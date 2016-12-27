Хеппи энд или продолжение следует: 8 громких и тихих закрытий 2016 года в Казани

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Что закрылось в 2016 году, и почему это произошло

Обычно мы делимся с читателями только что открывшимися заведениями нашего города в специальной рубрике "Новое место". Но в конце 2016 года захотелось развернуть тему общепита и развлечений на 180 градусов и, наоборот, рассказать о тех (известных) местах, которые не смогли пережить "тяжелые времена".



МУЛЬТИПЛЕКС "КИНОМЕЧТА"

"Киномечту" казанцы помнят, как крупный кинотеатр, открывшийся еще в далеком 2007 году в "Парк Хаусе". В кинотеатре по демократичным ценам (там были одни из самых низких цен на билеты) показывали фильмы в традиционном и в 3D формате всех жанров.

Летом кинотеатр был закрыт на ремонт, и в конечном счете было принято решение не открывать его вновь. По словам Наиля Сагидуллина, бывшего управляющего кинотеатра: "В нашем случае стоял вопрос о том, кто больше заплатит. Помещение, занимаемое кинотеатром, - это собственность торгового центра. Здесь все очень просто: кто готов платить больше, тот и будет работать".

На месте кинотеатра 30-го декабря 2016 года планируется к открытию кинотеатр сети "Синема 5". Об этом сообщила пресс-служба кинотеатра. В кинотеатре будет 8 залов на 957 человек. Билеты на утренние сеансы обойдутся в 120 рублей, на вечерние - 200 рублей. А по выходным и в праздничные дни будут увеличиваться на 30-100 рублей, - сказано на официальном сайте кинотеатра. Что ж, остается только ждать открытие нового места.



МУЗЕЙ СОВЕТСКИХ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ

О планируемом закрытии представители Музея советских игровых автоматов рассказали еще в конце 2015 года. В 2016 году сообщалось, что в здании музея должен был разместится камерный театр "Театр. Акт". По словам директора заведения Анны Законовой, здесь в идеале должен был быть Дом культуры и творчества. Планировалось, что в здании будут располагаться кинотеатр, лекторий, "Театр. Акт", OldSkool Bar, кафе "Всё суп" и школа дизайнера одежды Ренаты Дорофеевой. Заведение (Под названием "ДК-21") просуществовало в новом формате около трех месяцев, а после закрылось. Причиной закрытия стала экономическая ситуация.

"Театр. Акт" покинул помещение еще до закрытия "ДК-21", и сейчас располагается на Адмиралтейской. По словам представителей театра, им дали бесплатное помещение в Кировском районе, и в конечном счете ребята решили переехать туда.

Но помещение на месте бывшего музея и "ДК-21" не осталось пустым. Летом на Кремлевской, 21 открылся гастропаб "Дом", о котором наш портал рассказал в рубрике "Новое место".



HONEY HOUSE

Караоке-бар Honey House - один из первых проектов казанской сети ресторанов "Гурмэ Групп". Заведение открылось на втором этаже пустующего бизнес-центра на Пушкина, 52, и по-сути, у него было мало шансов. Тем не менее, проект оказался успешными, и Honey House пользовался популярностью на протяжении 5 лет.

Казалось бы, дела у бара шли прекрасно, в соцсетях постоянно анонсировались веселые вечеринки и фотоотчеты с прошедших событий. Но в конце лета внезапно появилась информация о том, что Honey House прекратил свою работу, и на его месте запускается проект "Ели-пели". Наш портал посетил новое место и пообщался с управляющим. Как оказалось, инвесторы нового заведения оказались прежними, что и у Honey House. Пожелания казанцев к заведениям меняются, и задача "Ели-пели" учесть эти изменения.

В новом кафе полностью изменился интерьер, меню, управляющая команда, но есть и схожие элементы с концепцией Honey House. В новом заведении два раздельных зала: один отдан под кафе, второй - под караоке. Кафе-бар работает ежедневно, а зал караоке работает в режиме ночного клуба.







РЕСТОРАН "НАРАТ"

Одно из самых громких событий года - майский пожар в ресторане "Нарат", в результате которого он сгорел дотла. Причины пожара до сих пор выясняются. Трудно было найти казанца, не знающего этот ресторан. Люди, бронировавшие свадьбы летом были расстроены.

Тем не менее, команда, работающая в ресторане не сдалась. Буквально в течение месяца в группе ресторана "Вконтакте" появился пост: "Дорогие Друзья! К великому сожалению нашего любимого ресторана "Нарат" не стало. Нам тяжело далась эта утрата, но мы не опускаем руки и запускаем новый проект. И сегодня у нас проходит первый свадебный банкет!"

