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Открытие года: Горкинско-Ометьевский лес с лыжными трассами, экотропами и сухим фонтаном

Открытие года: Горкинско-Ометьевский лес с лыжными трассами, экотропами и сухим фонтаном
16+
Фото: Денис Петьовка
Что появилось нового после реконструкции и чем заниматься семьей на одной из самых больших зеленых зон в городе
 
В Казани 24 декабря торжественно открылся новый природный парк  - Горкинско-Ометьевский лес. Впервые за 30 лет в густонаселенном районе появился большой благоустроенный уголок живой природы. 
 
Раньше Горкинско-Ометьевский лес пользовался популярностью только у лыжников и спортсменов, но не у местных жителей: из-за отсутствия освещения и инфраструктуры для отдыха и любительского спорта. 
 
 
Работы по реконструкции Горькинско-Ометьевского леса велись всем городом: в течение года неравнодушные казанцы совместно  с администрацией города занимались очисткой огромной территории лесопарка. Проект благоустройства также был составлен с учетом пожеланий жителей: было заполнено более 3000 анкет.
 
 
Главный вход в парк расположился со стороны проспекта Победы, остановка Чишмале. Здесь имеется парковка, можно добраться на общественном транспорте, на трамвае маршрута №5. Главная вывеска парка говорит сама за себя - лес здесь в приоритете. Во время реконструкции многолетние деревья не пострадали, убрали лишь аварийные и обрезали сухие ветки. 
 
 
Также у входа - 7-метровые арочные конструкции с динамичной подсветкой: эту площадь возможно использовать для выставок.
 
 
Главное, что всегда было в Горкинско-Ометьевском лесу, только улучшилось: трассы теперь освещенные. Есть крутые спуски и подъемы, трассы для профессиональных спортсменов и тропы для любителей обычной ходьбы на лыжах.
 
 
Для комфортного активного отдыха здесь построена большая спортивная база с тренерскими комнатами, судейской с видом на стартовую/финишную поляну, раздевалками и душевыми кабинами, кафе, пунктом  обслуживания парка, комнатой матери и ребенка, охраной и туалетом, здесь же есть прокат лыж. 
 
 
Вход в зону проката - со стороны главной аллеи. На данный момент доступно 80 пар новых лыж. Стоимость проката лыжного инвентаря - 150 рублей в час для взрослых и 100 рублей для детей. Предусмотрены скидки: например, прокат на 3 часа - 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.
Также возможно сервисное обслуживание личных лыж и индивидуальные тренировки. Режим работы: будни с 10.00 до 20.00, выходные - с 9.00 до 20.00. В летнее время здесь можно будет взять напрокат велосипеды и ролики.
 
 
В кафе спортивной базы - напитки и выпечка разных кухонь мира. Посетителям предлагаются и согревающие напитки: безалкогольный глитвейн и облепиховый чай. Планируется, что сотрудники кафе будут обходить парк с терморюкзаками, поэтому каждый раз приходить в спортивную базу ради напитков не придется. 
 
 
 
Вторая фуд-зона представлена в четырех шале недалеко от спортивной базы: здесь можно поесть хинкали, приобрести выпечку и напитки. 
 
 
Главная сцена парка - она же фестивальная площадь. После торжественного открытия с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, с 25 декабря по 13 января здесь будут проходить праздничные мероприятия с развлекательной программой для детей и взрослых.
 
 
Недалеко от сцены располагается ледяная крепость с горкой - здесь можно прокатиться на санках. Прокат надувных санок находится рядом: стоимость - 100 рублей за 1 час.
 
 
Другое популярное место для маленьких посетителей - экологическая детская площадка. По стилистике и функциям она максимально приближена к лесному окружению, с двумя игровыми уровнями.
 
 
Воздушный уровень проходит через кроны деревьев, а базовый, на земле, разделен на подзоны: центральное игровое ядро, поляны исследований и лабиринт.
 
 
Также здесь множество других аттракционов: например, специальная система для переговоров - на другой стороне трубы можно услышать даже шепот говорящего.
 
 
Экологические преобразования можно увидеть даже сейчас: тропинки и дорожки для пешеходов не пересекаются с лыжными трассами, тем самым исключаются столкновения.
 
 
Украшением леса стал сухой фонтан: большие фонари в форме капель росы зимой заменяют струи воды. А в теплое время года вода будет бить прямо из-под земли. Фонтан уже стал излюбленным местом горожан для красочных фотографий в темное время суток.
 
 
Другое, не менее красочное место для зимних фотографий: дуб - сердце леса.
 
 
Глубокий и сильно замусоренный овраг почистили и построили над ним пешеходный мост, который сейчас связывает территорию леса с улицей Братьев Касимовых. 
 
 
Именно около это моста и находится популярная горка для катания детей и взрослых. Но следует соблюдать осторожность: здесь проходит лыжная трасса.
 
 
Чтобы добраться до второй, более крутой горки, нужно пройти от моста в направление главное сцены по руслу небольшой реки, расположенной в парке.
 
 
В будущем на территории Горкинско-Ометьевского леса планируется также открыть оригинальное здание экоцентра, в котором будут проводить творческие занятия: увлекательные лекции, беседы и эксперименты на тему экологии. Также будет памп-трек для занятия экстремальными видами спорта: велосипед, BMX, маунтинбайк, маунтинборд, экстремальный самокат.
 
Кстати, вы можете сравнить какие изменения произошли за 1,5 месяца, посмотрев наш предыдущий обзор Горкинско-Ометьевского леса. 

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Тэги: Советы, Экология, Это интересно
Автор: Резеда Гайсина, 25 декабря 2016, 14:45
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Комментарии

Дюма25 декабря 2016, 15:20
Опёршись ровно о колоннну,нет лучше скажем о гранит
Вдали Ометьевского леса Онегин с Пушкиным стоит
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Дюма25 декабря 2016, 15:38
В ответ на комментарий пользователя
Опёршись ровно о колоннну,нет лучше скажем о гранит
Вдали Ометьевского леса Онегин с Пушкиным стоит
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О боже мой, какое диво
Там белка прыгает игриво
Она кивает головой
И их зовёт к себе домой
И путь судьбы никак не обмануть
И путь фортуны портит всегда ртуть
Мы жертвы недостигнутых желаний
Всё время не хватает знаний
Вот всё о чём там Пушкин говорит
Опёршись ровно чуть о выгнутый гранит
0
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Сенсей настоящий25 декабря 2016, 15:42
Красота, только жаль что быдлота все это снесет-растащит.
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Илья25 декабря 2016, 17:06
В ответ на комментарий пользователя
Красота, только жаль что быдлота все это снесет-растащит.
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Если все будут так думать- растащут. А ты сам(а) приложи усилие! Увидели этого вандалиста- фото нам в студию ! На народный гнев!
2
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Гость25 декабря 2016, 19:11
Наконец-то хоть что-то стоящее сделали. Просто завидно, сколько в Москве лесопарковых зон, а у нас - скверы метр на метр, да набережные, закатанные в бетон.
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