На что живут и чем занимаются в свободное время казанские Деды Морозы и Снегурочки

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Надо ли быть ростом 2 метра и растить бороду, если ты работаешь Дедом Морозом, и быть длинноволосой блондинкой, если ты - Снегурочка

Нам интересно, кто в Казани работает Дедом Морозом и Снегурочкой, какая средняя оплата за поздравление и какими секретами мастерства надо обладать, чтобы стать самыми добрыми и волшебными дедушкой и внучкой в мире.

1

ДЕД МОРОЗ ИСЛАМ ГАРИФУЛЛИН

Я работаю Дедом Морозом первый год. В прошлом году работал всего на 3-4 мероприятиях, подменял другого Деда Мороза. Конечно, это сезонная работа. Официально я работаю в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Динамо" тренером по регби. Так же выступаю в регбийном клубе "Динамо-Энергия" в качестве игрока.

КАК Я СТАЛ ДЕДОМ МОРОЗОМ

Моя девушка работает артистом в одном из праздничных агентств Казани. В прошлом году ее поставили основной Снегурочкой в паре с Дедом Морозом из того же агенства, но помимо традиционного дуэта в команде нужен третий человек - это диджей-водитель, который возит новогодних героев на мероприятия и ставит нужную музыку на взрослых корпоративных праздниках. В прошлом году я помогал ребятам в качестве такого диджея-водителя. Получилось, что парень, который играл дедушку, на несколько мероприятий не успевал из-за сессии (к сожалению, она проходит именно в предновогодний период), а так как я уже знал всю программу наизусть, то у меня без проблем получилось его подменить. А поработать диджеем я позвал своего друга.

В этом году все должно было пойти по прежней схеме, но в конце ноября наш "Дед Мороз" получил много заказов в качестве ведущего на различные мероприятия и отказался работать. Агенство пригласило меня на эту роль. Я хорошо подошел для нее: у меня высокий рост (185 сантиметров), низкий голос и опыт работы за плечами.

Занятие нравится тем, что большая часть заказов - это работа с детьми. А детей я очень люблю, не зря же работаю детским тренером. Очень здорово видеть счастливые и удивленные глаза детей, когда они стараются, рассказывают стишки, а потом получают подарок из рук Дедушки Мороза - в эти моменты чувствуешь себя супергероем. Для них это настоящее чудо.

СТЕРЕОТИПЫ

Наверное, главный стереотип - это то, что Дедушка Мороз должен быть большим, как я уже говорил выше. В нашем агентстве есть реальный дедушка ростом под 2 метра и весом около 140 килограмм. Это самый востребованный дедушка в Казани. А сейчас он на 3 дня уехал в Москву, его там заказывают каждый год, причем отдают самых лучших клиентов.



ИСТОРИИ ОТ ИСЛАМА

Недавно играли с детьми в заморозки, поймали мальчика, вывели его в центр хоровода, дали микрофон, и случился вот такой диалог:

- Как тебя зовут?

- Ихо (было непонятно сказано).

- Дедушка не расслышал, повтори, пожалуйста!

- Ихо.

На этом знакомство и закончилось, то ли его звали Михон, то ли Ильхам. Продолжили общение дальше:

- Как будешь размораживаться? Стишок расскажешь? - спросили мы его.

- Да! - ответил мальчик.

И тишина...

- Ну давай, рассказывай.

- А что рассказывать? - ответил мальчик.

В итоге он нам ничего не рассказал, но нужно было выкручиваться, и мы станцевали вместе с ним танец маленьких утят.

Часто во время фотографирования, мамы берут на руки маленьких детей, которые хватаются за бороду, а мамы, не замечая этого, начинают отходить. Вот в эти моменты приходится спасать бороду, чтобы не разрушить веру в Деда Мороза.

Еще смешно было, когда на заморозках мальчик не хотел ни петь, ни стихотворение рассказать, я его попросил поотжиматься. Ну думаю отожмется раз 20, а он оказался сильным мальчиком, отжался раз 40, и мог бы наверное еще столько же, но мне пришлось его остановить, чтобы не затягивать программу.

ДОХОДЫ

В нашем агенстве в основном заказывают "дедушек" на корпоративы различных фирм, а так же в топовые развлекательные заведения и рестораны города. Именно нашу пару отправили на несколько дней в гастроли в Нижнекамск, Челны и другие города Татарстана, где артисты показывали детский спектакль, после которого выходил Дед Мороз со Снегурочкой. Всего был 21 такой выход, Дедушку Мороза со Снегурочкой увидело около 2500 детей.

Вся основная нагрузка приходится на предновогоднюю неделю, средний заработок с 20 декабря по 9 января составляет около 50 000 рублей. А вот после Нового года нас ждет всего 3-4 выхода. Кстати, тот огромный Дедушка Мороз зарабатывает около 100 000 рублей за сезон.

Конечно, есть необходимые траты. Грим стоит 600 рублей, и его хватает на сезон. Костюм одного Дедушки стоит около 40 000 рублей, но его хватает на несколько лет. Зато агенство нам возмещает проезд, а наряды стирают костюмеры, тоже из агенства.

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СНЕГУРОЧКА СВЕТА СЕРЧАЛОВА

Я работаю в дворце культуры имени Саид-Галеева и являюсь руководителем детской студии "Киндер клуб". Снегурочкой работаю уже лет 7. Помимо этой работы провожу детские развивающие занятия "мама и малыш" - это занятия для детей от 9 месяцев до 3 лет. Я люблю свою работу и считаю, мне очень повезло. Иногда бывает нет настроения, а я приду на работу, меня обнимут дети и становится хорошо.

