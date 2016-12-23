«Жалко тех, кто сидит весь день в офисе»: казанцы рассказывают о своей работе на улице

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Казанцы рассказали, почему они работают на улице в любую погоду, как греются и чем обедают

Камиль, работних дорожных служб

- Я уже давно работаю только на свежем воздухе: больше 10 лет был дворником в ЖЭК, а последние три года тружусь в управлении дорожных служб. Рабочий день длится с 8.00 до 15.30, есть часовой обеденный перерыв. Конкретного рабочего места нет: куда направят, там и чистим тротуары. Но в каждом микрорайоне есть небольшие обогреваемые вагончики - можно в любой момент зайти, погреться. Я редко туда хожу: во-первых, за работой трудно замерзнуть, даже в самый большой мороз. Рабочая форма - утепленная, помогает. А во-вторых, работа-то сама делаться не будет, пока мы ходим в вагончик и обратно.

Обед приношу с собой, в вагончике можно разогреть. Меня все в моей работе устраивает, наоборот, жалко тех, кто сидит весь день в офисе. Они не успевают выйти на улицу, сразу начинают мерзнуть. А я закаленный, уже не помню, когда последний раз болел. Главное, укреплять имуннитет: я вот после работы еще и на каток успеваю.

Никита, строитель

- Я работаю на предприятии по строительству деревянных домов. Основная часть дома делается в Казани, а потом нужно ехать к заказчику и монтировать на месте. Ездим по разным городам, в основном это Московская область. Самый большой срок, когда были на выезде - 46 дней.

Тяжело бывает в первые несколько дней: мы стараемся как можно быстрее собрать все блоки дома и подключить коммуникации. Тогда можно заходить с улицы и греться. Но часто тоже заходить смысла нет: не будешь же каждый раз снимать громоздкую зимнюю униформу. А в ней в теплом доме начинаешь быстро потеть.

Первые дни питаемся сухпайками и спим на полу строящегося дома. Уже потом намного легче: можно приготовить еду в микроволновке. Материалов в самом доме становится меньше, появляется место для спальных мешков. Мы все закаленные, редко болеем. В городе, вне работы, наоборот, чаще можно подхватить простуду: например, выбежав на минутку на улицу без шапки.

Александр, промоутер

- После школы я подрабатываю и помогаю маме: у меня есть младшая сестренка, ей всего год, и сейчас ей требуется больше маминой заботы. Моя работа заключается том, чтобы стоять около кафе с рекламной вывеской в руках и тем самым завлекать прохожих зайти внутрь и перекусить. В день получается по 5 часов примерно. Костюм теплый, наоборот греет, а вот ноги иногда подмерзают. Но всегда можно зайти в кафе и погреться.

Айрат, продавец на рынке

- Я работаю на улице не постоянно, это подроботка перед Новым годом. Но 2 недели подряд с 8.00 до 19.00 я всегда на улице, какая бы погода не была. Конечно, это тяжело, иногда бывает очень холодно. Хотя мне по состоянию здоровья, в принципе, нельзя мерзнуть: у меня редкое заболевание костей.

Спасаюсь тем, что прошу продавцов из соседних магазинов пустить погреться. Ну и конечно же - горячий чай в термосе. Одного не хватает, беру по два литровых. С питанием мне повезло: здесь рядом находится столовая, в которой можно бюджетно и вкусно пообедать.

Михаил, парковщик

- Я работаю по графику 2 через 2 дня, с 9.00 до 23.00. Конечно, большая часть времени проходит на улице: надо постоянно оформлять квитанции подъезжающим автомобилистам. Но мы работаем с напарником, поэтому второй при необходимости может пойти погреться. Для этого приспособили машину, в которой установлен генератор с тепловой пушкой.

Но обычно мы все время проводим на улице, привыкли уже. Хотя иногда сама работа не очень нравится, из-за вечно спорящих автомобилистах. Болел последний раз в октябре, но не факт, что здесь простудился. А вообще я занимаюсь спортом, и все свободное время провожу в фитнес-зале.

Петр, автозаправщик

- Я работаю сутки через двое, иногда бывает очень тяжело. Бывают часы пик, когда все едут заправляться, иногда даже по три часа провожу на улице. Когда автомобилистов нет, есть возможность зайти в вагончик и погреться. Там же еду можно разогреть и чай выпить. Спецодежда в принципе теплая, справляемся. Мне уже скоро на пенсию, поэтому рад, что не надо будет работать на холоде.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 23 декабря 2016, 19:05Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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