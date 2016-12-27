Новогодние каникулы 2017: афиша открытия городских елок в Казани и интерактивная карта

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Редакция собрала все адреса городских елок и даты их открытия

27 ДЕКАБРЯ 2016

В 16.00 состоится торжественное открытие новогодней площадки в жилом комплексе «Казань XXI век» (Курская 20). Запланировано новогоднее представление с участием творческих коллективов, Деда Мороза и Снегурочки и развлекательная программа.

А в 17.00 состоится долгожданное открытие новогоднего городка в парке «Сосновая роща», который большинство привыкли называть парком ДК «Химиков» (Ямашева 1).

В это же время, в 17.00, открытие новогодней площадки в пригороде - поселке Вознесенское ( Советский район, сельский клуб, Нардуган 45)

28 ДЕКАБРЯ 2016

В 17.00 состоятся народные гуляния на торжественных открытиях елок сразу по двум адресам, знакомым любому проживающему в этих районах: в парке «Континент» (Ново-Савиновский район, Гаврилова 104) и в парке Петрова (Кировский район, улица Халтурина).

29 ДЕКАБРЯ 2016 На четверг запланированы открытия во многих районах города. С 16.00 всех жителей ждут на интерактивных постановках с участием Деда Мороза и Снегурочки по следующим адресам: Нагорный (Советский район, Дорожная 35), жилые массивы Залесный, Юдино и Красная Горка (Кировский район), парк им.Урицкого (Московский район, улица Гагарина). Также, если позволит погода, то откроется традиционный ледовый городок с горками и скульптурами из фольклорных композиций русских народных сказок около театра кукол «Экият» (Вахитовский район, Петербургская 57).

30 ДЕКАБРЯ 2016

Последними зажгутся красочные огни Центральной городской елки высотой 42 метра в Вахитовском районе, на Площади 1000-летия.

Кстати, ранее уже открылись городские елки по адресам:

ВАХИТОВСКИЙ РАЙОН:

Кремлевской набережной (Федосеевская 1) расположена на территории "Сказочного городка". Подробнее о мероприятиях, которые здесь проходят можно узнать в нашем предыдущем Елка на(Федосеевская 1) расположена на территории "Сказочного городка". Подробнее о мероприятиях, которые здесь проходят можно узнать в нашем предыдущем материале

Также традиционный новогодний городок уже открыт в обновленном парке «Черное озеро» (улица Дзержинского).

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:

Очередную зиму казанцев радует елка в "Зимнем бульваре" на парковке ТЦ «Мега» (Победы 141). Здесь множество локаций с новогодними декорациями, праздничными атрибутами и развлекательно-игровыми зонами.

Ханский двор» у ипподрома ( Патриса Лумумбы 47а), о котором мы уже писали Одна из новинок этого года - национальная новогодняя деревня «» у ипподрома ( Патриса Лумумбы 47а), о котором мы уже писали ранее . Также здесь есть бесплатный каток и незамерзающий фонтан.

Еще новогодние площадки в Советском районы расположены в микрорайоне Азино-1 (сквер «Гулливер», Победы 172, в микрорайоне Азино-2 (Минская 22), в микрорайоне Танкодром (Карбышева 15), в поселках Царицыно (Поперечно-Азинская) и Дербышки (сквер на Парковой) и на Пионерской 10.

ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН:

Здесь уже открыто шесть новогодних городков: в сквере Филармонии (перекресток улиц Павлюхина и Назарбаева), в детском парке на перекрестке улиц Мавлютова и Сыртлановой, в жилых массивах Кукушкино, Отары, Мирный и Петровский.

МОСКОВСКИЙ И КИРОВСКИЙ РАЙОНЫ:

Центральные елки этих районов откроются уже в ближайшем будущем, а пока можно посетить новогодние городки в жилом массиве Левченко и в Адмиралтейской слободе («Сад рыбака»).

НОВО-САВИНОВСКИЙ РАЙОН:

Центральной елкой в Ново-Савиновском районе считается та, которая будет открыта в парке "Континент". Дополнительные праздничные елки установлены по адресам Амирхана 83 и Ямашева 73.

АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН: Главная елка Авиастроительного района открыта на территории парка «Крылья советов» (перекресток Копылова и Кошевого), а дополнительные еще по 5 адресам: на площади завод КМПО (Дементьева 1), в жилых массивах Жилплощадка Сухая река (Граничная 2), Кадышево (Зорге 2/5), Северный (Кутузова 15) и Борисоглебское (Школьная 4а).

Полная карта городский елочных городков:

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 27 декабря 2016, 12:05Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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