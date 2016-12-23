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«Жалко тех, кто сидит весь день в офисе»: казанцы рассказывают о своей работе на улице

"Жалко тех, кто сидит весь день в офисе": казанцы рассказывают о своей работе на улице
16+
Казанцы рассказали, почему они работают на улице в любую погоду, как греются и чем обедают
 
Камиль, работних дорожных служб
 
- Я уже давно работаю только на свежем воздухе: больше 10 лет был дворником в ЖЭК, а последние три года тружусь в управлении дорожных служб. Рабочий день длится с 8.00 до 15.30, есть часовой обеденный перерыв. Конкретного рабочего места нет: куда направят, там и чистим тротуары. Но в каждом микрорайоне есть небольшие обогреваемые вагончики - можно в любой момент зайти, погреться. Я редко туда хожу: во-первых, за работой трудно замерзнуть, даже в самый большой мороз. Рабочая форма - утепленная, помогает. А во-вторых, работа-то сама делаться не будет, пока мы ходим в вагончик и обратно.
 
Обед приношу с собой, в вагончике можно разогреть. Меня все в моей работе устраивает, наоборот, жалко тех, кто сидит весь день в офисе. Они не успевают выйти на улицу, сразу начинают мерзнуть. А я закаленный, уже не помню, когда последний раз болел. Главное, укреплять имуннитет: я вот после работы еще и на каток успеваю. 
 
 
Никита, строитель
 
- Я работаю на предприятии по строительству деревянных домов. Основная часть дома делается в Казани, а потом нужно ехать к заказчику и монтировать на месте. Ездим по разным городам, в основном это Московская область. Самый большой срок, когда были на выезде - 46 дней.
 
Тяжело бывает в первые несколько дней: мы стараемся как можно быстрее собрать все блоки дома и подключить коммуникации. Тогда можно заходить с улицы и греться. Но часто тоже заходить смысла нет: не будешь же каждый раз снимать громоздкую зимнюю униформу. А в ней в теплом доме начинаешь быстро потеть.
 
Первые дни питаемся сухпайками и спим на полу строящегося дома. Уже потом намного легче: можно приготовить еду в микроволновке. Материалов в самом доме становится меньше, появляется место для спальных мешков. Мы все закаленные, редко болеем. В городе, вне работы, наоборот, чаще можно подхватить простуду: например, выбежав на минутку на улицу без шапки.
 
 
Александр, промоутер
 
- После школы я подрабатываю и помогаю маме: у меня есть младшая сестренка, ей всего год, и сейчас ей требуется больше маминой заботы. Моя работа заключается том, чтобы стоять около кафе с рекламной вывеской в руках и тем самым завлекать прохожих зайти внутрь и перекусить. В день получается по 5 часов примерно. Костюм теплый, наоборот греет, а вот ноги иногда подмерзают. Но всегда можно зайти в кафе и погреться. 
 
 
Айрат, продавец на рынке
 
- Я работаю на улице не постоянно, это подроботка перед Новым годом. Но 2 недели подряд с 8.00 до 19.00 я всегда на улице, какая бы погода не была. Конечно, это тяжело, иногда бывает очень холодно. Хотя мне по состоянию здоровья, в принципе, нельзя мерзнуть: у меня редкое заболевание костей.
 
Спасаюсь тем, что прошу продавцов из соседних магазинов пустить погреться. Ну и конечно же - горячий чай в термосе. Одного не хватает, беру по два литровых. С питанием мне повезло: здесь рядом находится столовая, в которой можно бюджетно и вкусно пообедать. 
 
 
Михаил, парковщик
 
- Я работаю по графику 2 через 2 дня, с 9.00 до 23.00. Конечно, большая часть времени проходит на улице: надо постоянно оформлять квитанции подъезжающим автомобилистам. Но мы работаем с напарником, поэтому второй при необходимости может пойти погреться. Для этого приспособили машину, в которой установлен генератор с тепловой пушкой.
 
Но обычно мы все время проводим на улице, привыкли уже. Хотя иногда сама работа не очень нравится, из-за вечно спорящих автомобилистах. Болел последний раз в октябре, но не факт, что здесь простудился. А вообще я занимаюсь спортом, и все свободное время провожу в фитнес-зале. 
 
