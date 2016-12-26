Проект «Преображение»: 4 вечерних образа для казанской девушки на новогоднее торжество

16+ Фото: Денис Петьовка

Героиней проекта стала Светлана Набиуллина. Ей выпал шанс преобразиться в руках бьюти-мастеров студии красоты Baru Studio, а также примерить новые образы

ProKazan.ru и газета "Город" продолжает преображать казанцев. Регулярно в группе https://vk.com/semya_kazan редакция разыгрывает участие в конкурсе. Победителем может стать любая девушка или любой парень!



СВЕТЛАНА НАБИУЛЛИНА

Возраст: 33 года

Размер одежды: 44-46

Размер обуви: 39

Рост: 167см

О себе: "Я замужем, и у меня двое детей. Раньше, учась в школе и институте, я была старостой, отличницей и полной жизни и энергии девушкой. В 20 лет наступил переломный момент, родился тяжело больной ребенок и жизнь сильно изменилась. И вот уже более 14 лет я оказываю полноценный уход и помощь сыну. С годами внимание полностью сосредоточено на детях, а про себя совсем забыла. Тяжесть дней сказывается на внешнем облике и настроении. Одежда состоит из черных, серых и коричневых тонов. Благодаря проекту "Преображение" я хочу вновь вспомнить, полюбить и поверить в себя. Мне кажется, участие в этом проекте для меня будет толчком к новым вершинам, победам и сыграет важную роль в жизни."



ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРОИСХОДИЛО В СТУДИИ КРАСОТЫ BARU STUDIO

Baru Studio

Baru Studio - это один из самых красивых салонов красоты Казани, в котором предлагают современные и проверенные методики по уходу за телом и волосами. Вас ждет безупречный сервис, так как мастера - истинные эксперты в области совершенствования красоты. К вашим услугам: парикмахерский зал, услуги визажиста, маникюр, педикюр, spa-программы, коллагенарий, солярий, бронзирование и мехенди.



КАК ПРОИСХОДИЛО ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Окрашивание балаяж, 4500 рублей

Тонирование, 2800 рублей

Стрижка, 1500 рублей

Яркая прическа к Новому году - волшебный подарок для любой девушки. Внешние изменения положительно влияют на психологию человека: они поднимают настроение и помогают заново посмотреть на себя. 2017 год Светлана будет встречать с актуальной новой прической: небрежной и объемной стрижкой на средние волосы с окрашиванием "балаяж".



- Светлана пришла на проект с тонкими волосами средней длины, которые она не красила уже более 10 лет. Девушка выглядела безликой и грустной. Необходимо было оживить цвет волос, чтобы она стала ярче. Я решила сделать для девушки модное окрашивание балаяж. Это особый вид мелирования, который выполняется преимущественно на кончиках с размытой границей перехода от естественного тона к новому. Чтобы образ получился максимально естественным, я использовала несколько различных тонов с мягким переходом от одного к другому.

Также я сделала стрижку, подходящую для ее типа лица, и сделала легкие волны. Благодаря легкой небрежности и подвижности локонов, на волосах появилась красивая игра цвета. В результате прическа выглядит всегда ухоженно и будет хорошо смотреться даже при отрастании прядей на значительную длину.



КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ

Коррекция бровей, 400 рублей

Вторым этапом проекта "Преображение" стала коррекция бровей нитью.



НАНЕСЕНИЕ МАКИЯЖА

Макияж, 2800 рублей

Завершающим штрихом новогоднего образа в студии красоты стал вечерний макияж. Благодаря ему Светлана стала выглядеть настоящей красавицей.



- У Светланы красивые и большие глаза, а также интересная форма бровей - "домиком". Но им не хватает контраста и яркости, которые можно создать с помощью макияжа. Я нанесла на лицо героини консилер и базу под макияж, за счет чего кожа стала выглядеть сияющей и здоровой. Также я сделала контуринг, благодаря которому выделила отдельные участки лица, а другие - скрыла и сузила, чтобы сделать черты лица более четкими.

