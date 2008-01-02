«Ханский двор» в Казани: незамерзающий фонтан и круглосуточный бесплатный каток

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Чем можно заняться в "Ханском дворе" всей семьей и сколько это стоит

24 декабря у Казанского ипподрома открылась национальная новогодняя деревня "Ханский двор", которая будет работать все праздничные дни. Все конструкции - разборные, планируется в следующие годы снова открыть такое место для массовых гуляний в праздничные дни.

- Изначально появилась идея - привлечь городских жителей и туристов к Казанскому ипподрому, территория которого большая, но часто простаивает. Воплощением задумки наша команда очень гордится: ведь это первая в городе национальная новогодняя деревня. Здесь все выдержано в татарском стиле.

У "Ханского двора" две зоны: на первой, сразу после парковки: детские аттракционы, горки, локации для красочных фотографий. Эта зона доступна для посещения круглосуточно, ничего оплачивать не нужно.

В темное время суток включается подсветка, на всех деревьях вокруг появляются разноцветные огоньки.

Возможно, ради красочных фотографий на память о посещение "Ханского двора" стоит приходить попозже.

Детей особенно привлекают локации, где можно разместиться большой компанией.

Каток также бесплатный и круглосуточный: будет работать до 1 марта 2017 года, возможно дольше, если позволит погода. В ночное время его будут чистить и заливать, чтобы днем любой желающий мог покататься. Также есть прокат коньков, но платный: 100 рублей за 1 час.

Стоит пройтись вокруг всего катка, так как горки для самых маленьких можно найти в самых неожиданных местах.

Самое интересно будет происходить в только в дневное и вечернее время во второй зоне "Ханского двора".

В центральной части - символ национальной деревни: елка-дом "Ханский дворец".

10- метровое дерево полностью собрано из натупальной ели.

Внутри посетителей ждут Дед Мороз и Снегурочка, их костюмы отличаются от обычных: даже здесь продуман национальный татарский колорит.

Елка и подарки во дворце - антураж. Но можно принести подарок с собой и попросить Деда Мороза поздравить малышей.

На площадке зимнего Сабантуя можно поучаствовать в различных забавах ради приза: например, бег в мешках, перетягивание каната командой или в дальности полета валенка. Соревнования будут проходить все каникулы, с 1 по 8 января. Участвовать могут и дети, и взрослые.

Во время представлений на сцене обязательно будет трансляция татарских композиций, а дискотеки проходят под интернациональную музыку. В программе развлекательных мероприятий: спектакли, построенные на сюжетах советских, российских и зарубежных мультфильмов, анимационные и интерактивные постановки.

Возрастной категории нет: будет интересно как самым маленьким, так и взрослым. Полная программа мероприятий доступна по ссылке

Дети уже присмотрели для катания два пешеходных спуска, что делать не рекомендуется, так как нет ограждений и есть опастность получения травмы.

Поэтому лучше всей семьей прогуляться по всем уголкам "Ханского двора" и найти свою идеальную локацию для новогодней фотографии.

Но самой популярной площадкой для фотографий является лестница ипподрома: отсюда открывается красочный вид на всю территорию "Ханского двора".

Главная достопримечательность национальной деревни: незамерзающий фонтан. И взрослым и детям следует обратить внимание на информационные табло: в фонтане - незамерзающая жидкость. Она не пригодна для питья, опускать руки в фонтан также не рекомендуется. Так как такой фонтан - атрибут праздника, он работает не постоянно:

24.12 - 16.00-20.00 25.12-30.12 - 18.00-19.00 31.12 - 16.00-17.00 01.01 - 18.00-20.00 02.01-08.01 - 18.00-20.00 09.01-13.01 - 17.00-19.00 14.01 - 18.00-19.00.

По периметру новогодней деревни есть множество домиков в татарском стиле. Здесь представлена продукция татарстанских производителей: начиная сувенирными магнитами, и заканчивая эксклюзивной одеждой из шерсти.

Также здесь есть фуд-корт зона. Цены на любой вкус и кошелек: можно выпить горячий чай за 10 рублей или кофе из передвижного автомата за 70 рублей. Еда также разнообразная: от пирожков за 20 рублей до полноценного гриль-обеда за 230 рублей.

Единственное платное развлечение в "Ханском дворе" - Хаски-парк. Входной билет стоит 1000 рублей, дети до 7 лет - 700 рублей, до 3-х лет - бесплатно. Здесь вас ознакомят с убранством монгольского шатра, который сохранился до наших времен с 13 века, расскажут о жизни различных народов севера, предложат горячий чай с угощением.

Катание в санях, запряженных собаками породы хаски, также включено в стоимость.

За развлечения: стрельба из лука и арбалета, метание ножей и топоров, пневматический тир, также платить не надо.

Национальная новогодняя деревня "Ханский двор"

Площадь у Казанского ипподрома, Патрисы Лумумбы 47а, с 24 декабря 2016 по 14 января 2017:

24.12 - 14.00-21.00 25.12-30.12 - 12.00-21.00 31.12 - 12.00-18.00 01.01 - 14.00-21.00 02.01-08.01 - 12.00-21.00 09.01-14.01 - 12.00-20.00.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 25 декабря 2016, 18:30Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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