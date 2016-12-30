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Казанский лукбук: студент и танцор в ботинках-валенках, синей толстовке и зеленом пуховике

Казанский лукбук: студент и танцор в ботинках-валенках, синей толстовке и зеленом пуховике
16+
Фото: Денис Петьовка
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

АРТУР ХАФИЗОВ, 20 ЛЕТ

СТУДЕНТ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ТАНЦОР

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

Я ЛЮБЛЮ СТИЛЬ CASUAL. МНЕ КАЖЕТСЯ, У МЕНЯ СВОЯ МОДА, КОТОРАЯ СВЯЗАНА С МОЕЙ ЛЮБОВЬЮ К ТАНЦАМ.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

МНЕ НЕ НРАВЯТСЯ КЛАССИЧЕСКИЕ КОСТЮМЫ. ЭТО ПЕРЕЖИТКИ ПРОШЛОГО.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

КРЕМЛЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ И КАФЕ HUB.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ?

ZARA, BERSHKA.
 

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Тэги: Стиль, Мужчины, Женщины
Автор: Асия Гиззатуллина, 30 декабря 2016, 09:00
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