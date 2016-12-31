Эксперимент редакции: за сколько Почта России доставит открытки в Лондон, Казань и Москву

16+ Фото: Денис Петьовка

Редакция отправила новогодние поздравления в разные уголки мира и выяснила, как быстро доставляется корреспонденция

Готовясь к традиционному почтовому завалу перед Новым годом, мы решили устроить эксперимент и проверить, как долго будет идти корреспонденция в разные уголки мира - от Казани до Лондона. Специально для наших читателей мы создали уникальные открытки с достопримечательностями Казани и отправили новогодние поздравления жителям 8 городов – Казани, Набережных Челнов, Москвы, Евпатории, Магнитогорска, в столицу Великобритании - Лондон, и город Термез в Узбекистане.

Также мы не могли обделить вниманием человека, которого обсуждал весь мир в ноябре - нового президента США Дональда Трампа.

Согласно расчетам, которые можно сделать на сайте "Почты России" наши письма должны дойти через:

Из Казани в Казань - 2 дня

Из Казани в Набережные Челны - 5 дней

Из Казани в Москву - 4 дня

Из Казани в Евпаторию - 9 дней

Из Казани в Магнитогорск - 10 дней

Из Казани в Лондон - 13–21 день

Из Казани в Термез - 4 дня

Из Казани в Вашингтон - 12–20 дней

Все письма были опущены в ящик почтового отделения N66 на улице Черноморская, 3. Отправка 5 писем по России обошлась нам в 95 рублей, то есть 19 рублей за штуку – отправка обычного письма в любой город страны стоит одинаково, а вот в Британию, Узбекистан и США - 31 рубль за письмо.

Результаты

Каждого, кто получил открытку мы попросили сфотографировать ее на фоне своего города и дать небольшой комментарий. Ожидание длилось недолго. Уже через 2 дня после отправки первая открытка пришла жительнице Казани - Регине Каюмовой. Всё как и обещала нам "Почта России".

Второй адресат - Лилия Галимова из Набережных Челнов получила нашу открытку спустя 6 дней после отправки.

- Открытка безумно понравилась, не видела ничего подобного. И впечатления от нее такие теплые, уютные. В я Казани жила, уезжала, снова возвращалась, затем опять уезжала. У меня непростые отношения с Казанью, но я этот город просто обожаю! Набережные Челны — это чистый город. Когда приезжала из Казани, всегда чувствовала разницу именно на слух. Здесь тихо. В Казани суета, ее я тоже по-своему люблю. Приезжайте в Челны - отдохнуть от шума, от машин и от суеты!

Третье послание для жителя Магнитогорска - Дениса Цыганова добиралось 10 дней.

- Открытка крутая, правда, я ни слова не понял. Надеюсь, там написано что-то хорошее. Наверное про чак-чак и треугольники. Я приезжал в Казань, когда мне было 6 лет, а потом уже в 15 лет — вместе с родителями. Очень красивый город, такой чистый и разноцветный. Мне бы хотелось бывать здесь почаще. Больше всего впечатлил Кул Шариф, просто загляденье! Не думаю, что вам захочется приехать в Магнитогорск, ведь в Казани — «Ак барс», а у нас — «Металлург». У нас все горожане болеют хоккеем. Хотя зря я это сказал наверное, мы очень дружелюбные. Приезжайте, конечно! Покажем вам место, где заканчивается Европа, и начинается Азия.

А вот до москвички Елены Ткач послание шло 10 дней, вместо обещанных четырех.

- Открытка чудесная, такая необычная, пропитанная духом Татарстана. Сразу понятно, откуда она. Если бы я возвращалась домой из вашей республики, обязательно бы взяла друзьям такие открыточки. В Казани впервые побывала во время майских праздников в прошлом году. Много гуляла по вашему центру, меня впечатлили старинные постройки, в особенности, церкви и храмы. По сравнению с Москвой третья столица намного спокойнее, нет той бешеной суматохи, спешки. Очень тихо и спокойно. Москву можно либо любить, либо ненавидеть. Я ее обожаю, поэтому всех зову в гости в наш чудесный город. Он тоже старинный, и здесь много красоты. Каждый россиянин должен увидеть Красную площадь и Кремль, побывать в Мавзолее, сходить в Третьяковскую галерею.

В такой же срок, 10 дней, новогоднюю открытку в совоем почтовом ящике нашла жительница солнечного Крыма - Екатерина Миронова.

- Я живу в курортном городе Еапатория, у нас тепло и есть море) Считаю, что все должны побывать в нашем Крыму. Было безумно приятно увидеть бумажное письмо в почтовом ящике, а когда я его открыла и увидела, милую открытку с поздравлением - вообще растаяла. Казань я очень люблю и жалею, что не могу бывать там так часто, как хотелось бы. В этом городе мне всегда очень уютно как дома, каждый раз я нахожу его все более красивым и всегда советую друзьям побывать в этой красоте.

Через 13 дней письмо из Казани в Лондон долетело до Ивана Подгурского.

- Очень обрадован открыткой из любимой заснеженной России (в Лондоне на Новый год почти не бывает снега). Письмо из России - всегда праздник, а особенно, когда в нем такой теплый привет из Казани, где мне посчастливилось побывать летом 2015 года. Еще тогда я понял, что это был далеко не последний мой визит, и это не только потому что там живут очень дорогие мне люди, но и потому что тем летом каждый день Казань показывала себя с новой стороны. Надеюсь в следующий мой приезд у меня будет больше времени, хочется сделать все то что не успел тогда, продолжить идти по тому бесконечному списку казанских приключений! Так же жду всех казанцев в Лондоне! Город, в принципе, не нуждается в особом представлении, но я хотел бы отметить, что кроме известных достопримечательностей архитектуры и культуры, Лондон за последнии годы стал превращаться в столицу маленьких кафе и ресторанов, предлагающих кухню со всех уголков планеты и в большинстве случаев все у них получается чертовски вкусно!

Самым долгим оказалось путешествие письма до Узбекистана. Гуля Алханова дождалась открытки лишь через 15 дней после отправки.

- Открытка очень понравилась своим необычным дизайном, сразу всплыли воспоминания о прогулках по Казани: у Чаши, Кул-Шарифа, набережной. В Казани была несколько раз и с каждым приездом замечаю - она все больше и больше преображается, становится сказочно-красивой. В этот город всегда хочется возвращаться ещё и потому, что там живут мои дети и внук.

Термез стоит посетить, чтобы прикоснуться к тайне истории нашего города, посетить такие достопримечательности как Термез-Ота, памятник кирк-киз, буддийский культовый центр Кара-Тепа, побольше узнать о восточных ценностях и традициях нашего народа. Нашему городу в 2002 году исполнилось 2500 лет. Самые лучшие времена для посещений нашего города это май, сентябрь и октябрь. У нас тепло, очень много фруктов и самобытных базаров.

Дошло ли наше письмо Дональду Трампу осталось загадкой. Но мы надеемся, что когда он 20 января он сядет за рабочее место, на столе его будет ждать наше послание.

Итоги эксперимента



Все наши письма дошли до адресатов - и на том слава богу! Из восьми писем, в срок доставили 3 письма - в Казань, Лондон и Магнитогорск. Остальные опоздали на один-два дня, а в Термез открытка пришла аж на 11 дней позже.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Светлана Михайлова , 31 декабря 2016, 12:36Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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