КАК Я СТАЛА СНЕГУРОЧКОЙ

Я работала в детском центре "Мое будущее" педагогом, и на Новый год меня попросили провести утренник в роли Снегурочки. Работать в детском центре я начала с института. Однажды мой педагог подошла ко мне и попросила её заменить, потому что она там больше не может работать. Сказала выйди, пожалуйста, за меня. Вот так до сих пор и работаю.



ИСТОРИИ ОТ СВЕТЫ

Был смешной случай на празднике, посвященному 8 марта. Я говорю детям: "Давайте крикним на счёт три, мамы, мы вас любим!" Я начинаю: "Раз, два, три..", и одна девочка кричит по привычке: "Наша ёлочка гори!"

Очень часто дети представляют себя в виде животных или насекомых, однажды девочка пришла на занятия и говорит: "Я сегодня буду зайчиком". Потом на следующей день идет урок с малышами, и она говорит: "я - писька". Все родители сидят и в шоке говорят: "Кто ты?" А она опять себя так стала называть. В итоге оказалась что она птичка, девочка не могла выговорить слово.

Ещё дети часто ревнуют Снегурочку друг к другу, все берут за руку, хотят идти в хороводе именно со мной в ее роли. А еще, когда кого-то сажают на коленку, другой ребенок подходит и садится на другую.

СТЕРЕОТИПЫ

Мне кажется, у всех людей Снегурочка вызывает только радость, увидев персонажа, у людей на лице появляется улыбка. Конечно, по сказкам, да и вообще, принято считать, что Снегурочка - это маленькая девочка и внучка Деда Мороза. Поэтому больше всего приглашают на роль молодых девушек. Хотя я лично видела актрис старше 40, особенно таких много на корпоративах.

ДОХОДЫ

У меня средний заработок, который быстро уходит. Точную информацию по доходам сказать сложно, так как я работаю в своей студии. Но примерно - это 1000 рублей за 1 утренник. Это без участия Деда Мороза. Его на самом деле не часто заказывают, так как многие детки его боятся.

Еще, я очень люблю детей и не могу удержаться, каждый месяц в детских магазинах покупаю кучу игр. Я же не только Снегурочка, так же еще провожу детские дни рождения. Покупаю подарки, игрушки, хлопушки фейерверк, шишки комочки и многое другое, на что уходит не менее 1000 в месяц. В каких-то моментах, наоборот, я оказываюсь экономной. Я не трачу деньги на химчитску, стираю костюм в домашних условиях.

3

ДЕД МОРОЗ БОГДАН СТРЕЛКОВ

Дедом Морозом я работаю всего 2-ой сезон и у меня вполне хорошо получается это делать. Помимо Деда Мороза, я - руководитель детского направления в творческой лаборатории "Тень Чехова". Считаю, чтобы стать Дедом Морозом, нужно очень сильно любить радовать детей. Быть Дедом Морозом - это непередаваемые ощущения. Смотришь им в глаза и понимаешь, что они в тебя верят, и ты просто не можешь их подвести. Мне нравится помогать родителям сохранять сказку для детей.

СТЕРЕОТИПЫ

Некоторые люди заказывают, по моему мнению, совсем не Дедов Морозов, а непонятных аниматоров, в непонятных костюмах. Есть такие ленивые личности которые просто идут в магазин и покупают самые дешевые костюмы и с чистой совестью едут поздравлять детей. А родители заказывают таких, чтобы сэкономить. Им надо, чтобы просто пришёл какой-то Дед с ужасной бородой в халате и подарил ребенку подарок, да ещё и на веселе. Этого я совсем не приветствую!

Нужно к работе Деда Мороза относиться с полной серьёзностью и с радостью ехать к детям, зная, что они ждут тебя и подарков которые ты им подаришь. А не просто хотеть заработать деньги в сезон. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они уважали своих детей и выбирали для них только настоящих Дедов Морозов. А не делали это для галочки.



ИСТОРИИ БОГДАНА

Хочу рассказать Вам одну очень интересную историю. У меня есть родная сестра, которой 7 лет. В 2015, когда пришла пора Нового Года, нам, конечно, нужно было её поздравить. Тогда ей было 6 лет, и я решил поздравить ее сам. Знал, что она очень внимательно будет за мной наблюдать. Поставил для себя цель, что сестрёнка не должна узнать меня, и я сделаю для этого всё. Всё что я умею!

И какой вы думаете, узнала она меня? Нет! Я очень сильно поменял голос и надел линзы. Включил всю харизму, которой обладаю. И как бы на меня не смотрела, она не узнала. И когда я ушёл, она сказала маме, что это самый настоящий Дед Мороз, которого когда либо видела. Мне много людей говорят, что Дед Мороз это именно то, чем я должен заниматься всегда, не бросая. А мне всего 23 года.

ДОХОДЫ

Мой доход совершенно не фиксированный. У нас в команде есть прайс, но мы очень понимающие люди и с душой относимся к каждому заказчику, поэтому постоянно делаем скидки и прогибаем прайс. В среднем одно поздравление стоит от 1000 до 3000 рублей, и в конце декабря таких представлений может быть около 7 в день. А последняя неделя года - это вообще работа нон-стоп. День расписан по минутам. Я не виду подсчёт, сколько всего зарабатываю за сезон. Только после окончания сезона, можно позволить себе, для собственного интереса, произвести итоги.

Разумеется, доход - сезонный. После 31-го спрос на Дедов Морозов резко падает, конечно. Некоторые продолжают работать на скучных мероприятиях, но я по-минимуму. В течение остального года я получаю доход, работая в творческой лаборатории "Тень Чехова".

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 29 декабря 2016, 17:43Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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