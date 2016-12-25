Открытие года: Горкинско-Ометьевский лес с лыжными трассами, экотропами и сухим фонтаном

16+ Фото: Денис Петьовка

Что появилось нового после реконструкции и чем заниматься семьей на одной из самых больших зеленых зон в городе

В Казани 24 декабря торжественно открылся новый природный парк - Горкинско-Ометьевский лес. Впервые за 30 лет в густонаселенном районе появился большой благоустроенный уголок живой природы.

Раньше Горкинско-Ометьевский лес пользовался популярностью только у лыжников и спортсменов, но не у местных жителей: из-за отсутствия освещения и инфраструктуры для отдыха и любительского спорта.

Работы по реконструкции Горькинско-Ометьевского леса велись всем городом: в течение года неравнодушные казанцы совместно с администрацией города занимались очисткой огромной территории лесопарка. Проект благоустройства также был составлен с учетом пожеланий жителей: было заполнено более 3000 анкет.

Главный вход в парк расположился со стороны проспекта Победы, остановка Чишмале. Здесь имеется парковка, можно добраться на общественном транспорте, на трамвае маршрута №5. Главная вывеска парка говорит сама за себя - лес здесь в приоритете. Во время реконструкции многолетние деревья не пострадали, убрали лишь аварийные и обрезали сухие ветки.

Также у входа - 7-метровые арочные конструкции с динамичной подсветкой: эту площадь возможно использовать для выставок.

Главное, что всегда было в Горкинско-Ометьевском лесу, только улучшилось: трассы теперь освещенные. Есть крутые спуски и подъемы, трассы для профессиональных спортсменов и тропы для любителей обычной ходьбы на лыжах.

Для комфортного активного отдыха здесь построена большая спортивная база с тренерскими комнатами, судейской с видом на стартовую/финишную поляну, раздевалками и душевыми кабинами, кафе, пунктом обслуживания парка, комнатой матери и ребенка, охраной и туалетом, здесь же есть прокат лыж.

Вход в зону проката - со стороны главной аллеи. На данный момент доступно 80 пар новых лыж. Стоимость проката лыжного инвентаря - 150 рублей в час для взрослых и 100 рублей для детей. Предусмотрены скидки: например, прокат на 3 часа - 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.

Также возможно сервисное обслуживание личных лыж и индивидуальные тренировки. Режим работы: будни с 10.00 до 20.00, выходные - с 9.00 до 20.00. В летнее время здесь можно будет взять напрокат велосипеды и ролики.

В кафе спортивной базы - напитки и выпечка разных кухонь мира. Посетителям предлагаются и согревающие напитки: безалкогольный глитвейн и облепиховый чай. Планируется, что сотрудники кафе будут обходить парк с терморюкзаками, поэтому каждый раз приходить в спортивную базу ради напитков не придется.

Вторая фуд-зона представлена в четырех шале недалеко от спортивной базы: здесь можно поесть хинкали, приобрести выпечку и напитки.

Главная сцена парка - она же фестивальная площадь. После торжественного открытия с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, с 25 декабря по 13 января здесь будут проходить праздничные мероприятия с развлекательной программой для детей и взрослых.

Недалеко от сцены располагается ледяная крепость с горкой - здесь можно прокатиться на санках. Прокат надувных санок находится рядом: стоимость - 100 рублей за 1 час.

Другое популярное место для маленьких посетителей - экологическая детская площадка. По стилистике и функциям она максимально приближена к лесному окружению, с двумя игровыми уровнями.

Воздушный уровень проходит через кроны деревьев, а базовый, на земле, разделен на подзоны: центральное игровое ядро, поляны исследований и лабиринт.

Также здесь множество других аттракционов: например, специальная система для переговоров - на другой стороне трубы можно услышать даже шепот говорящего.

Экологические преобразования можно увидеть даже сейчас: тропинки и дорожки для пешеходов не пересекаются с лыжными трассами, тем самым исключаются столкновения.

Украшением леса стал сухой фонтан: большие фонари в форме капель росы зимой заменяют струи воды. А в теплое время года вода будет бить прямо из-под земли. Фонтан уже стал излюбленным местом горожан для красочных фотографий в темное время суток.

Другое, не менее красочное место для зимних фотографий: дуб - сердце леса.

Глубокий и сильно замусоренный овраг почистили и построили над ним пешеходный мост, который сейчас связывает территорию леса с улицей Братьев Касимовых.

Именно около это моста и находится популярная горка для катания детей и взрослых. Но следует соблюдать осторожность: здесь проходит лыжная трасса.

Чтобы добраться до второй, более крутой горки, нужно пройти от моста в направление главное сцены по руслу небольшой реки, расположенной в парке.

В будущем на территории Горкинско-Ометьевского леса планируется также открыть оригинальное здание экоцентра, в котором будут проводить творческие занятия: увлекательные лекции, беседы и эксперименты на тему экологии. Также будет памп-трек для занятия экстремальными видами спорта: велосипед, BMX, маунтинбайк, маунтинборд, экстремальный самокат.

Кстати, вы можете сравнить какие изменения произошли за 1,5 месяца, посмотрев наш предыдущий обзор Горкинско-Ометьевского леса.

Читайте также:

Автор:

Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 25 декабря 2016, 14:45Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Добавить комментарий

Самое новое