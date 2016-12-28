«Хочу, чтобы в парке был каток»: казанцы об открытии Горкинского-Оместьевского леса

16+ Фото: Денис Петьовка

Казанцы рассказывают, что им понравилось, а что нет в обновленном лесу, а также об открытии какого парка в Новом году они мечтают

24 декабря прошло открытие обновленного Горкинско-Ометьевского леса, вокруг которого было много споров. С одной стороны, казанцы считали, что обновления повредят парковой зоне. В соцсетях была создана специальная группа "Спасем Горкинский и ометьевский лес" в защиту территории и сохранении его первоначального облика. С другой стороны, мы посетили открытие обновленного леса, и на первый взгляд кажется, что после реконструкции внешний вид и инфраструктура выглядят очень даже привлекательными.

Чтобы немного прояснить ситуацию, мы спросили у посетителей, что им нравится в парке, что нет, а также, какой парк мечты они хотят в следующем году в Казани.



Диас Галиаскаров

Частный предприниматель

- В этом году пришел покататься в Горкинско-Ометьевский лес в первый раз, и был приятно удивлен тому, какие изменения произошли. Бывал тут редко, потому что привык кататься на лыжах на Дубравной или рядом с озером Лебяжье. Там было красивее, чем в здешнем лесу. Мне не нравилось, что не было освещения дорожек, и из-за этого не было возможности приехать после работы с семьей.

Появились освещение, дорожки, красивая лыжная база - это радует. Но, жаль, что прокат работает только до 8 вечера, а прокат лыж теперь стоит 150 рублей. Вроде, он подорожал с прошлого года на 50 рублей. Так что советую приходить кататься со своими лыжами.

Я слышал, что активисты выступали против изменений в лесу. И сам переживал, что его испортят. Но оказалось, что он выглядит вполне нормально. В будущем хочу открытие похожего парка, где есть не только воркаут зона (зона с тренажерами для уличных тренировок), но и велодорожки, лыжня и каток. Хочу, чтобы был прокат спортивного оборудования, который работает хотя бы до 10 вечера. Тогда я, с удовольствием, буду приходить туда после работы. Да, и мне хочется, чтобы такие парки открылись для жителей Авиастроительного, Кировского и Московского районов.





Ленар, Алена и их первенец - Адель

Семья на отдыхе

- Мы первый раз пришли в лес, потому что узнали о его обновлениях в интернете. До реконструкции ни разу не были в парке. Живем рядом с Советской площадью, и это место кажется далеким и неизвестным. В целом знакомые, которые живут на "Квартале", Авиастроительном районе и центре, тоже не посещали место. Считалось, что тут даже негде гулять.

Нам понравилось, что в обновленном лесу появились интересные строения, детские горки, освещаемые лыжные тропы и ларьки с уличной едой. Но вот жаль, что на днях выпал снег, и он повсюду на дорожках. Работает один трактор, который не успевает его разгрести, и посетителям приходится перелезать через сугробы.

Больше всего нам нравится парк Урицкого, там много деревьев, зелени, лавочек. На следующий год хочется открытия похожего большого парка с зеленью в Казани ближе к центру или Советской площади с детскими горками и лыжной трассой. Все-таки сюда ездить очень далеко.

Наталья Александровна и Саша

Бабушка и внук на отдыхе

- Парк, несмотря на все слухи, оказался замечательным. Еще при его строительстве, мы проходили рядом с лесом и думали, что все ограничится только этой аркой при входе, а остальное не поправят. Нравится, что результат оказался хорошим. Его достоинства (лыжная трасса и лес) сохранились, а опасные неосвещаемые дорожки и мусор вокруг исчезли. Мы живем рядом, и нам нужно было такое оживление. Единственное, в парке пока работают не все из представленных ларьков с едой. Цены на еду выше среднего по Казани (треугольник стоит 50 рублей), но для парка вполне приемлемы.

Меня также радует соседний сквер около ТЦ "Франт". Помните, какая история с ним была? Сначала было озерцо, которое испортили и превратили в болото. Потом на его месте хотели построить заправку. Жильцы, под чьими окнами собирались открыть бензозаправку, возмутился. И только потом вернули сквер и обиходили территорию. В целом микрорайон близ Проспекта Победы очень хороший для прогулок с детьми. Почти в каждом дворе есть игровые площадки. Единственная проблема - подростки, которые все расшатывают.

В следующем году хочется, чтобы появились новые парки, но все зависит от бюджета города. Конечно, хочется такую же Набережную, как в Альметьевске, но у нас не так много денег. Кроме того, в нашем бюджете наверняка есть дыры, и нужны траты на многое другое.



