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Тест редакции: кто ты за новогодним столом или какой ты казанский собутыльник

Тест редакции: кто ты за новогодним столом или какой ты казанский собутыльник
16+
Тест для поднятия новогоднего настроения

Пожалуйста, не воспринимайте сезьезно результаты теста. Всех с Новым годом!

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Тэги: Казанцы, Тесты
Автор: Асия Гиззатуллина, 30 декабря 2016, 11:57
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Комментарии

Уху евший30 декабря 2016, 12:35
кто такой Вжух? ;-|
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