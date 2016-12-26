Интерьер дня: сочетать несочетаемое - неокласика, лофт и прованс в 2-этажном доме в Казани

Афиша | Отдых
Путешествия
- Хозяева данного дома - супружеская пара с двумя разнополыми 12- летними детьми, пожелали в каждой комнате свой определенный стиль. С таким разнообразием появляется возможность получать новые впечатления каждый день.
Где: Казань, пос. Мирный.
Общая площадь: 200 квадратных метров.
Этажей - 2:
Первый этаж: холл, кухня-гостиная, спальня хозяев.
Второй этаж - три спальни: дочери, сына, гостевая.
Холл первого этажа выполнен в стиле прованс в виде внутреннего дворика, с использованием кованных элементов, брусчатки вместо плитки и уличных фонарей.
В кухонной зоне столешница небольших размеров, но ее дополняет барная стояка. Благодаря большим окнам здесь много солнечного света.
Так как спальня хозяев рядом с гостиной, то здесь также неоклассика с элементами американского стиля, но в более светлых тонах.
Холл второго этажа уже в другой стилистике - китайский стиль, который очень разнообразен в своей интерпретации.
Поэтому гостевая комната на втором этаже, так же выполненная в китайском стиле, получилась более яркой и жизнерадостной.
Спальня дочери – стилизованный прованс. В будущем понадобятся лишь небольшие изменения в текстиле, чтобы адаптировать комнату под спальню для уже повзрослевшей девушки.
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