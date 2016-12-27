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Казанский лукбук: дизайнер одежды в пушистой шубе, винтажной юбке и носках с люрексом

Казанский лукбук: дизайнер одежды в пушистой шубе, винтажной юбке и носках с люрексом
16+
Фото: Денис Петьовка
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

ЛИХАРЕВА АЛЬБИНА, 28 ЛЕТ

ДИЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ


1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

МНЕ НРАВЯТСЯ РАЗНЫЕ ЭПОХИ И РАЗНЫЕ СТИЛИ. ВЫБИРАЯ ОДЕЖДУ, ПРИДЕРЖИВАЮСЬ НЕ КОНКРЕТНОГО СТИЛЯ, А КУДА Я ИДУ И С КАКИМИ ЦЕЛЯМИ. ОДЕЖДА - ЭТО БЕЗУСЛОВНО НАШЕ НАСТРОЕНИЕ, ПЛЮС ЕЩЁ И ИНСТРУМЕНТ. 

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

В ОДЕЖДЕ РАЗДРАЖАЕТ НЕУМЕСТНОСТЬ - ВСЕМУ СВОЁ МЕСТО, ЧРЕЗМЕРНОСТЬ - "ДОРОГО-БОГАТО". НЕ ЛЮБЛЮ КОГДА ОДЕЖДА ЛЮДЕЙ НЕОПРЯТНА, А ПРИ ВЫБОРЕ В МАГАЗИНАХ - ПЛОХОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - КРИВЫЕ ШВЫ, ТКАНЬ В ЗАЦЕПКАХ. 

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

ЛЮБИМОЕ МЕСТО В КАЗАНИ - КРЕМЛЬ. В СТУДЕНЧЕСТВЕ В ЛЕТНЮЮ СЕССИЮ ПРИХОДИЛА ГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ, В БУДНИ ТАМ ОЧЕНЬ СПОКОЙНО И УМИРОТВОРЕННО.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ?

ЕСЛИ ДЕНИМ - ТО LIVE'S, ИНТЕРЕСНАЯ ОБУВЬ - UTERQUE И ASH В ЦВЕТНОМ В МОСКВЕ, ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, КОСТЮМЫ - I AM STUDIO И 12STOREEZ, ZARA, MANGO. НРАВИТСЯ БОГАТАЯ ПОДБОРКА РОССИЙСКИХ, ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ В PODIUM MARKET. МНОГОЕ ИЗ МОЕГО ГАРДЕРОБА ИЗ ВИНТАЖНОГО МАГАЗИНЧИКА @MIXANDMATCHVINTAGE.
 

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Тэги: Стиль, Женщины, Лукбук
Автор: Асия Гиззатуллина, 27 декабря 2016, 13:16
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Комментарии

Горожанин27 декабря 2016, 13:40
овца
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Комдив Котов27 декабря 2016, 13:51
Все черным-черно, взгляду не за что зацепиться.
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Горожанин27 декабря 2016, 14:00
Я вам предлагаю трусы из стекловаты и носки такие же, вот их одевайте и никогда не снимайте вам очень идёт!
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Дюма27 декабря 2016, 14:13
И ВОТ ОЧЕРЕДНОЕ ПОРАЖЕНЬЕ
С ОНЕГИНЫМ ОПЯТЬ ЗАТМЕНЬЕ
ОПЯТЬ КРАСОТКИ В МОДЕ ПРЕДСТАЮТ
А ДНИ ЕГО ЛЕТЯТ А НЕ ИДУТ
ОПЯТЬ ОН СРАЗУ В ДВУХ ВЛЮБЛЁН
ДРУГИМ ДОСТАЛИСЬ И ОН СОКРУШОН
ЕМУ ОСТАЛГСЬ ЛИШЬ ОПЯТЬ
СМОТРЕТЬ И ПЛАТЬЯ СОЗЕРЦАТЬ
И ВНОВЬ ДАВАТЬ ОЦЕНКУ ДАМАМ
КАК НОВЫМ ПЛАСТИКОВЫМ РАМАМ
НЕТ В ЭТОМ ОН НЕ ПРЕУСПЕЛ
И ЭТО БЫЛ ЕГО УДЕЛ
И ОН ОПЯТЬ ОПЯТЬ МЕЧТАЕТ
КАК НА МАШИНЕ РАЗЪЕЗЖАЕТ
И КАК БЫ ТАК СОВСЕМ СЛУЧАЙНО
САЖАЕТ ИХ В САЛОН СВОЙ ТАЙНО
1
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Горожанин27 декабря 2016, 14:53
Страшная, но одежда и макияж вытягивают ее
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Горожанин27 декабря 2016, 15:22
Носков с люрексом не увидела, а заметила три оригинальные цепочки. Девушка с претензией. Мне понравилась:-)
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Горожанин27 декабря 2016, 15:36
Одета вполне практично, красиво, по погоде.
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