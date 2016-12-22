Жарим шашлыки зимой: куда поехать казанцам на пикник и сколько это стоит

16+

Жарим шашлыки зимой: куда поехать казанцам на пикник в новогодние каникулы

Дубравная

Деревянные беседки на одной из самых популярных баз вмещают 10-15 человек. Шесть часов аренды теплой беседки обойдутся в 2000 рублей с компании, холодной - 1000 рублей за 6 часов. Во временное пользование даются атрибуты для пикника: столы, мангалы, шампуры, барбекю, одноразовая скатерть. Продукты и уголь нужно привезти с собой. После и во время пикника можно покататься на сноутьюбах, коньках и лыжах : стоимость проката от 100 рублей в час.

Контакты: Казань, перекресток улиц Зорге и Дубравная, 559-43-12.

Озеро Глубокое

Другая, не менее популярная площадка, находится на выезде из Казани: посреди леса на берегу Глубокого озера. Здесь есть шашлычный чум: посередине деревянно-каменного сооружения стоит большой мангал, вдоль стен - столы и лавки, снаружи - большая площадка и столы. Аренда обойдется в 1500 рублей за 1 час, но необходимо забронировать минимум два часа. Все необходимое - шампура, продукты, нужно привезти с собой, здесь можно приобрести лишь уголь - 250 рублей за мешок. Чум удален от других домов, а популярная гора с прокатом сноутьюбингах находится недалеко: 10 минут ходьбы. Стоимость проката: 250 рублей в час.

Контакты: Кировский район, база отдыха "Глубокое", 590-28-29.

Мирный

На выезде из города в поселке Мирный так же есть возможность арендовать беседку: на благоустроенной охраняемой территории спортивной базы «Динамо». Стоимость аренды теплого дома вместимостью 10 человек обойдется в 5000 рублей за весь день. Другое время и количество людей обговаривается индивидуально. В эту стоимость входит комната с музыкой, караоке и бытовыми приборами. Перед домом - оборудованная площадка с мангалами, барбекю, решетками. То есть с собой нужно привезти только еду, хотя это тоже не обязательно - можно заказать здесь же. Из дополнительных развлечений: верховая езда, квадроциклы, снегоходы, пейнтбол, лазертаг. Например, прокат лыж 150 рублей за 2 часа.

Контакты, поселок Мирный, Ново-Давликеевская 2а, 226-20-00.

Боровое Матюшино

Проехав чуть дальше Мирного, можно арендовать домик в Боровом Матюшино на территории базы отдыха "Светлая Поляна". Обустроенный домик с отоплением, удобствами, музыкой и телевидением вместимостью до 3-х человек обойдется в 2500 рублей в сутки, домик на 10 человек - 5000 рублей. Почасовой оплаты нет. Перед домиками оборудовано место для приготовления шашлыка, с собой необходимо привезти только продукты и уголь.

Контакты: Боровое Матюшино, 8(917)881-37-78.

Печищи

Если вы ведете активный образ жизни, то можно отправиться в горнолыжный комплекс недалеко от Казани. Прокат оборудования (лыжи и сноуборды) здесь стоит 250 рублей за 1 час или 350 рублей за 2 часа. Также необходимо оплатить столько же за подъемник. Можно покататься на сноутьюбах - 150 рублей в час. На территории комплекса есть столы со скамейками и мангал: дополнительных денег за них брать не будут. Продукты, решетки, шампура, уголь необходимо привезти с собой.

Контакты: Верхнеуслонский район, село Печищи.

Билярск

Любители более дальних поездок могут посетить Билярск - столицу древнего государства Волжской Булгарии, это всего в 150 километрах от Казани. Главная достопримечательность этих мест: Святой ключ, воде которого приписывают целебные свойства. Воды можно набрать сколько угодно, дополнительных денег не возьмут. Здесь очень красивые пейзажи зимнего леса, можно прогуляться до камня желаний по лестнице с 444 ступеньками. Также на териитории есть музеи - 120 рублей с экскурсией. Маленькие беседки с мангалами стоят символические 100 рублей, побольше - 200 рублей без ограничения по времени. Продукты, решетки, шампура, уголь необходимо привезти с собой.

Контакты: Билярск, 8(84341)43-4-50.

Марий Эл

Если вы хотите увидеть пейзажи, отличные от татарстанских, то можно поехать чуть дальше: в туристский комплекс «Раздолье» в Алешкино, Марий Эл. Это в 220 километрах от Казани. Полностью снимать домики вовсе не обязательно, можно арендовать беседку за 200 рублей без ограничения по времени. Все необходимо нужно привезти с собой или заказать заранее. А если не насытитесь приготовленным шашлыком, можно заранее заказать полноценный фермерский обед - 250 рублей на персону. Большой компанией до 10 человек можно арендовать баню: мангальная площадка уже включена в стоимость- 1000 рублей в час.

Контакты: Марий Эл, село Алешкино, комплекс "Раздолье".

Незатратные варианты

Конечно, не стоит забывать, что приготовление шашлыка на свежем воздухе возможно в любом месте и в любое время. Главное - соблюдение противопожарной безопасности и норм поведения: необходимо беречь природу и не оставлять после себя отходы. Ведь в эти места горожане ездят уже годами.

Среди популярных: озеро Лебяжье на выезде, карьер (Изумрудное озеро в Юдино), Голубые озера (у поселка Щербаковка), родник "Охотничий" в Лесных Морквашах, лес около улицы Глушко, горы за улицей Новаторов, набережная Казанки на перекрестке улиц Чуйкова и Гаврилова. А еще, двигаясь по трассе куда-угодно, везде можно увидеть аккуратные беседки со столиком и скамейками, где также сможете отдохнуть на свежем воздухе.

Читайте также:

Автор:

Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 22 декабря 2016, 19:57Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Добавить комментарий

Самое новое