. Из фишек - коробка FOOD - BOX, в которой на выбор есть несколько вариантов блюд на весь день. Так, например, в FOOD - BOX "Мясной рай", массой 2,1 килограмма предлагают несколько видов кебабов, отбивные наггетсы, крылышки, шницель и соусы. Если же вы занимаетесь спортом или сидите на диете, знаете как должен выглядеть ваш рацион в течение дня, то вам подберут FOOD BOX, основываясь на ваших предпочтениях и пищевых привычках.

Цены: FOOD-BOX "Студенческий", 660 рублей, "Мясной рай", 1850 рублей, комбо-набор на одного 360 рублей. Режим работы: каждый день с 10:00 до 21:00. Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки - 600 рублей, среднее время доставки зависит от вашего точного адреса (от 70 минут).

Группа в соцсетях. 8 (987) 270-09-09 каждый день с 10:00 до 21:00. Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки - 600 рублей, среднее время доставки зависит от вашего точного адреса (от 70 минут).

"АМИГО МИГЕЛЬ"

Кафе предлагает мексиканскую кухню по приемлемым ценам. В меню: фахитас, кесадилья, тако и другой характерный фастфуд. Из достоинств места: щедрые порции и насыщенный вкус. Единственное, обратите внимание, что блюда доставляются только по Приволжскому, Вахитовскому и Советскому району.

Цены: кесадилья - 170 рублей, тако - 150 рублей, фахитас - 350 рублей.

Режим работы: понедельник-вторник: с 17.00 до 24:00, среда: с 17:00 до 22:00, четверг- суббота: с 17:00 до 24:00. Среднее время доставки 60-90 минут.

Группа в соцсетях. 8 (987) 271-02-02





"ИЗБУШКА"

Фирменное блюдо службы доставки - блины с разнообразными начинками. Каждое утро пекари заготавливают тесто и другие ингредиенты на производственной кухне. Блины выпекаются для каждого покупателя только после заказа. Повары не используют замороженные полуфабрикаты, а только свежие и качественные продукты, что гарантирует превосходный вкус и качество приготовленных блюд.

Цены: блин с начинкой "Мехико", 150 рублей, блин "Богатырь", 155 рублей, блин с вишней, 65 рублей.

Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 22:00, суббота с 11:00 до 22:00, воскресенье - выходной.

Минимальная сумма заказа от 400 рублей в зависимости от района, время доставки от 60 минут.

Группа в соцсетях. 8 (952) 038-30-78

MEATBALL BOX

Небольшое заведение, в котором предлагается необычный фастфуд: митболы, фалафель, хумус и многое другое, активно работает на доставку блюд. Из последних новинок, которые можно заказать - панир - молодой сыр, обжаренный во фритюре со специями. Это хит индийской кухни, вегетарианский вариант шашлыка, который подается с соусами на выбор.

Цены: фалафель в пите с овощами, 180 рублей, панир, 140 рублей, митболы из говядины, 130 рублей.

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 22:00. Доставка от 600 рублей - бесплатно, время доставки - 90-120 минут.

Группа в соцсетях. 8 (927) 034-33-66



"РАТАТУЙ"



Один из первых сервисов в Казани по доставке продуктов под рецепт. Рассчитан на тех, кто не против немного потрудиться и приготовить блюдо своими руками. Достаточно выбрать один из предложенных сервисом рецептов, и все необходимые продукты доставят прямо домой. Все ингредиенты к рецептам проходят первичную обработку, и они заранее взвешены. Заранее рассчитано время приготовления блюда, его сложность чтобы клиент сразу мог ориентироваться на эти показатели и правильно рассчитать свое время и возможности.

Цены: Например, хек в зелено-чесночном соусе со сливочным булгуром или овощная лазанья с фаршем из говядины и другие блюда - 5 ужинов на 2 персоны - 2 900 рублей, стоимость 3 ужинов на 2 персоны - 2 100 рублей.

