Казанский лукбук: студент и танцор в ботинках-валенках, синей толстовке и зеленом пуховике

16+ Фото: Денис Петьовка

Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

АРТУР ХАФИЗОВ, 20 ЛЕТ

СТУДЕНТ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ТАНЦОР

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

Я ЛЮБЛЮ СТИЛЬ CASUAL. МНЕ КАЖЕТСЯ, У МЕНЯ СВОЯ МОДА, КОТОРАЯ СВЯЗАНА С МОЕЙ ЛЮБОВЬЮ К ТАНЦАМ.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

МНЕ НЕ НРАВЯТСЯ КЛАССИЧЕСКИЕ КОСТЮМЫ. ЭТО ПЕРЕЖИТКИ ПРОШЛОГО.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

КРЕМЛЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ И КАФЕ HUB.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ?

ZARA, BERSHKA.



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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 30 декабря 2016, 09:00Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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