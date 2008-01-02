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«Ханский двор» в Казани: незамерзающий фонтан и круглосуточный бесплатный каток

"Ханский двор" в Казани: незамерзающий фонтан и круглосуточный бесплатный каток
16+
Чем можно заняться в "Ханском дворе" всей семьей и сколько это стоит
 
24 декабря у Казанского ипподрома открылась национальная новогодняя деревня "Ханский двор", которая будет работать все праздничные дни. Все конструкции - разборные, планируется в следующие годы снова открыть такое место для массовых гуляний в праздничные дни.
 
 
- Изначально появилась идея - привлечь городских жителей и туристов к Казанскому ипподрому, территория которого большая, но часто простаивает. Воплощением задумки наша команда очень гордится: ведь это первая в городе национальная новогодняя деревня. Здесь все выдержано в татарском стиле. 
 
 
У "Ханского двора" две зоны: на первой, сразу после парковки: детские аттракционы, горки, локации для красочных фотографий. Эта зона доступна для посещения круглосуточно, ничего оплачивать не нужно.
 
 
В темное время суток включается подсветка, на всех деревьях вокруг появляются разноцветные огоньки.
 
 
Возможно, ради красочных фотографий на память о посещение "Ханского двора" стоит приходить попозже.
 
 
Детей особенно привлекают локации, где можно разместиться большой компанией.
 
 
Каток также бесплатный и круглосуточный: будет работать до 1 марта 2017 года, возможно дольше, если позволит погода. В ночное время его будут чистить и заливать, чтобы днем любой желающий мог покататься. Также есть прокат коньков, но платный: 100 рублей за 1 час.
 
 
Стоит пройтись вокруг всего катка, так как горки для самых маленьких можно найти в самых неожиданных местах.
 
 
Самое интересно будет происходить в только в дневное и вечернее время во второй зоне "Ханского двора". 
 
 
В центральной части - символ национальной деревни: елка-дом "Ханский дворец".
 
 
10- метровое дерево полностью собрано из натупальной ели. 
 
 
Внутри посетителей ждут Дед Мороз и Снегурочка, их костюмы отличаются от обычных: даже здесь продуман национальный татарский колорит.
 
 
Елка и подарки во дворце - антураж. Но можно принести подарок с собой и попросить Деда Мороза поздравить малышей.
 
 
На площадке зимнего Сабантуя можно поучаствовать в различных забавах ради приза: например, бег в мешках, перетягивание каната командой или в дальности полета валенка. Соревнования будут проходить все каникулы, с 1 по 8 января. Участвовать могут и дети, и взрослые.
 
 
Во время представлений на сцене обязательно будет трансляция татарских композиций, а дискотеки проходят под интернациональную музыку. В программе развлекательных мероприятий: спектакли, построенные на сюжетах советских, российских и зарубежных мультфильмов, анимационные и интерактивные постановки. 
Возрастной категории нет: будет интересно как самым маленьким, так и взрослым. Полная программа мероприятий доступна по ссылке.
 
 
Дети уже присмотрели для катания два пешеходных спуска, что делать не рекомендуется, так как нет ограждений и есть опастность получения травмы.
 
 
Поэтому лучше всей семьей прогуляться по всем уголкам "Ханского двора" и найти свою идеальную локацию для новогодней фотографии.
 
 
Но самой популярной площадкой для фотографий является лестница ипподрома: отсюда открывается красочный вид на всю территорию "Ханского двора".
 
 
Главная достопримечательность национальной деревни: незамерзающий фонтан. И взрослым и детям следует обратить внимание на информационные табло: в фонтане - незамерзающая жидкость. Она не пригодна для питья, опускать руки в фонтан также не рекомендуется. Так как такой фонтан - атрибут праздника, он работает не постоянно:
24.12 - 16.00-20.00
25.12-30.12 - 18.00-19.00
31.12 - 16.00-17.00
01.01 - 18.00-20.00
02.01-08.01 - 18.00-20.00
09.01-13.01 - 17.00-19.00
14.01 - 18.00-19.00.
 
 
По периметру новогодней деревни есть множество домиков в татарском стиле. Здесь представлена продукция татарстанских производителей: начиная сувенирными магнитами, и заканчивая эксклюзивной одеждой из шерсти.
 
Также здесь есть фуд-корт зона. Цены на любой вкус и кошелек: можно выпить горячий чай за 10 рублей или кофе из передвижного автомата за 70 рублей. Еда также разнообразная: от пирожков за 20 рублей до полноценного гриль-обеда за 230 рублей. 
 
 
 
Единственное платное развлечение в "Ханском дворе" - Хаски-парк. Входной билет стоит 1000 рублей, дети до 7 лет - 700 рублей, до 3-х лет - бесплатно. Здесь вас ознакомят с убранством монгольского шатра, который сохранился до наших времен с 13 века, расскажут о жизни различных народов севера, предложат горячий чай с угощением.
 
 
 
Катание в санях, запряженных собаками породы хаски, также включено в стоимость.
 
 
За развлечения: стрельба из лука и арбалета, метание ножей и топоров, пневматический тир, также платить не надо.
 
 
Национальная новогодняя деревня "Ханский двор"
Площадь у Казанского ипподрома, Патрисы Лумумбы 47а, с 24 декабря 2016 по 14 января 2017:
24.12 - 14.00-21.00
25.12-30.12 - 12.00-21.00
31.12 - 12.00-18.00 
01.01 - 14.00-21.00 
02.01-08.01 - 12.00-21.00
09.01-14.01 - 12.00-20.00.

 

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Тэги: Казанцы, Туризм, Советы
Автор: Резеда Гайсина, 25 декабря 2016, 18:30
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Комментарии

Дюма25 декабря 2016, 18:35
С огромной скоростью он очень быстро мчался
Но вот красотка-он весь растерялся
1
0
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Гость25 декабря 2016, 18:53
"Здесь все выдержано в татарском стиле" А Мики-маусы и олени - тоже герои татарских сказок? :-)
0
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DS25 декабря 2016, 19:37
Хорошо сделано. молодцы. и в местном национальном стиле.
1
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Горожанин25 декабря 2016, 19:41
Может не Ханский а МИННи Ханский?!;)))
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Горожанин25 декабря 2016, 19:47
Горродков ио настроили сказочных по городу. Эхх загуляем, запоем и в пляс уйдем. ТСП разливает?
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