Режим работы: по договоренности, меню обновляется каждую неделю, курьер заранее предупреждает о времени доставки.

Группа в соцсетях. 8 (987) 297 26 26 по договоренности, меню обновляется каждую неделю, курьер заранее предупреждает о времени доставки.





MR'S DOODLS

Доставка делает ориентир на азиатскую кухню. Вместо скучного комплексного обеда, за ту же цену вы можете заказать настоящую китайскую лапшу, обжаренную в сковороде-вок + вариация на ваш вкус с копченой курочкой, телятиной, ананасами, креветками, кальмарами, грибами, перецем чили и другими наполнителями. Также на выбор свежие и легкие салаты и десерты, супы и напитки.

Цены: Вок с курицей - 149 рублей, Ролл с лососем - 200 рублей, ступ с курицей - 148 рублей.

Режим работы: понедельник-суббота с 10:00 до 23:00, воскресенье с 12:00 до 23:00. При сумме заказа от 500 рублей - бесплатная доставка, менее 500 рублей - доставка обойдется в 100 рублей. Доствака в удаленные районы города (Авиастроительный район, Приволжский район (Борисково), Дербышки, Нагорный – 150 рублей. Время доставки оговаривается в каждом отдельном случае дополнительно.

mrdoodls.ru. 528-0-825



"РУККОЛА"

Бренд поддерживает тренд на ЗОЖ и предлагает доставку правильной еды. Кулинары решили объединить свои способности, чтобы поделиться с вами самыми вкусными и полезными блюдами. При этом постарались учесть интересы всех и каждого, поэтому ко всем блюдам добавили карту пищевой ценности, чтобы следить за своим питанием вам было проще, чем когда-либо.

Цены: паста с баклажанами, 179 рублей, стейк из индейки, 189 рублей, пита, 169 рублей.

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00. Бесплатная доставка от 400 рублей (до данной суммы стоимость доставки 100 рублей). В отдаленные районы доставка бесплатная от 600 рублей (до данной суммы стоимость доставки 200 рублей).

Группа в соцсетях. 216-79-80



ТРИ ПИРОГА

По названию очевидно, что ребята предлагают доставку пирогов в различных вариациях: от осетинских до сладких. У компании существует легенда, почему они предлагают именно эти блюда. Согласно древним обычаям осетинского народа, уважаемых гостей и членов семьи всегда встречали традиционно. Накрывали на стол и подавали к обеду три осетинских пирога с различной начинкой. Каждый из пирогов символизировал собой стихию огня, воды и земли. За качество пирогов можно не переживать, их начинают готовить только в момент подтверждения оформленного заказа. Помимо пирогов можно заказать горячие блюда русской кухни.

Цены: осетински пирог с говядиной, 800 грамм, 549 рублей, русский пирог с капустой, 1200 грамм, 498 рублей.

Режим работы: круглосуточно и ежедневно. Доставка заказа в течение 40 - 60 минут, при заказе от 600 рублей - бесплатно.

kzn.3-piroga.ru. 202-08-68



"2 БЕРЕГА"

"2 Берега" - долгоиграющая служба доставки пиццы, суши и вок. Ребята одними из первых сделали круглосуточную и ежедневную службу доставки, стараются как можно быстрее доставить еду, следят за качеством, а также постоянно проводят акции. Например, пицца в подарок к заказу, три пиццы по цене 777 рублей, при покупке двух наборов роллов - третий в подарок, и другие. Список можно продолжать бесконечно.

Цены: Осетинский пирог с курицей и сыром - 490 рублей, американский скрэмбл с ветчиной и картофелем на завтрак - 220 рублей, бургер "Бродвей" - 212 рублей.

Режим работы: ежедневно и круглосуточно. Минимальная сумма заказа - 450 рублей. Бесплатная доставка (от 45 минут).

kazan.2-berega.ru 202-40-04

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 09 января 2017, 17:08Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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