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Интерьер дня: сочетать несочетаемое - неокласика, лофт и прованс в 2-этажном доме в Казани

Интерьер дня: сочетать несочетаемое - неокласика, лофт и прованс в 2-этажном доме в Казани
16+
О создании интерьера рассказала автор проекта - Екатерина Ефимова, руководитель творческой группы Design Concept Group

- Хозяева данного дома - супружеская пара с двумя разнополыми 12- летними детьми, пожелали в каждой комнате свой определенный стиль. С таким разнообразием появляется возможность получать новые впечатления каждый день.

Где: Казань, пос. Мирный.
Общая площадь: 200 квадратных метров.
Этажей - 2:
Первый этаж: холл, кухня-гостиная, спальня хозяев.
Второй этаж - три спальни: дочери, сына, гостевая.

 

Холл первого этажа выполнен в стиле прованс в виде внутреннего дворика, с использованием кованных элементов, брусчатки вместо плитки и уличных фонарей. 

 

 
Помещение кухни-гостиной подходит обоим хозяевам дома - это неоклассика с элементами американского стиля.
 

 

В кухонной зоне столешница небольших размеров, но ее дополняет барная стояка. Благодаря большим окнам здесь много солнечного света.

 

 

Так как спальня хозяев рядом с гостиной, то здесь также неоклассика с элементами американского стиля, но в более светлых тонах.

 

 

Холл второго этажа уже в другой стилистике - китайский стиль, который очень разнообразен в своей интерпретации. 

 

 

Поэтому гостевая комната на втором этаже, так же выполненная в китайском стиле, получилась более яркой и жизнерадостной.

 

Спальня дочери – стилизованный прованс. В будущем понадобятся лишь небольшие изменения в текстиле, чтобы адаптировать комнату под спальню для уже повзрослевшей девушки.

Спальня сына - в стиле лофт. Этот интерьер подходит как подростку, так и юноше - ничего переделывать не придется.
 
В этом доме о вкусах не спорят, и каждому члену семьи создали свой индивидуальный уголок.

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Тэги: Казанцы, Советы, Это интересно
Автор: Резеда Гайсина, 26 декабря 2016, 17:15
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