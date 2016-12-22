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Новое место: семейный ресторан в Казани с камином, игровой из дерева и экс-поваром Гамовой

Новое место: семейный ресторан в Казани с камином, игровой из дерева и экс-поваром Гамовой
16+
Портал 7kazan.ru узнал все о семейном ресторане, который откроется в ближайшие дни на набережной Сибгата Хакима

В Казани открывается первый семейный ресторанчик "Гранд Кафе "Фламбель" с панорамным видом на Кремль и Кремлевскую набережную. В меню - европейская современная кухня, выпечка и недорогие десерты.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ

По словам основателей Grand Cafe Flambelle, открыть семейный ресторан с качественной кухней в Казани хотелось давно. Побывав во многих странах и посетив "мишленовские" рестораны, возникло желание запустить проект, благодаря которому казанцы могли бы, не выезжая за пределы города, попробовать хорошую современенную кухню. Также владельцам, хотелось место, которое можно посещать с детьми и не переживать, чем они займутся в заведении.

ПОЧЕМУ FLAMBELLE

Название ресторана - игра слов, состоящая из имени популярного десерта "фламбэ", представляющего собой карамелизированные или приготовленные на огне фрукты, и французского "бель" (belle), что означает красивый. Название обладает подчёркнуто французским звучанием и сохраняет косвенные ассоциации с едой.
 

ИНТЕРЬЕР

Ресторан разделен на несколько зон: детская, зал с панорамным видом на Набережную и Казанку, каминная с романтической обстановкой, бар и зал для небольшой компании.

Интерьер намеренно сделали лаконичным: в светлых цветах, с деревянной мебелью и небольшими акцентами в виде фигурок птичек на люстре или узоров в форме листвы деревьев на дверях. Владельцы хотели создать уютное место, куда можно было бы прийти отдохнуть и пообщаться с детьми и родными.
 

Даже в деталях поддерживается фирменный стиль.

 

ФИШКИ

При "Фламбель" работает необычная детская игровая комната, в которой в ближайшее время появится дом-замок. Для детей регулярно будут проходить мастер-классы, а также будет работать собственный воспитатель. Все детали детской продуманы с психологом, кроме того они абсолютно безопасные, развивающие и выполнены из натуральных материалов.
 

За кухню отвечает Михаил Колоколов, в прошлом шеф-повар волейбольного клуба "Зенит-Казань". Михаил был личным шеф-поваром многих звёзд спорта, в том числе Российской волейболистки, двухкратной чемпионкой мира, Екатерины Гамовой, американского волейболиста, Мэттью Андерсона и даже главного тренера казанского "Зенита" и мужской сборной России по волейболу, Владимира Алекно.

Михаил является призёром и участником многих выставок и соревнований, такие как: Horeca Kazan 2016, Pir Expo и других. Особенно Михаил гордится одним из своих легендарных блюд из дикой зайчатины со свекольными кнелями с чипсом красной капусты, который вы сможете попробовать в ресторане.
 

МИХАИЛ КОЛОКОЛОВ
ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА "ФЛАМБЕЛЬ" 

- Мы предлагаем современную европейскую кухню с интересными вкусовыми сочетаниями и подачий блюд. Готовим из экологически чистых продуктов и ориентируемся на фермерскую продукцию Татарстана. Так, например, заказываем мясо в хозяйстве близ поселка Богатые Сабы. 
 

Сложно выделить фирменное блюдо, на мой взгляд, надо попробовать все. Любителям мяса в первую очередь стоит попробовать рибай стейк "Блэк-ангус" с соусом и белых грибов, а любителям морепродуктов - щупальца осьминога и гребешки. Также можно попробовать диетические блюда - перепела и кролика.

Средний чек - 1000-1500 рублей.

На фото: морские гребешки с пюре из цветной капусты.

По утрам с 8 до 11 часов в ресторане будут действовать завтраки. Вы сможете попробовать круассаны, шведские булочки, каши, десерты и кофе. Отдельно стоит отметить наличие детского меню, действующего в течение дня, в котором фирменными блюдами считается рубленная говядина и диететическая индейка. 
 


 

Теперь классные заведения нашего города редакция отмечает специальной наклейкой "Здесь вкусно". Увидели? Смело заходите, значит место вам однозначно понравится!

Семейный ресторан Grand Cafe Flambelle
Меридианная, 1
Сообщество "Вконтакте", @grandcafeflambelle

Открытие ресторана в конце декабря.
Кафе будет работать с 8:00 до 00:00 каждый день.

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Тэги: Казанцы, Еда
Автор: Асия Гиззатуллина, 22 декабря 2016, 21:07
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Комментарии

Горожанин22 декабря 2016, 21:30
Красиво, а можно никах устроить?
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Димон22 декабря 2016, 22:24
"При "Фламбель" работает необычная детская комната, в которой в ближайшее время появится дом-замок. Для детей регулярно будут проходить мастер-классы, а также будет работать собственный воспитатель." Все это в будущем. Зачем сейчас об этом писать? Когда все это будет, тогда и напишете.
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Горожанка22 декабря 2016, 22:26
Шеф то какой симпатичный :-P
1
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Горожанин22 декабря 2016, 22:29
В ответ на комментарий пользователя
"При "Фламбель" работает необычная детская комната, в которой в ближайшее время появится дом-замок. Для детей регулярно будут проходить мастер-классы, а также будет работать собственный воспитатель." Все это в будущем. Зачем сейчас об этом писать? Когда все это будет, тогда и напишете.
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Я так понял, уже на следущей неделе будет. Мне интересно, куда с детьми пойти на новогодние каникулы
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Димон22 декабря 2016, 22:32
"возникло желание запустить проект, благодаря которому казанцы могли бы, не выезжая за пределы города, попробовать хорошую современенную кухню. " Я не понял, у нас что , только за городом можно хорошо поесть?
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