Казанский лукбук: дизайнер одежды в пушистой шубе, винтажной юбке и носках с люрексом

Афиша | Отдых
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ЛИХАРЕВА АЛЬБИНА, 28 ЛЕТ
ДИЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ
1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
МНЕ НРАВЯТСЯ РАЗНЫЕ ЭПОХИ И РАЗНЫЕ СТИЛИ. ВЫБИРАЯ ОДЕЖДУ, ПРИДЕРЖИВАЮСЬ НЕ КОНКРЕТНОГО СТИЛЯ, А КУДА Я ИДУ И С КАКИМИ ЦЕЛЯМИ. ОДЕЖДА - ЭТО БЕЗУСЛОВНО НАШЕ НАСТРОЕНИЕ, ПЛЮС ЕЩЁ И ИНСТРУМЕНТ.
2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?
В ОДЕЖДЕ РАЗДРАЖАЕТ НЕУМЕСТНОСТЬ - ВСЕМУ СВОЁ МЕСТО, ЧРЕЗМЕРНОСТЬ - "ДОРОГО-БОГАТО". НЕ ЛЮБЛЮ КОГДА ОДЕЖДА ЛЮДЕЙ НЕОПРЯТНА, А ПРИ ВЫБОРЕ В МАГАЗИНАХ - ПЛОХОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - КРИВЫЕ ШВЫ, ТКАНЬ В ЗАЦЕПКАХ.
3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?
ЛЮБИМОЕ МЕСТО В КАЗАНИ - КРЕМЛЬ. В СТУДЕНЧЕСТВЕ В ЛЕТНЮЮ СЕССИЮ ПРИХОДИЛА ГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ, В БУДНИ ТАМ ОЧЕНЬ СПОКОЙНО И УМИРОТВОРЕННО.
ЕСЛИ ДЕНИМ - ТО LIVE'S, ИНТЕРЕСНАЯ ОБУВЬ - UTERQUE И ASH В ЦВЕТНОМ В МОСКВЕ, ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, КОСТЮМЫ - I AM STUDIO И 12STOREEZ, ZARA, MANGO. НРАВИТСЯ БОГАТАЯ ПОДБОРКА РОССИЙСКИХ, ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ В PODIUM MARKET. МНОГОЕ ИЗ МОЕГО ГАРДЕРОБА ИЗ ВИНТАЖНОГО МАГАЗИНЧИКА @MIXANDMATCHVINTAGE.
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