Полина Мухорчева

Спортсменка, занимается академической греблей

- Лыжи - мое хобби. Я стараюсь кататься раза три в неделю, а после лыжной прогулки меня ждут дневные тренировки по академической гребле. Ранее всегда каталась близ озера Лебяжье на трассе "Динамо". На днях друзья сказали, что здесь хорошая трасса, а сам лес изменился в лучшую сторону. Конечно, уже при входе парк впечатляет. Но площадь леса 26 гектар, мне интересно, все ли облагородили? В частности, интересно, чистят ли лыжню? Потому что вдоль прогулочных зон кругом снег. А, как известно, для конькового хода обязательно чистить трассу, иначе нет толка от места.

Я часто езжу в другие города и посещаю парки. Хочется, чтобы и в нашем городе было больше красоты и места для прогулок, как в современных европейских городах.



Людмила Венеева и пес Стёпка

Пенсионерка

- Мы живем рядом и каждый день ходим куда-нибудь гулять с собакой рядом с домом. В Казани открылось множество парков, но до них неудобно добираться. К тому же, собака охотничья и может укусить, и массовые места - не для нас. Поэтому в прошлом году, когда узнали, что Горкинско-Ометьевский парк реконструируют, мы стали помогать благоустройству и ходили на субботники. С воскресенья мы гуляем здесь ежедневно. Обещали, что здесь откроется площадка для выгула собак, но пока ее нет. Очень ждем, так как в Казани всего две официальные площадки для собак.

В будущем хочу еще один парк с большим лесом. У меня астма, и невозможно дышать загрязненным от машин воздухом.



Глеб и его папа Денис

- Раньше в Горкинско-Ометьевском лесу можно было покататься только на лыжах. Помимо этого заняться было нечем, а не освещаемые прогулочные тропинки казались опасными. Поэтому мы ходили гулять в парк Урицкого и в парк Горького, катались на лыжах в Дербышках в Березовой роще, где трамплин. После реконструкции Ометьевский лес однозначно стал лучше.

Нам нравится парковая зона, и больше всего детская площадка. Она напоминает карту прохождения со сложными заданиями. Есть сетка, горки, качели и другие испытания, которые надо выполнить. Правда я уже все прошел, и мне стало скучно. Хочется, побольше мостиков!

Хотим в будущем такой же парк. Только, чтобы там детские площадки были еще интереснее и больше. Потому что сейчас кажется, что все остальные парки проигрывают этому.





Владимир и внучка Ралина

- Мы пришли в парк в первый раз, но не успели обойти его целиком, потому что сразу же встретили на входе ледяную горку. Узнали о реконструкции парка не так давно, хотя живем рядом. Как-то проезжали мимо места, и заметили, что здесь что-то постоянно светится.

В прошлые годы, до того, как прошла реконструкция, мы все равно пару раз в сезон посещали место. Катались на лыжах, гуляли по хорошей тропе, катались с горки, собирали орехи. Видно, что обновленный лес до конца не готов: чего-то не хватает, идут строительные работы. Надеюсь, все достроят до весны.

Мне кажется, мечтать о новом парке даже не надо. У нас все сходят с ума по набережным, сравнивают парки с американскими. Я вот думаю, а почему ж тогда русские не ориентируются на США в других вопросах. Так что, нам главное, чтобы был порядок в городе.





Саша и Аура

Туристы из Сибири

- Мы приехали в Казань из Новосибирска на Новый год и будем до 3-го января. В сравнении с Сибирью в Поволжье классная погода. К примеру, у нас позавчера было -36 градусов. У меня (у Саши) здесь живут родственники неподалеку от парка. Из окна мы увидели, как классно светится парк. Конечно, решили заглянуть. Место понравилось, но считаем, что надо сделать побольше входов в лес. Он огромный (говорят около 20 гектар), его приходится долго обходить, чтобы добраться до выхода. Также стоит убрать снег стоит с дорог, неудобно ходить из-за сугробов, а еще сделать горки для взрослых. Для детей много классных горок, а нам негде покататься.

Помимо Горкинско-Ометьевского леса мы еще нигде не были и не можем оценить, что самое интересное в Казани. Но в сравнении с Новосибирском - парк очень хороший. У нас же мало мест для прогулок. Город в застройках, как Москва. Хотим посетить город летом, приехать на время кубка Конфедераций. Говорят, где "Казань-Арена" будет новая набережная, хочется на нее посмотреть.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 28 декабря 2016, 17:53Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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