Одним из самых выигрышных решений на каждый день и на вечер для такого оттенка глаз, как у Светланы, является сочетание коричневых, золотистых теней и небольшого количества подводки. Тени таких тонов усиливают пристальность и глубину взгляда. Я наносила тени светлых оттенков на внутренние уголки глаза, постепенно усиливая яркость до внешней стороны. В завершении макияжа, я подчеркнула губы помадой естественного оттенка, что придаёт сочность губам.







ПРИГОТОВЬТЕСЬ УДИВЛЯТСЯ И ВЗГЛЯНУТЬ НА СВЕТЛАНУ ПО-НОВОМУ!





ПЛАТЬЕ "АРЕНДА ПЛАТЬЕВ" В АРЕНДУ 600 РУБЛЕЙ (НА 1-3 ДНЯ 800 РУБЛЕЙ)

КЛАТЧ "АРЕНДА ПЛАТЬЕВ" В АРЕНДУ 100 РУБЛЕЙ





- Я удивилась, что молодая девушка Светлана при первой встрече выглядела не на свои 33 года, а на все 40 лет. Усталось и отсутствие ухода за собой дали о себе знать. При общении с героиней, оказалось, что она все также молода душой и наполнена оптимизмом, но почему-то скрывает это. Благодаря новогоднему выпуску "Преображения" хочется создать ей праздничное настроение, поэтому я выбрала подходящие для этого наряды.

Первый образ - бархатное платье с открытой спиной. Торжественный и роскошный бархат окончательно вошел в моду и стал идеальным вариантом для новогоднего платья.

ВТОРОЙ ОБРАЗ

КОМБИНЕЗОН BEAUTY_KITCHEN В АРЕНДУ 1500 РУБЛЕЙ

ТУФЛИ "АРЕНДА ПЛАТЬЕВ" СОБСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА МАГАЗИНА



- Конечно, с внешностью молодой Светланы хочется поэкспериментировать и допустить мысль о том, чтобы одеть на нее вместо привычного платья комбинезон. Это прекрасная альтернатива платью, которая многим идет. Так, например, я выбрала для героини микс лаконичного черного комбинезона и туфель цвета фуксии. Обратите внимание на этот сумасшедший цвет, он также в тренде.

ТРЕТИЙ ОБРАЗ

ПЛАТЬЕ "АРЕНДА ПЛАТЬЕВ" В АРЕНДУ 500 РУБЛЕЙ (НА 1-3 ДНЯ 700 РУБЛЕЙ)





- Чтобы подчеркнуть молодость девушки, я предложила ей платье светло-лилового цвета. Здесь действует известное правило: "чем ближе вещь светлого цвета к лицу, тем моложе вы выглядете". Прежде считалось, что лиловый - оттенок для летних нарядов. Но дизайнеры в этом году решили поэкспериментировать и использовали на подиумах в осенне-зимних коллекциях именно такие оттенки. Так что обратите на него особое внимание при выбооре платья на новогоднее торжество.

ЧЕТВЕРТЫЙ ОБРАЗ





ПЛАТЬЕ BEAUTY_KITCHEN В АРЕНДУ 2500 РУБЛЕЙ





- Это платье отражает актуальный в осенне-зимнем сезоне тренд "Голливуд". Платье в таком стиле можно носить по особым случаям, но знайте, вы точно запомнитесь окружающим. Платье точно напомнит Светлане о былых торжествах и вечеринках, а также вдохновит на новые волшебные события!

ДО И ПОСЛЕ





За помощь в проведении проекта благодарим:

Студия красоты Baru Studio

Сибгата Хакима, 17, 223-07-59

vk.com/baru_studio, www.instagram.com/barustudio

Аренда платьев, макияж, прически Beauty Kitchen

Шмидта, 35а, "Бизнес центр", 8(919)6810414

vk.com/beauty_kitchen_kzn, www.instagram.com/beauty_kitchen_kzn

"Аренда платьев"

Зорге, 43, 8(950)3240144

vk.com/arenda_platiev_kazan, www.instagram.com/arenda_platiev_kazan

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 26 декабря 2016, 17:49Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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