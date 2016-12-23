Казанский лукбук: основатель семейного ресторана в дубленке-бомбере, портупее и ботильонах

16+ Фото: Денис Петьовка

Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

РЕЗЕДА МИННИХАНОВА

ОСНОВАТЕЛЬ СЕМЕЙНОГО РЕСТОРАНА



1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

У МЕНЯ ВСЕГДА РАЗНЫЙ СТИЛЬ. МНЕ НРАВИТСЯ ОДЕЖДА, КАК В КЛАССИЧЕСКОМ, ТАК И В ДРАММАТИЧЕСКОМ ИЛИ РОМАНТИЧЕСКОМ СТИЛЯХ. САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ МЕНЯ, УДАЧНО ПОДОБРАННЫЕ АКСЕССУАРЫ.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

В ЦЕЛОМ МЕНЯ НИЧЕГО НЕ РАЗДРАЖАЕТ.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

МНЕ НРАВИТСЯ ЦЕНТР КАЗАНИ. ОСОБЕННО КРЕМЛЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ И РЕЧНОЙ ПОРТ.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?

ЧАЩЕ ВСЕГО Я ПОКУПАЮ ВЕЩИ В ЕВРОПЕ.



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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 23 декабря 2016, 09:03Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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