 
Петр, автозаправщик
 
- Я работаю сутки через двое, иногда бывает очень тяжело. Бывают часы пик, когда все едут заправляться, иногда даже по три часа провожу на улице. Когда автомобилистов нет, есть возможность зайти в вагончик и погреться. Там же еду можно разогреть и чай выпить. Спецодежда в принципе теплая, справляемся. Мне уже скоро на пенсию, поэтому рад, что не надо будет работать на холоде. 

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Тэги: Казанцы, Советы
Автор: Резеда Гайсина, 23 декабря 2016, 19:05
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Комментарии

Горожанин23 декабря 2016, 19:26
Опять, мальчик с грустными глазами...
Лучший комментарий
2
13
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Горожанин23 декабря 2016, 20:02
согласен..на улице приятнее работать..даже в мороз
5
8
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бомж23 декабря 2016, 20:38
согласен на все 100%
4
3
Согласны с автором?
Димас люблю пивас23 декабря 2016, 20:40
Я много где работал и на улице, и в офисе, и дома! И скажу вам, что ничего лучше работы в офисе нет! Можно сидеть, ничего не делать, глумиться над умственно отсталыми коллегами! Работа дома - тоже хорошо, можно постоянно быть пьяным, но из-под палки заставлять сидеть дома и работать в одиночестве, и нет социального статуса, никто тебя не знает!
10
9
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 21:04
В ответ на комментарий пользователя
Я много где работал и на улице, и в офисе, и дома! И скажу вам, что ничего лучше работы в офисе нет! Можно сидеть, ничего не делать, глумиться над умственно отсталыми коллегами! Работа дома - тоже хорошо, можно постоянно быть пьяным, но из-под палки заставлять сидеть дома и работать в одиночестве, и нет социального статуса, никто тебя не знает!
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Животное Статус И пиво Вот весь удел
4
6
Согласны с автором?
Димас люблю пивас23 декабря 2016, 21:09
В ответ на комментарий пользователя
Животное Статус И пиво Вот весь удел
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А это не ты на Булаке стоишь, попрошайничаешь, клоун?
6
6
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Горожанин23 декабря 2016, 21:17
В ответ на комментарий пользователя
А это не ты на Булаке стоишь, попрошайничаешь, клоун?
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Марина ты что вазбудилась Иди мойся скоро приеду
8
2
Согласны с автором?
Димас люблю пивас23 декабря 2016, 21:20
В ответ на комментарий пользователя
Марина ты что вазбудилась Иди мойся скоро приеду
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Марина твоя мамка, и она уже помылась и ждет меня!
7
2
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 21:26
В ответ на комментарий пользователя
Марина твоя мамка, и она уже помылась и ждет меня!
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Да не зря обсосали тибя
4
1
Согласны с автором?
Димас люблю пивас23 декабря 2016, 21:35
В ответ на комментарий пользователя
Да не зря обсосали тибя
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Обсосали не меня, а у меня!
4
1
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American24 декабря 2016, 07:46
Если нет мозгов, то приходится на морозе работать
2
6
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ага24 декабря 2016, 09:34
Все пздешь! С возрастом такая"работа на улице" и питание скажется на здоровье.
1
5
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Горожаянину24 декабря 2016, 12:24
Зато гемороя меньше.
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Горожанин24 декабря 2016, 13:50
В ответ на комментарий пользователя
Зато гемороя меньше.
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зато ревматизма больше ))

Папа говорил: не научишься работать головой - будешь работать руками )))))
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Горожанин24 декабря 2016, 14:21
По сути движение-жизнь, это не в офисе штаны протирать и зрение сажать за компом, свежий воздух и движуха это зачет
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0
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Мама24 декабря 2016, 15:26
В ответ на комментарий пользователя
зато ревматизма больше ))

Папа говорил: не научишься работать головой - будешь работать руками )))))
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Жаль вас.
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Горожанин24 декабря 2016, 17:36
В ответ на комментарий пользователя
Жаль вас.
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жаль свое себе засунь знаешь куда? )
0
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Горожанин24 декабря 2016, 17:53
реклама маргинальнойработы в ыидиоты??? работу даунов на улице
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