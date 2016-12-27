Новогодние каникулы 2017: афиша открытия городских елок в Казани и интерактивная карта
16+
Редакция собрала все адреса городских елок и даты их открытия
27 ДЕКАБРЯ 2016
В 16.00 состоится торжественное открытие новогодней площадки в жилом комплексе «Казань XXI век» (Курская 20). Запланировано новогоднее представление с участием творческих коллективов, Деда Мороза и Снегурочки и развлекательная программа.
А в 17.00 состоится долгожданное открытие новогоднего городка в парке «Сосновая роща», который большинство привыкли называть парком ДК «Химиков» (Ямашева 1).
В это же время, в 17.00, открытие новогодней площадки в пригороде - поселке Вознесенское (Советский район, сельский клуб, Нардуган 45)
28 ДЕКАБРЯ 2016
В 17.00 состоятся народные гуляния на торжественных открытиях елок сразу по двум адресам, знакомым любому проживающему в этих районах: в парке «Континент» (Ново-Савиновский район, Гаврилова 104) и в парке Петрова (Кировский район, улица Халтурина).
29 ДЕКАБРЯ 2016
На четверг запланированы открытия во многих районах города. С 16.00 всех жителей ждут на интерактивных постановках с участием Деда Мороза и Снегурочки по следующим адресам: Нагорный (Советский район, Дорожная 35), жилые массивы Залесный, Юдино и Красная Горка (Кировский район), парк им.Урицкого (Московский район, улица Гагарина).
Также, если позволит погода, то откроется традиционный ледовый городок с горками и скульптурами из фольклорных композиций русских народных сказок около театра кукол «Экият» (Вахитовский район, Петербургская 57).
30 ДЕКАБРЯ 2016
Последними зажгутся красочные огни Центральной городской елки высотой 42 метра в Вахитовском районе, на Площади 1000-летия.
Кстати, ранее уже открылись городские елки по адресам:
ВАХИТОВСКИЙ РАЙОН:
Елка на Кремлевской набережной
(Федосеевская 1) расположена на территории "Сказочного городка". Подробнее о мероприятиях, которые здесь проходят можно узнать в нашем предыдущем материале
.
Также традиционный новогодний городок уже открыт в обновленном парке «Черное озеро» (улица Дзержинского).
СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
Очередную зиму казанцев радует елка в "Зимнем бульваре" на парковке ТЦ «Мега» (Победы 141). Здесь множество локаций с новогодними декорациями, праздничными атрибутами и развлекательно-игровыми зонами.
Одна из новинок этого года - национальная новогодняя деревня «Ханский двор
» у ипподрома ( Патриса Лумумбы 47а), о котором мы уже писали ранее
. Также здесь есть бесплатный каток и незамерзающий фонтан.
Еще новогодние площадки в Советском районы расположены в микрорайоне Азино-1 (сквер «Гулливер», Победы 172, в микрорайоне Азино-2 (Минская 22), в микрорайоне Танкодром (Карбышева 15), в поселках Царицыно (Поперечно-Азинская) и Дербышки (сквер на Парковой) и на Пионерской 10.
ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН:
Здесь уже открыто шесть новогодних городков: в сквере Филармонии (перекресток улиц Павлюхина и Назарбаева), в детском парке на перекрестке улиц Мавлютова и Сыртлановой, в жилых массивах Кукушкино, Отары, Мирный и Петровский.
МОСКОВСКИЙ И КИРОВСКИЙ РАЙОНЫ:
Центральные елки этих районов откроются уже в ближайшем будущем, а пока можно посетить новогодние городки в жилом массиве Левченко и в Адмиралтейской слободе («Сад рыбака»).
НОВО-САВИНОВСКИЙ РАЙОН:
Центральной елкой в Ново-Савиновском районе считается та, которая будет открыта в парке "Континент". Дополнительные праздничные елки установлены по адресам Амирхана 83 и Ямашева 73.
АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
Главная елка Авиастроительного района открыта на территории парка «Крылья советов» (перекресток Копылова и Кошевого), а дополнительные еще по 5 адресам: на площади завод КМПО (Дементьева 1), в жилых массивах Жилплощадка Сухая река (Граничная 2), Кадышево (Зорге 2/5), Северный (Кутузова 15) и Борисоглебское (Школьная 4а).
Полная карта городский елочных городков:
Читайте также:
Автор: Резеда Гайсина
, 27 декабря 2016, 12:05
Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой
и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Добавить комментарий
Самое новое
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Отдел продаж 7kazan
Телефон: 8(843)519-45-00
E-mail: 7kazan@prokazan.ru
Редакция портала 7kazan
Телефон: 8(843)519-45-00
E-mail: 7kazan@prokazan.ru
PR-отдел 7kazan
Телефон: 8(843)519-45-00
E-mail: 7kazan@prokazan.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна
. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком
, размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
«Семья Казань
» — гид по трендам © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi
» © 2012-2016