Ресторан под названием "ДОМ" открылся по соседству с местом, где раньше располагался "Нарат". Внешний вид ресторана близок прежнему. Так что, казанцы, которые хотят отметить свадьбу или банкет за городом близ озера Лебяжье, могут не отстаиваться, бронирование событий в новом месте идет полным ходом.



РЕСТОРАН "КУПЕЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ"

Ресторан русско-французской кухни на Петербургской принадлежал сети ресторанов "Танго Групп". Казанцы любили заведение за его аутентичный интерьер. Находясь с ресторане, ты словно погрузился в 19 век. Внешний вид заведения тоже радовал: двухэтажное кирпичное здание, построенное в 2008 году, создавало ощущение старинной постройки. Несмотря на его достоинства, закрытие заведения произошло в июле и связано с тем, что собственник продал здание.

По его словам, представителей "Танго Групп", заведение не будут открывать в другом месте, и что будет на месте "Купеческого собрания" в здании, они не знают.

Сейчас "Танго Груп" работает надо новым кафе-баром "Носорог", которое открылось в декабре на Меридианной, 2.



Подробнее на «БИЗНЕС Online»:https://www.business-gazeta.ru/news/318847

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС DYNAMITE GYM

Одна из самых первых "качалок" Казани, пользовалась большой популярностью. Весной и летом 2016 года вокруг спортивного комплекса ходило много слухов. Говорили, что заведение то закрывается, то открывается. В конечном счете, летом оно прекратило свою работу.

Клиенты фитнес-центра Dynamite Gym попали в неприятную ситуацию, потому что не знали о его закрытии. Двери тренажерного комплекса опечатала администрация спортивного заведения и никому не сообщила. Причиной закрытия зала оказался конфликт двух бывших компаньонов легендарной "тренажерки" - известного казанского бодибилдера Александра Хайкина и семьи Булата Аскерова. Подробнее о "разборках" мы писали в материале на портале ProKazan.ru.

Заведение находится в опечатанном состоянии, и то, что с ним будет в 2017 году пока не ясно. В группе "Вконтакте" лишь изредка появляются посты от клиентов, которым не вернули деньги за абонементы, или от тех, кто скучает по любимому тренажерному залу.



РЕСТОРАН ART COFFEE

Долгоиграющий ресторан Art coffee принадлежал группе рестораторов Bulatov Group. Он представлял собой два больших зала и летнюю веранду. Летом стало известно, что та часть ресторана, которая расположена ближе к парку Тысячелетия, была закрыта и продана под новое заведение - кофейню Beanhearts, которая пришла в Казань из Набережных Челнов. "Арт кофе" продолжал свою работу в другой части здания и на летней веранде в парке.

Осенью же стало известно, что ресторан полностью прекращает свою работу, и на его месте (во втором зале) откроется винный бар-магазин московской сети "Хлеб и Вино". Это совместный проект писателя и телеведущего Сергея Минаева и казанского ресторатора Айдара Булатова, которому принадлежал "Арт кофе".

По словам маркетолога "Хлеб и вино", было понятно, что концепцию места пора менять и переходить к чему-то новому. Учредители Art coffee приняли решение открыть новое заведение с акцентом на винные напитки. Была инициирована командировка команды в Санкт-Петербург и Москву в целях изучения местных модных заведений. Ребята посетили множество разных ресторанов и баров, последним из которых стал "Хлеб и Вино" Минаева. Концепция настолько понравилась казанцам, что было принято решение о покупке франшизы.





ОТЕЛЬ COURTYARD MARRIOTT

Отель находился в самом центре Казани в 100 метрах от станции метро "Кремлевская" и Казанского Кремля. Внутри располагался бар, который часто использовался казанцами для проведения банкетов и встреч, а также популярная летняя терраса на крыше, откуда можно было полюбоваться панорамным видом на Казанский Кремль.

В конце ноября некоторые СМИ активно анонсировали, что отель закрыт на неопределенный срок в связи с процедурой банкротства собственника здания. Подробнее ситуацию наш портал описывал ранее. Здание закрыто для посетителей как минимум до февраля, пока спор между владельцем и управляющим отеля не будет решен в суде. Кроме того, его планируют продать в 2017 году, как только закончится инвентаризация и найдется покупатель.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 27 декабря 2016, 18:04Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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